Pašu spēkiem atjauno basketbola laukumu

Rosīgie mārsnēnieši turpina darboties, lai pagastā būtu arvien vairāk vietu, kur vietējiem aktīvi izkustēties, atpūsties, kā arī svinēt svētkus.

Kopiena “Tev, mārsnēnieti!” pārstāve Madara Melbārde-Žukova startēja kopienu iniciatīvu projektu konkursā ar ieceri Mārsnēnos atjaunot basketbola laukumu. “Ieguvām 800 eiro atbalstu basketbola vairogu iegādei,” informē mārsnēniete, un piebilst, ka projekta realizēšanai tiks ieguldīti arī privātie līdzekļi, vairāk par simts eiro.



Piedalīties basketbola laukuma sakopšanā aicināja pagasta iedzīvotājus. “Jau projektu rakstot, biju paredzējusi, ka laukuma atjaunošanā iesaistīsim iedzīvotājus, cerot, ka atsauksies tieši jaunieši. Un tiešām bija prieks redzēt mūsu foršos jauniešus, kuri nāca palīgā realizēt projektu un atjaunojot aktīvās atpūtas vietu. Šobrīd veicam sagatavošanās darbus vairoga uzlikšanai. Otrdien attīrījām laukumu norobežojuma plāksnes, bet ceturt­dien tika piesaistīta tehnika, lai atbrīvotu laukumu no apauguma un izlīdzinātu grunti. Tāpat ļoti veiksmīgi noņēmām veco vairogu, notīrījām stabus un sagatavojām visu krāsošanai. Jaunos vairogus pasūtījām jūnija sākumā, vēl gaidām piegādi, tā kavējas ražotāja dēļ. Tomēr ceram jaunnedēļ tos saņemt un piestiprināt, lai no 12. augusta laukums būtu gatavs lietošanai, kā arī tas varētu tikt izmantots 24. augustā plānotajos Sporta svētkos. No Priekuļu apvienības pārvaldes saņēmām arī tīklus jaunajiem futbola vārtiem, jaunieši pie reizes varēja uzlikt arī tos.”



Pastāstot par dalību projektu konkursā, Madara atzīmē, ka “šogad ir atviegloti nosacījumi un rēķina atmaksu veic pašvaldība, jo kopiena nav reģistrēta kā oficiāla biedrība. Mums vairs nav jāsūta rēķins, jāsaņem nauda no pašvaldības un tad samaksa par preci jāveic no saviem bankas kontiem. Tas, cerams, būs spēkā arī turpmāk, tad arī būs daudz vairāk projektu pieteikumu”.