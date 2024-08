Mazos priekuliešus konsultē ārstu mobilā brigāde

Pie Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” pagājušajā nedēļā uz dienu bija piestājis mobilais bērnu veselības aprūpes centrs, kurā konsultācijas sniedza acu ārsts un neirologs, kas specializējušies darbam ar bērniem.

Biedrība “RMHC Latvija” jau piecpadsmit gadus brauc pa visu Latviju uz vietām, kur nepieciešami ārsti speciālisti bērniem, tā nodrošinot pakalpojumu pieejamību, kas tieši ietekmē jaunās paaudzes veselību un labklājību. Pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” direktore Kristīna Bernāne pastāsta, ka aizvadītajā gadā iestādes medicīnas māsa redzēja presē biedrības piedāvājumu, neatlaidīgi zvanīja un pieteicās rindā: “Pirmo reizi speciālisti pie mums varēja atbraukt aizvadītā gada novembrī. Bet, tā kā vecāki bija pieteikuši vairāk bērnu uz vizīti, nekā vienā reizē varēja pieņemt, tad uzreiz pierakstījāmies nākamajai reizei un pirms mēneša saņēmām ziņu, ka 30. jūlijā busiņš atkal būs pie mums, kad uz pārbaudi tika arī pārējie bērni.”



Biedrības “RMCH Latvija” veselības veicināšanas koordinatore Diāna Niedra teic, ka rindas ir ļoti garas. Piemēram, ja pieteikumu saņem tagad, vizītes varētu būt novembrī. “Aizvadītajā nedēļā bijām Liepājā, pirmdien Varakļānos, piektdien būsim Dundagā. Nereti dodamies no vienas vietas uz otru, neaizbraucot uz mājām Rīgā. Piemēram, no Varakļāniem braucām uz Priekuļiem, pa nakti palikām busiņā – tajā ir ērti. Tas ir speciāli aprīkots, ir divi kabineti speci­ālistiem, tāpēc vienlaicīgi uz izbraukumu var braukt divi ārsti. Brauc speciālisti, kurus katrā vietā aicina. Busiņā ir arī uzgaidāmā telpa, kur bērniem iespējams paskatīties multfilmu. Tā kā autobuss neatgādina poliklīnikas telpas, bērni nav tik saspringti, kā tas mēdz būt, gaidot vizīti, jūtas drošāk,”pastāsta D.Niedra.



Mobilajā bērnu veselības aprūpes centrā ir pieejams okulists, neirologs, endokrinologs, alergologs, dermatologs, gastroenterologs, otolaringologs, mikrologopēds, ortopēds-ķirurgs, fizikālās terapijas un rehabilitācijas medicīnas ārsts, optometrists. Diāna Niedra teic, ka tie ir ārsti, kuri strādā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā vai citā medicīnas iestādē. “Tāpēc konsultācija būs tāda pati, kāda būtu, ja aizbrauktu uz Rīgu. Dakteri brīvajās dienās no citiem darbiem brauc šajās konsultācijās. Ir vietas, kur tuvumā nav pieejami alergologi vai gastroenterologi, tad aicina tos,” stāsta D.Niedra. “Braucam gan uz pirmsskolas izglītības iestādēm, gan skolām, pie sociālajiem dienestiem. Katrā iestādē ir atbildīgā persona, kas organizē bērnu pieņemšanu, veido mazo pacientu sarakstu atbilstoši tam, kāda speciālista konsultācijai bērnu pieteikuši viņa vecāki. Mūsu izbraukumus organizē arī ģimenes ārsti, ja viņu pusē nav kāds no vajadzīgajiem speciālistiem. Vizītes ilgums ir apmēram 15 minūtes, speciālists pieņem 20 bērnus dienā. Lai mēs varētu atbraukt, nepieciešama arī vieta, kur var novietot mūsu busiņu, kas ir gana garš, jo ir aprīkots ar visu nepieciešamo, vajadzīgs elektrības pieslēgums. Konsultācijai nav nepieciešams ārsta nosūtījums, tā ir bez maksas, jo esam labdarības organizācija, kas darbojas no ziedojumiem.”



Bērnu neiroloģe Lolita Budņika skaidro, ka šis ir labs veids, ja bērnam nepieciešama profilaktiska pārbaude, bet, ja ir hroniska saslimšana, tad ļoti būtisks ir “savs dakteris”, kurš var sekot slimības gaitai.



Bērnudārza vadītāja Kristīna Bernāne atklāj, ka labprāt pieteiktu speciālistu izbraukuma vizītes arī turpmāk, jo ārstniecības iestādēs rindas pie acu ārsta un neirologa ir garas. To pašu atzina visi “Druvas” satiktie bērnu vecāki, pastāstot, ka tādēļ dažkārt pie speciālista jādodas arī uz tālākām vietām, piemēram, Madonu vai Rīgu. Anitra Gaiķe sacīja, ka dēlu vizītei bija pieteikusi jau iepriekšējā reizē: “Bet palikām aiz strīpas, tāpēc prieks, ka bija vēl viena reize, kad arī mēs tikām.” Iļja Praličs teic, ka meitai acu ārsts bija nepieciešams steidzami, tāpēc vajadzējis braukt uz Rīgu. Bet arī viņš novērtē, ka ir noderīgi veikt šādu profilaktisku pārbaudi.



Pati organizācija ir izveidota Amerikā un latviskojot nozīmē – Bērnu mobilais veselības aprūpes centrs. Gada laikā tiek nodrošinātas 4600 bezmaksas medicīniskās konsultācijas bērniem un jauniešiem visā Latvijā.