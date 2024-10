Renovēti senie nami papildina pilsētas piedāvājumu

“Draugiem Group” uzņēmums “Mājas Cēsīs” pabeidzis renovāciju un atvēris “Žagaru māju” – lauku namu Gaujas senlejā Cēsīs. Šajā mājā dzīvoja cēsnieka, aktiera un uzņēmēja Jura Žagara ģimene.

“Šo māju kopā ar sievu savulaik iegādājāmies unikālās vietas un brīvvalsts laika tipiskās vasarnīcu arhitektūras šarma dēļ. Bijām nolēmuši, ka šī ir ideālā vieta, kur gribam dzīvot, – pilsēta blakus, bet esi dabā. Vasarās no rīta pelde Gaujā, ziemā blakus kalns, turpat netālu Cēsu centrs ar vakara kokteili vecpilsētas kafejnīcās, koncertzāle. Taču dzīvot vienlaikus divās vietās diemžēl nevar, tāpēc beigu beigās izšķīrāmies par labu manām senču mājām laukos. Man ir milzu lepnums, cik labi “Draugiem Group” māju ir restaurējuši, un, to redzot, ļoti gribas tajā padzīvot atkal,“ stāsta mājas bijušais saimnieks Juris Žagars. “Mēs gribam dot iespēju “pielaikot” Cēsis no dažādiem skatupunktiem, tāpēc, arī renovējot “Žagaru māju”, likām akcentu uz Cēsu novada pērlēm. Gaujas senlejas ainava un Latvijas pirmās brīvvalsts laikā celtais nams viesiem dos iespēju izbaudīt lauku idilli blakus Cīrulīšu dabas takām un atpūtas kompleksam “Žagar­kalns”,” stā­­sta uzņēmuma “Mājas Cēsīs” vadītājs Andis Malahovskis.



Cēsīs aktīvi turpinās Konrāda kvartāla atjaunošana. Unikālais vairāku namu ansamblis durvis vērs nākamgad. “Tur,vecpilsētā, notiek arheoloģiskā izpēte, atklāts 13. gadsimta pils aizsarg­mūris, seni apbedījumi un guļbūves pamati,” stāsta A. Mala­hovskis.



Šī gada sākumā “Draugiem Group” cēsnieku apskatei nodeva renovētu māju vecpilsētā, kur iekārtota viesnīca “Spīdalas nams” . “Mājas Cēsīs” iegādājās arī blakus esošos namus – vienā no tiem Andrejs Pumpurs sarakstīja eposu “Lāčplēsis”. Nākotnē tur paredzēts izveidot Pumpura kvartālu, kas sastāvēs no “Spīdalas nama”, “Lāčplēša nama” un “Laimdotas nama”, veidojot atpūtas teritoriju blakus Cēsu pils mūriem.