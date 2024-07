Pirmo reizi “Lampas” skatuve ir arī uz ūdens

“Lampa” piektdien un sestdien aicina uz jubilejas pasākumu – desmito sarunu festivālu – , kas tradicionāli norisināsies Cēsīs. Bet pirmo reizi festivāla skatuve izveidota uz ūdens – Cēsu Pils parka dīķī pie kāpnēm.

Arī nosaukums ir atbilstošs – Nākotnes sala. To no īpaši izveidota konstruktora – dažādi savienojamām piepūšamām sijām, baļķiem un plakņu elementiem – būvēja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras un dizaina institūta un RTU Būvniecības un mašīnzinību fakultātes studenti sadarbībā ar kopinovāciju platformu “Morberga studija” un jauno arhitektu klubu “Atelpa”. Lai to fiziski realizētu, talkā nāca enerģētikas uzņēmums “Ignitis Group”, Satiksmes ministrija un informācijas tehnoloģiju uzņēmums “Adaptive”.



RTU arhitektūras un dizaina institūta doktorants Matijs Babris “Druvai” teic, ka katru gadu tiek domāts, kā, festivālam augot lielākam, pēc iespējas plašāk apdzīvot arī Pils parku, izmantot vietas, kas iepriekš izmantotas mazāk. Tā 2018. gadā bija skatuve – māja kokos, to izvietoja teritorijā, kur blīva koku audze un telti izvietot nevar. Šogad kopā ar studentiem radās ideja par peldošu skatuvi. “Lielākais izaicinājums gan bija tas, ka parasti tādas peldošas būves veido lieli pontoni, ko ved ar lieliem kravas auto. Bet Pils parka vide ir jutīga, nevēlējāmies braukt ar smago tehniku, tāpēc risinājumu radām, izmantojot piepūšamos pontonus. Ietilpība uz plosta ir līdz 200 cilvēkiem, bet esam paredzējuši uz tā laist ne vairāk kā 150 klausītāju. Katram būs pieejama arī drošības instrukcija. Plosts ir zem klajas debess, tāpēc ceram, ka būs sau­lains. Bet lietus gadījumā skatītāji varēs saņemt lietusmēteļus.” Vietas izvēlei notikušas konsultācijas ar pašvaldību par labāko zonu dīķī, vietu, kas vismazāk traucētu gulbjiem un pīlēm. Tādēļ arī izvēlēta zona pie kāpnēm, kas ved pie ūdens.



Uz skatuves – plosta festivāla divās dienās deviņās sarunu sesijās eksperti diskutēs par nākotnes tehnoloģijām, atjaunīgo enerģiju kā ekonomikas izaugsmes dzinējspēku, nākotnes arhitektūru, mākslīgā intelekta un cilvēku sinerģiju vai sadursmi, izglītības un universitāšu lomu nākotnes sabiedrībā, eksaktajiem priekšmetiem kā kritisku nākotnes elementu, rītdienas cilvēces izaicinājumiem – videi draudzīgu, ērtu un drošu pārvietošanos, kā arī vientulību, kas iegūst pandēmijas apmērus.



Kopumā festivāla divās dienās 62 norises vietās notiks vairāk nekā 340 pasākumu. Šogad “Lampa” īpaši aicina ticēt savam, citu un mūsu kopīgajam spēkam, kas iedvesmo, iedrošina un stiprina, un arī ļauj pašam par sevi pasmaidīt. Neiztrūkstošs pasākuma noslēgums ir “Politiķu cepiens” un “Politiķu disko”.