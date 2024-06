Līvi – Cēsis, ar kājām un velosipēdu

Tagad no Cēsīm līdz Līviem Drabešu pagastā var droši un ērti aizbraukt ar velosipēdu vai aiziet kājām. To nodrošina mūsdienīgs celiņš.

Satiksmes ministrs Kaspars Briškens celiņa atklāšanā uzsvēra, ka šis projekts ļoti labi parāda kvalitatīvu valsts pārvaldes un pašvaldības sadarbību. Līdzās valsts pārraudzības ceļam izveidots celiņš kājāmgājējiem un velosipēdistiem, kas savieno infrastruktūru, ko pašvaldība jau bija izveidojusi savā teritorijā. “



Pērn Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izbūvēja gājēju un velo celiņu no Zvārtas un Kalna ielas krustojuma līdz šosejai. 610 metru posmā ieklāts asfalta segums un uzstādīti 25 apgaismojuma stabi, darbi izmaksāja 117 777 eiro. Cēsīs novada pašvaldība izbūvēja 245 metru posmu gar Rīgas ielu no pilsētas robežas līdz Pētera ielai. Šie darbi izmaksāja 47 693 eiro.



Gājēju un velo celiņu gar valsts autoceļu sāka ierīkot pērn vasarā. “Mūsu darbam vietējie cītīgi sekoja, interesējās, kā sokas. Prieks, ka tas, ko esam uzbūvējuši, cilvēkiem ir nepieciešams,” atzina SIA “ACBR” darbu vadītājs Aldis Šaicāns un pastāstīja, ka 1,2 kilometru garumā, 2,5 metru platumā uzklāts asfaltbetona segums, ierīkots apgaismojums, piekļuve privātīpašumiem. Projekta autors ir SIA ”Projekts 3″, būvuzraudzību nodrošināja AS “Ceļuprojekts”. Celiņa izbūve valstij izmaksāja 519 098 eiro.



“Celiņu izmanto vairāk, nekā domājām, kad to būvējām līdz šosejai. Tāpat tagad, kad ir jaunais celiņš gar šoseju, redzams, cik daudzi pa to iet, brauc ar velosipēdiem. Ir prieks kaut ko darīt, zinot, ka cilvēkiem tas noder un viņi to novērtē,” “Druvai” teica Amatas apvienības pārvaldes vadītāja Elita Eglīte un uzsvēra, ka Līvos dzīvo atbildīgi cilvēki. Ziemā, kad tīrītājs sāka celiņu tīrīt šķērsām, uzreiz bija zvani pašvaldībai, lai rīkojas, jo tiek bojāts asfalts, arī laternas stabs sašķiebts.



Ēriks Bauers ar ģimeni regulāri fiziskām aktivitātēm izmanto veloceliņu. “Pats skrienu, dēli Kristaps, Artūrs un Emīls brauc ar velosipēdiem. Sieva ar mazo Rūtu, tāpat mamma dodas pastaigās,” pastāstīja Līvu iedzīvotājs un uzsvēra, ka tagad izveidojies loks Līvi – Cīrulīši, kuru daudzi izmanto. “Priecājāmies, kad izveidoja pirmo celiņu no daudzdzīvokļu mājām līdz bērnudārzam, tad līdz šosejai, tagad esam kā īstā piepilsētā. Līvos ceļ jaunas mājas, te cilvēki grib dzīvot,” teica Ēriks.



Dubultu ģimene bija atbraukusi no Cēsīm, lai būtu klāt velo un gājēju celiņa atklāšanā. “Bērni apmeklē bērnudārzu Līvos. Labprāt braucam ar velosipēdiem, un ir prieks, ka tiek īstenoti šādi projekti. Brīv­dienās atbraucam uz Līviem, izbraucam pa Kārļu ceļu, uz Cīrulīšiem. Pa ceļam satiekam daudzus, tas jau liecina, cik celiņš bija vajadzīgs,” pastāstīja Artūrs Dubults, bet bērni Katrīna Anna, Elizabete Es­tere, Marats Lūkass nevarēja vien sagaidīt, kad varēs izlaist līkumu un viņiem pievienosies mamma Santa.



Svinīgajā brīdī klāt bija ne tikai satiksmes ministrs K.Briškens, VSIA “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Laz­dov­skis, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija -Mar­kova, bet arī mazie līvēnieši. Celiņa atklāšanas lenti kopā ar amatpersonām grieza mazie velobraucēji - Marats Lūkass Dubults un brāļi Kristaps, Artūrs un Emīls Baueri.

Pasākuma saimnieces Elita Eglīte un Lilita Ventere krustojumā sagaidīja ikvienu un neskopojās ar pamācībām, ko vēsta ticējumi: “Ja vīri taisās kaut kur izbraukt, tad sievām nav brīv viņiem pa kājām maisīties, lai vīriem ceļā neietu slikti”, “Kad brauc uz pilsētu, tad pirmajam, ko satiek ceļā, jāteic dievpalīgs. Ja tas to saņem, tad pilsētā ies labi, ja ne – slikti”, “Ja, ejot pa ceļu, kāds aiziet garām pa labi, tad tālāk labāk neiet, būs slikti, bet, ja pa kreisi, tad labi.”

“Tiem, kuri brauc ar mašīnām, grūti saprast, ka vajadzīgi šādi celiņi, ka tos daudzi izmanto. Latvijā ir sagatavoti vairāki projekti un piesaistīts finansējums, lai tuvākajos gados veidotu velo infrastruktūru vairāk nekā simts kilometru garumā,” pastāstīja M.Lazdovskis. Patlaban tiek projektēts gājēju celiņš no Cēsīm līdz Jāņmuižai. Notiek sarunas par celiņu no Augšlīgatnes uz Līgatni. Pagaidām nav plānos Ieriķi – Augšlīgatne.



I.Suija-Markova uz celiņa atklāšanu Līvos bija atbraukusi ar velosipēdu. Viņa uzsvēra, ka satiksmes infrastruktūras sakārtošana ir svarīga iedzīvotājiem. “Lai novads būtu izcila vieta dzīvei, ikviens justos droši un varētu aktīvi un veselīgi pārvietoties, piemērotas infrastruktūras izveidošana ir pamatu pamats,” atgādināja I.Suija – Markova.