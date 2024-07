Klāt brīvlaiks, kad zināšanas pilnveido pedagogi

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (DACVĢ) skolotāji aizvadījuši kārtējo mācīšanās un profesionālās pilnveides gadu.

Ģimnāzijas direktors Oskars Kaulēns pastāsta, ka tradicionāli to noslēdz metodiskais pasākums “Mans pieredzes stāsts”, kurā katrs skolotājs iepazīstina kolēģus ar vienu veiksmes stāstu par savu mācīšanas vai mācīšanās pieredzi aizvadītajā mācību gadā. “Tāda formāta skolotāju dalīšanos pieredzē organizējam jau trešo gadu. Katrs pedagogs pēc skolas vadības sagatavota plāna veido stāstu. Nav ierobežojumu, par ko skolotājs dalās – tas var būt gan audzināšanas darbs, gan mācību metodes, gan citas lietas, jebkas, kas pedagogam šķiet uzmanības vērts, lai ar to iepazīstinātu citus,” teic O.Kaulēns. “Pieredzes stāstā skolotāji reflektē par vairākiem jautājumiem: ko es vēlējos paveikt, kāpēc es to vēlējos paveikt; ko konkrēti darīju, lai to paveiktu; ko šī pieredze deva man un maniem skolēniem; kādas atziņas no tā esmu guvis, ko ieteiktu citiem. Pasākums notiek vairākās tematiskajās sesijās, pēc katras skolotāji pārrunā dzirdēto.”



Direktors teic, ka pedagogi arī palīdz ar norādēm kolēģiem, kuri izrāda interesi par dzirdēto un vēlas izmēģināt to savā pedagoģiskajā praksē. “Stāstus saliekam pēc līdzīgām iezīmēm, piemēram, ja skolotāji runā par audzināšanas tēmu, tad piecus līdz sešus stāstus par šo tēmu sadalām vienā sesijā, seko kolēģu jautājumi, diskusijas par dzirdēto,” tā O.Kaulēns. “Tradicionāli pieredzes dienā dalāmies arī ar Erasmus+ īstenotajiem projektiem. Šoreiz skolotāji, kuri šajā mācību gadā piedalījās Erasmus+ projekta “Mācīt ikvienu” apmaiņas braucienā uz Dāniju un darbojās skolotāju profesionālās prakses izpētes grupās “Vide, kas veicina mācīšanos” un “Domāt par savu mācīšanos”, iepazīstināja kolēģus ar īstenotajām pārmaiņu iniciatīvām skolēnu mācīšanās pieredzes uzlabošanai.”



Direktors teic, ka pasākuma mērķis ir palīdzēt skolotājiem reflektēt par savu darba pieredzi, atskatīties uz padarīto. “Tas bagātina arī mūsu profesionālo valodu par to, kā dalāmies pieredzē. Vēlamies iemācīties dalīties ar visu, kas paveikts, lai no tā kaut ko jaunu iemācītos arī citi. Esam to apstiprinājuši kā skolotāju profesionālās pilnveides dienu, pedagogi arī saņem apliecību,” piebilst O.Kaulēns.