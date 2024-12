Kuplās ģimenes iededz eglīti pie prezidenta pils

Ruta un Berts Van der Auvermēleni ar bērniem Ron­ju, Simonu un Magnusu bija ģimene no Cēsu novada, kas kopīgi ar vēl 20 daudzbērnu ģimenēm un Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču Rīgas pilī rotāja un Pils laukumā iededza svētku egli.



Ruta ir cēsniece, 13 gadus dzīvoja Beļģijā, tikai augustā ar vīru un bērniem atgriezās Latvijā. Ruta strādā par sociālo pedagogu, vīrs apgūst latviešu valodu. Pastāstot “Druvai” par sajūtām, kas gūtas valsts galvenās egles iedegšanā, viņa teic, ka bija ļoti jauki. “Bet, tā kā bērni ilgi dzīvojuši citā valstī, viņiem nav tā – o, prezidents! Neskatoties uz to, mēs visi baudījām atmosfēru, ģimeņu emocijas un prieku. Mums patika pasākums, pat ja pirms tā bērni juta manu stresu, kad es centos izdomāt, ko gan uz tādu pasākumu vilkt,” ar smaidu par dažādām emocijām, ko svētku reize izraisījusi, teic Ruta. “Esam priecīgi, ka varējām tur būt, jo apzināmies, ka tāda iespēja ir tikai nedaudzām ģimenēm no visas Latvijas.”



Kuplās ģimenes mamma arī atzīst, ka patīkama bijusi Valsts prezidenta vienkāršība, draudzīgums, atvērtība. Arī tas, ka E.Rinkēvičs kā vienmēr uzsver sākt katram pašam ar sevi, gan domājot, ko labu katrs var izdarīt, gan atzīmējot, ka ir svarīgi būt pašiem sev. “Arī E.Rinkēvičs, neskatoties uz prasībām, kas viņam ir kā Valsts prezidentam, cenšas būt viņš pats. Vienkāršībā ir spēks.”

Pasākums pilī pagājis ļoti ātri, un ģimene vērtē, ka pat būtu gribējies, lai ir dots mazliet vairāk laika brīvā atmosfērā, kad iepazīties ar citām ģimenēm. “Bet tradīcija ir ļoti jauka. Un silti dzirdēt prezidenta paldies daudzbērnu ģimenēm. Mums ir tikai trīs bērni, pasākumā bija arī daudz kuplākas ģimenes, kas turklāt uz Rīgu bija mērojušas ļoti garu ceļu,” pastāsta cēsniece.

Savukārt, daloties par vēlmi pēc vairāk nekā desmit gadiem atgriezties Latvijā, Ruta teic: “Laikam jau klasiski, kad kļūsti vecāks, sāc vairāk novērtēt, ko Latvija var dot, pārdomāt, ko Beļģijā nevaru iedot saviem bērniem – kopā būšanu ar ģimeni kuplākā skaitā, braukšanu no kalniņa ziemā, būšanu pie dabas. Jā, Beļģijā ir vieglāk, bet ir lietas, ko nevar nopirkt par naudu. Mēs dzīvojām vietā, kur bija maz dabas, daudz cilvēku un līdz ar to tāds ļoti steidzīgs ritms. Tagad pat uz to, kas Latvijā savulaik šķita nomācošs, piemēram, ziemas tumšie vakari, skatos citādi, tie vairs nešķiet traucējoši, bet pat skaisti. Dzīve ārzemēs ļauj uz daudz ko paskatīties citādi. Vīrs ir ļoti pretimnākošs, viņš ir dabas cilvēks – putnu vērotājs, dabas vērotājs, vēro, kas jauns izaudzis, uzziedējis, atklāj jaunus augus, viņam patīk staigāt mežā un nesatikt nevienu cilvēku.”



Par izvēli uz Valsts prezidenta rīkoto pasākumu no Cēsu novada ieteikt Rutas un Berta ģimeni Vidzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Inga Madžule stāsta: “Uz šo notikumu aicina daudzbērnu ģimenes un tās, kas nesen atgriezušās uz dzīvi Latvijā. Rutas ģimene ļoti gatavojās atgriešanās brīdim, un viņiem ir ļoti ātri izdevies iejusties. Jebkura ģimene, kura tikai plāno atgriezties, var no viņiem iedvesmoties un ņemt paraugu, kā uzdrīkstēties un nenobīties, pieņemt lietas tādas, kādas tās ir, un veiksmīgi iedzīvoties, neskatoties uz grūtībām, jo viņi ir cīnītāji un nepadodas. Turklāt Ruta ir sociālais pedagogs, kas ir ļoti būtiska profesija, mūsu skolās ļoti nepieciešama.”



Tradīcija aicināt daudzbērnu ģimenes kopā ar Valsts prezidentu rotāt svētku eglīti Rīgas pilī un iedegt egli laukumā pie Rīgas pils iedibināta jau pasen. Uz pasākumu pēc novadu paš­valdību ierosinājuma aicina sabiedriski aktīvākās un radošākās Latvijas daudzbērnu ģimenes, kā arī ģimenes, kas pēc ilgstošas prombūtnes ārzemēs atgriezušās uz dzīvi Latvijā. Pirmdien, 9.decembrī, Rīgas pilī pulcējās ģimenes no Augšdaugavas, Bauskas, Cēsu, Jelgavas, Jēkabpils, Krāslavas, Ķekavas, Līvānu, Madonas, Mārupes, Olaines, Siguldas, Talsu, Tukuma, Val­mieras, Varakļānu, Ventspils novada, Rēzeknes un Ventspils.