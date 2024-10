Novada pedagogiem jauna tradīcija

Šoruden Cēsu novada izglītības darbinieki sākuši jaunu tradīciju – profesionālos svētkus svinēt, godinot kolēģus un skolu kolektīvus par izcili paveiktu darbu. Pagājušajā ceturtdienā pedagogi pulcējās Priekuļu kultūras namā, lai sarīkojumā “Mēs lepojamies” sveiktu labākos vairākās nominācijās. Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, uzrunājot skolotājus, akcentēja, ka stundās apgūtās priekšmetu un dzīves mācības audzēkņus pavada vēl ilgi pēc skolas absolvēšanas, jo atstāj neizdzēšamu iespaidu.



Nominācijā “Mūža ieguldījums izglītībā” godināja pieredzes bagātas skolotājas, kuras savā darba ikdienā aizvien spējušas saglabāt jauneklīgu degsmi. Īpašas, “Piebalgas porcelāna” veidotas balvas (zīles) saņēma:

Marianna Rozīte no Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskolas, Vēsma Johansone no Jaunpiebalgas vidusskolas, Elija Latko no Liepas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”, Līga Strazdiņa no Rāmuļu pamatskolas, Ineta Lāce – Sējāne no Cēsu Pilsētas vidusskolas, Antoņina Glāzere no Vecpiebalgas vidusskolas.



Nominācijā “Mēs esam kā viens!” par izcilu darbu komandas vienotībā galveno balvu saņēma Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija un Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde.



Savukārt nominācijā “Atbalsts bērna izaugsmei” par paveikto bērnu attīstībai stimulējošas un iekļaujošas vides veidošanā galvenās balvas pasniegtas Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādei “Mežmaliņa” un Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai.



Titula “Gada labdari izglītībā” ieguvēji saņēma “Baltu rotu” darinātas ozola lapas. Par dāsnu un nesavtīgu atbalstu izglītības jomai skolu kolektīvi pateicās atbalstītājiem: Mozuļčiku ģimenei, Oļegam Groševam un ZEIT radošajam kvartālam (īpašnieks Marģers Zeitmanis).



Vēl vienā nominācijā “Jaunrade izglītībā” galveno balvu ieguvējus nenosauca. Žūrija šoreiz rīkojās inovatīvi, uzdodot skolotājiem mājas darbu – līdz nākamajam gadam paveikt ko jaunu un nebijušu!