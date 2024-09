Pilsētas centra skatlogos apskatāmi Royal Doulton porcelāna lāči no Londonas

Pašā Cēsu centrā, namā, kas pazīstams kā Raunas vārti, skatlogos visu septembri redzama neparasta izstāde. Garāmgājēji var vērot dažādu tautu eksotiskas dekoratīvas maskas, unikālas lelles un porcelāna lāčus.

Pagājušajā nedēļā, tiekoties mākslas mīļotāju lokā un cienājoties ar mājās ceptām vafelēm, atklāja izstādi “Cēsnieku Kolekcijas”. Tās veidotājas ir biedrības “Izgaismo mākslu” entuziastes Ilze Liepa, Kristīne Rozenberga, Jūlija Mihailova, Evija Šveice un Baiba Leitena.

“Vēlējāmies cēsniekus iepriecināt un iedzīvināt Rīgas ielu ar mākslu un skaisti noformētiem skatlogiem. Jo kuram gan nepatīk ielūkoties citu logos?” ar humoru jautāja viena no pasākuma organizatorēm, Vidzemes Tehnolo­ģiju un dizaina tehnikuma pasniedzēja un māksliniece Kristīne Rozenberga. “Cilvēki mūsu nedrošajos un materiālajos laikos un informācijas pārbagātībā ir noilgojušies pēc kaut kā vienkārši sirsnīga, labdabīga un iedvesmojoša. Tāpēc savā ziņā visa izstādes tapšanas vadlīnija ir bērnības lieta: kam lelle, kam grāmata, citam mīļākais lācītis.



Pieaugot mēs savas rotaļlietas noliekam plauktā, bet ne aizmirstam pilnībā. Tās paliek aiz mēbeles durtiņām. Varbūt ir laiks notraukt putekļus no personīgajām kolekcijām un izcelt tās gaismā ?” par izstādes ideju pastāsta mākslinieciskā noformētāja. K.Ro­zenberga arī pastāstīja, ka šī izstāde ir tikai starts. Plānots turpinājums. Arī citi cēsnieki un novada iedzīvotāji aicināti parādīt plašākai publikai savas kolekcijas. Tas var būt jebkas, ko tik var iedomāties krāt.



“Gandrīz ikvienam mājās ir kāda kolekcija. Cits krāj markas, kāds krāsainos magnētus no ceļojumiem, konkrētas tematikas un materiālu figūriņas, krūzītes, piespraudes, kaklasaites, skaņu plates, pulksteņus, uzpirksteņus, karotes, kleitas… Variācijas ir neskaitāmas. Atverot kādas senākas bufetes durtiņas vai atbīdot plaukta stiklu, paveras pārsteigumiem bagātas kolekcijas,” saka Kristīne.



Porcelāna lāču kolekcijas īpašnieces Evijas Šveices moto skan – par lielumu, cēlumu un maigumu. Aiz ekspozīcijas stikla dekoratīvi un gandrīz kā dzīvi redzami miniatūri baltie lāči, kas atceļojuši no Pēterburgas; lācītis ar zelta bumbu ir no slavenās Rīga porcelāna fabrikas (RPR), bet Vinnija Pūka tēla figūriņas atvestas no Londonas.



Kā pačukst sniegbalto figūru īpašniece – pirmie divi lielie porcelāna ķepaiņi savulaik atceļojuši no Pēterburgas, no kuras nevar izvest antikvariātus oficiālā ceļā. “Bet ko tik sievietes nepārvadā rokassomiņās,” ar smaidu nosaka izstādes citas apmeklētājas.



Protams, īpašs stāsts ir par Vinnija Pūka limitētās sērijas Royal Dulton porcelāna figūriņām, kuras uz Cēsīm atvestas no Apvienotās Karalistes krāmu tirdziņa. Kurš gan nezina britu humora pilno seriālu “Smalkais Stils”, kur kolorītā Burkā kundze (aktrise Patrīcija Rūtledža) ik pa brīdim atgādina par savu karalisko Royal Dulton porcelāna tējas servīzi.



Vinnija Pūka figūriņas prestižajā porcelāna ražotnē izgatavotas 1996. gadā limitētā daudzumā, katrai ir ražošanas sērijas numurs. Tās tapa par godu britu rakstnieka A.A.Milna pirmā izdevuma par ikoniskā literārā varoņa lācēna Pūka piedzīvojumiem septiņdesmitgadei. Šogad 14. oktobrī pirmajam izdevumam būs 98. gadadiena.



Citā skatlogā eksponētas maskas no Ilzes Liepas un Kristīnes Rozenbergas kolekcijām. Tās atceļojušas no Venēcijas, Āzijas un Āfrikas. Jūlijas Mihailovas kolekcijas 35 porcelāna lellēm, no kurām lielākā daļa izgatavotas Leonardo Ceramica zīmola rūpnīcā Anglijā, vienā mazā skatlogā ietilpināt neesot iespējams, bet ar dažiem izsmalcinātiem eksponātiem iepazīties var.



Lai gan izstāde šķiet neliela, tās radīšanai veltīts daudz laika un pūļu. Piedāvājums bijis plašs, bet, lai ekspozīcija veidotos labi baudāma skatītājiem, iecerētajai kompozīcijai izvēlēti piemērotākie, noformējumā uzsverot smalkas elegances notis. Piemēram, fona audumi ir antracīta pelēkā, nevis kā ierasti melnā krāsā. Ja radošo ieceru realizēšanai kaut kā trūcis, skriets pat uz lietoto audumu bodīti. Un Cēsu Bagāžnieku tirgū atrasts vecs fotoaparāta statīvs, uz kura eleganti novietota Āfrikas tautu tradicionālā maska. Savukārt baltā Venēcijas karnevāla maska iekārtota uz balta balona.



Viena no izstādes atklāšanas apmeklētājām, biedrības Art Cēsis vadītāja Inese Ciekure atzina – ir lieliski, ka pilsētā atkal atdzīvināts un sapucēts kāds objekts, un darītā rezultāts apbrīnojams. “Cēsis ir ļoti inteliģentu, māksliniecisku cilvēku pilsēta, un ir lieliska sajūta, ka atkal māksla ir Rīgas ielas skatlogos. Tādējādi pilsētas vide veidojas skaistāka un ikviens tiek mudināts darbošanās priekam,” tā I. Ciekure, īpaši pateicoties projekta autorei, māksliniecei un vizuālās mākslas pedagoģei Baibai Leitenai.



“Radot šo projektu, visi tā iesaistītie sadarbojās tik profesionāli un līdzīgi kā reklāmas aģentūrā – katrs atbildējis par savu jomu, viss tika izdarīts laikā un raiti. Esmu gandarīta par rezultātu,” teica Baiba Leitena.

Raunas Vārtu kafejnīcas ēkas īpašniece Brigita Jakobsone, kura atvēlējusi sava nama skatlogus izstādei, atzina, ka māksla viņu interesē un aizrauj no jaunības. Sociālisma gados staigāts pa visām iespējamajām izstādēm un mākslas lekcijām. Tāpēc arī tagad ir atvērta visām mākslinieciskajām izpausmēm un sapņo, ka aukstā gadalaika posmā kafejnīcas skatlogus rotātu ziemas tematikas izstāde.



Izstāde “Cēsnieku Kolekcijas” tapusi, pateicoties Cēsu novada pašvaldībai, kas piešķīra finansējumu tehniskajiem risinājumiem. Pārējie izdevumi ir pašu organizatoru iniciēts finansējums. Izstāde apskatāma līdz septembra beigām.