Plaša teritorija jaudīgai uzņēmējdarbībai

Valmieras pievārtē pagājušajā nedēļā atklāja Industriālā parka būvniecību nepilnu 60 hektāru plašā teritorijā. Darbus plānots pabeigt nākamā gada beigās.



Apbūves teritorijā būs inženierkomunikāciju infrastruktūra, liels loģistikas centrs, industriāls elektroenerģijas pieslēgums, plašas stāvvietas, dzelzceļa pievads. Dzelzceļu varēs izmantot, lai nodrošinātu kravu pārvietošanu starp Valmieras dzelzceļa staciju un Industriālo parku. Paredzēts izbūvēt platsliežu dzelzceļa privātās lietošanas tīklu trīs kilometru garumā, kā arī betonēts iekraušanas – izkraušanas laukumus.

Valmieras novada domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, uzrunājot klātesošos, atskatījās uz vairāk nekā desmit gadus ilgo ceļu līdz būvdarbu sākumam un ar pārliecību pauda: “Valmieras Industri­ālais parks kļūs par nozīmīgu kravu pārvadājumu loģistikas centru. Orientējamies uz jaudīgu investoru piesaisti, tādu, kuru uzņēmumu saražotā produkcija būtu globāli konkurētspējīga. Piekļuve dzelzceļam, inženiertīkliem, lielas jaudas elektroenerģijai, satiksmes infrastruktūra ir priekšrocības, ko varam nodrošināt ar Eiropas Atveseļošanas fonda atbalstu. Tāpat, lai uzņēmēji te justos droši, piedāvājam apbūves tiesību termiņu līdz 70 gadiem atbilstoši veikto investīciju apjomam.”



Darbus objektā veic SIA “A.C.B.”. Uzņēmuma valdes priekš­sēdētājs Pēteris Lejnieks bija gandarīts par iespēju piedalīties nacionālas nozīmes Indus­triālā parka būvniecībā un uzsvēra, ka Vidzeme ir ekonomiski aktīvs reģions. Valmieras Industri­ālā parka izveidē iesaistīti “A.C.B.” uzņēmumu grupas speciālisti no visas Latvijas, jo plānotais būvdarbu apjoms ir būtisks un šī projekta tehnisko risinājumu realizācija prasa visas celtnieku komandas pieredzi līdzīgu liela apjoma industriālo infrastruktūras objektu būvniecībā.



Darbi teritorijā jau rit pilnā sparā. Sākta loģistikas laukuma kravu pārkraušanai un uzglabāšanai betonēšana vairāk nekā 40 m² platībā. Notiek divu publisko stāvlaukumu izbūve. Noslēgu­mam tuvojas inženiertīklu būve Ozolkalna ceļā. Uzsākti savienojuma ar publiskās lietošanas dzelz­ceļu un teritorijas iekšējā dzelzceļa izveides sagatavošanas darbi. Industriālā parka teritoriju paredzēts iežogot ar metāla paneļu žogu, labiekārtot zaļās zonas, kā arī nodrošināt apgaismojumu publiskajiem stāvlaukumiem, dzelz­ceļa un ceļu infrastruktūrai.



Vasaras nogalē publiskās izsoles rezultātā apbūves tiesību līgums zemes gabalā ar 26 ha platību jau noslēgts ar SIA “Fibenol Latvia”. Ja ietekmes uz vidi novērtējums būs pozitīvs, uzņēmums plāno sākt biorafinēšanas ražotnes būvniecību. Novembrī sākta pretendentu pieteikumu pieņemšana apbūves tiesību izsolei vēl trīs Industriālajā parkā esošajām rūpnieciskās apbūves teritorijām 17 ha, 10,2 ha un 7,4 ha platībā. Pieteikties iespējams gan vienai, gan vairākām teritorijām: ražošanas ēku būvniecībai, nomas teritorijas labiekārtošanai, iekšējo inženiertīklu un pieslēgumu maģistrālajiem tīkliem izbūvei. Apbūves tiesību termiņš ir no 45 līdz 70 gadiem atkarībā no investīciju apjoma. Pirmos 24 mēnešus piemēros par 50% samazinātu apbūves tiesību maksu, kā arī varēs saņemt atvieglojumu 90 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas līdz rūpnieciskās ražošanas ēkas nodošanai ekspluatācijā.