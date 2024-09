Problēmu cēlonis vai otrā maize. Četri mīti par kartupeļiem

Kartupeļi ir neatņemama latviskas virtuves un arī kultūras koda sastāvdaļa, tomēr modernā dzīvesveida piekritēju vidū par šo ogļhidrātiem bagāto dārzeni cirkulē dažādi mīti.

Netrūkst pat tādu, kas tieši tupeņus vaino daudzās veselības problēmās un mudina neēst vispār. Veikals “ELVI” kopā ar pavāri un uztura speciālisti Jev­gēniju Jansoni skaidro četrus populārākos mītus par kartupeļiem.

1.Kartupeļi veicina aptaukošanos.



Atbilde uz šo mītu vienā teikumā ir ļoti lakoniska – protams, paši par sevi kartupeļi nekādu aptaukošanos neveicina. 100 gramos svaigu kartupeļu ir tikai 75 – 80 kilokalorijas. Tas ir maz, jo tādā pašā daudzumā vārītas vistas filejas ir ap 150 kcal, maizes – ap 250, bet populāri šokolādes batoniņi satur 450 – 500 kcal. Taču ar kartupeļiem ir viens liels “BET”, kas uztur šo mītu – kartupeļi ļoti labi uzsūc taukus, tāpēc lielā taukvielu daudzumā pagatavotu kartupeļu enerģētiskā vērtība strauji pieaug. 100 g klasisku frī kartupeļu satur 250 – 300 kcal, bet kartupeļu čipsi – pat 500 – 600 kcal. Te arī tas mīts rodas, taču īstenībā pie aptaukošanās jāvaino nevis paši kartupeļi, bet to pagatavošanas veids un pārmērīga neveselīgi pagatavotu kartupeļu ēšana.



Vārīti, tvaicēti, krāsnī vai uz ugunskura (piemēram, folijā) cepti kartupeļi ir lielisks ogļhidrātu avots, kas turklāt nodrošina patīkamu sāta sajūtu. Kartupeļi uzturā ir pat ļoti ieteicami. Ja rūpējaties par figūru un veselību – vienkārši regulējiet kartupeļiem pievienoto tauku daudzumu. Ce­pot kartupeļus krāsnī, tikai nedaudz apslakiet tos ar eļļu, bet fritēšanai izmantojiet karstā gaisa friteri.

2. Kartupelis ir nakteņu dzimtas augs, tādēļ ir indīgs.



Atbilstoši bioloģiskajai klasifikācijai kartupeļi tāpat kā tomāti, paprika un baklažāni pieder pie nakteņu dzimtas. Un nakteņu dzimtas augos tiešām ir augu glikozīds solanīns, kas var būt indīgs. Tieši tāpat kā jebkuros citos augos un pat gaisā, ko elpojam, ir vielas, kas ļoti lielā koncentrācijā var būt kaitīgas. Kartupeļu bumbuļos esošais solanīna daudzums ir tik niecīgs, ka ar to saindēties nevar. Izņēmums iespējams vienīgi tad, ja kartupeļus turēsiet dienas gaismā un vienā reizē apēdīsiet vismaz puskilogramu sazaļojušu kartupeļu. Sazaļojušos kartupeļos solanīna līmenis paaugstinās, un ļoti lielās devās tas var būt bīstams. Bet ikdienā – ja vien mazohistisku tieksmju vadīts neesat nolēmis saēsties kartupeļu asnus, lakstus, tomātiem līdzīgos virszemes auglīšus vai kaudzi ar zaļojušiem kartupeļiem, esiet bez bažu – kartupeļi nav indīgi!

3. Kartupeļos nav vērtīgu uzturvielu.



Šī mīta izcelsme nav skaidra, un to, iespējams, atkal ietekmējis kartupeļu pagatavošanas veids. Jā, nomizotos, eļļā fritētos vai ilgi ceptos kartupeļos tiešām vērtīgo uzturvielu nebūs daudz, taču pareizi pagatavoti kartupeļi ir patiesi vērtīgi. Kartupeļi ir lielisks kālija avots, satur kalciju, magniju, mangānu un B6 vitamīnu. Tāpat kartupeļi satur C vitamīnu. Tā kā C vitamīns noārdās augstās temperatūrās un šķīst ūdenī, ilgstoši vārot vai fritējot, tā daudzums saruks, bet viens krāsnī cepts vidēja izmēra kartupelis ar mizu var nodrošināt 1/5 daļu no pieaugušam cilvēkam nepieciešamās C vitamīna dienas devas.



Kartupeļus neuzskata par šķiedrvielu avotu, taču ar mizu gatavotos kartupeļos ir arī šķiedr­vielas, turklāt kartupeļi satur rezistento cieti, kas organismā iedarbojas līdzīgi šķiedrvielām. Tā ir nepieciešama veselai zarnu mikroflorai un palīdz regulēt cukura līmeni asinīs. Interesanti, ka vairāk rezistentās cietes ir tieši atdzesētos un atkārtoti pagatavotos kartupeļos.

4. Kartupeļus nedrīkst ēst kopā ar gaļu.



Šis mīts, iespējams, ir radies no “dalītā uztura” popularitātes laikiem. Tā piekritēji olbaltumvielas saturošus produktus iesaka ēst atsevišķi no ogļhidrātus saturošiem produktiem. Kartupelis ir ogļhidrātu avots un, vadoties pēc šāda uzskata, automātiski nokļūst to produktu kategorijā, ko nedrīkst ēst kopā ar gaļu. Lai šo mītu apgāztu, pirmkārt, ir jāsaprot, ka uzturzinātne ir pierādījusi: lai nodrošinātu pilnvērtīgu uzturu, produktu grupas droši drīkst un vajag kombinēt kopā ar ļoti retiem izņēmumiem (kartupeļi ar gaļu nav starp tiem).



Kartupeļus tieši ir ieteicams ēst kopā ar olbaltumvielas saturošiem ēdieniem (gaļu, zivīm, piena produktiem, olām), jo tādā kombinācijā kartupeļos esošā ciete uzsūcas lēnāk un nodrošina ilgstošu sāta sajūtu, turklāt maltīte ir pilnvērtīgāka, un, papildinot visu ar kādu dārzeni, jūs iegūsiet patiesi sabalansētu ēdienu. Jā, arī šeit, protams, jāatceras par ēdiena pagatavošanas veidu, jo frī kartupeļus ar karbonādi, ko rotā siers un majonēze, protams, par veselīgiem nenosauksim, bet vārīti kartupeļi ar siļķi un biezpienu, kartupeļu biezputra ar sautētu vistas gaļu vai krāsnī cepti kartupeļi ar cūkgaļas fileju būs lieliska izvēle pilnvērtīgai un veselīgai maltītei.