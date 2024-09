Garšu pasaules flagmanis ar medaļu

Vaives pagasta “Kalna Paltēs” gatavotais pesto augstu novērtēts

Kā jau esam informējuši, septembra sākumā Rīgā, Ķīpsalā, norisinājās Baltijas lielākā pārtikas industrijas izstāde “Riga Food 2024”. Tajā notikušajā pārtikas kvalitātes konkursā “The Baltic Taste Award 2024” augstu starptautiskas profesionāļu žūrijas vērtējumu saņēma gardēžiem labi zināmā Vaives pagasta zemnieku saimniecība “Kalna Paltes”.

Jolantas un Uģa Sausiņu bazilika pesto, kas gatavots pēc tradicionālas itāļu receptes parauga un kas gadu gaitā tuvināts Latvijas garšām, konkursā saņēma zelta medaļu. Vērtēšanai bija pieteikts gandrīz simts produktu no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas ražotājiem.



Tā kā Jolanta devusies godam pelnītā atpūtas braucienā, nelielu ieskatu saimniecības izstrādājumu virtuvē sniedza Uģis Sausiņš. “Bazilika pesto ir viens no pirmajiem mūsu produktiem un pieprasījuma ziņā stabils flagmanis. Baziliks ir kultūra, ar ko sākās mūsu pilnas slodzes lauksaimnieku dzīve. Sākām mēs ačgārni. Uzbūvējām lielu siltumnīcu, nezinot, ko tajā audzēsim. Baziliks mums patika un arī padevās, un sākumā vienkārši piedāvājām stādus podiņos. Taču jau pirmajā rudenī sapratām, ka rentablai saimniekošanai ar to būs par maz. Platība “Kalna Paltēm” nav liela, 10 hektāri, zeme smaga, mālaina. Tātad vienīgā iespēja – pašu audzēto pašiem pārstrādāt. Tagad paši audzējam, pārstrādājam un arī piegādājam. Pesto ir svaigs, nekarsēts produkts ar ierobežotu uzglabāšanas laiku, to piegādājam pastāvīgiem klientiem Cēsīs, Rīgā, Vidzemē arī veikaliem. Augstais novērtējums konkursā ir labs stimuls, taču manā uztverē lielākais kompliments bija, kad viens īsts itālis, ciemojoties pie mums, to pagaršoja un teica: “O! Nu šis gan ir īsts bazilika pesto!””



Lielāko platību saimniecības siltumnīcās gan aizņem dažādu formu, nokrāsu un asumu čili pipari. Tā ir vēl viena Jolantas un Uģa aizraušanās. Ir bijuši gadi, kad audzēto šķirņu skaits tuvojas simtam. Arī piparus paši pārstrādā, un pēc Jolantas receptēm top asas, dedzinošas un arī maigas, pat saldas mērces, marinādes un piedevas. Pērn Sausiņi “The Bal­tic Taste Award “ žūrijas vērtējumam piedāvāja vienu no saviem čili izstrādājumiem, toreiz vērtētājiem domas dalījās. Ār­valstu eksperti slavēja, bet pašmāju degustētājus dienvidnieciskie akcenti mulsināja. Savukārt gard­ēži, kuri regulāri iegādājas “Kal­na Paltēs” tapušās spridzinoši piparotās mērces, atzīst, ka piedāvājums šajā produktu grupā Latvijā joprojām ir pieticīgs, kaut čili apetīti rosinošie aromāti un iespējas improvizēt ar garšu niansēm ēdiena gatavošanai piešķir aizrautības asumiņu.



Turpmāk divus gadus “Kalna Paltēs” gatavotā bazilika pesto burciņu etiķetes rotās “The Baltic Taste Award “ zelta medaļa, apliecinot produkta augsto kvalitāti un saimnieku audzēšanas un gatavošanas prasmi. Kā atzīst Uģis, “visas pesto sastāvdaļas ir minētas etiķetē, esam devuši recepti radiem, draugiem – lūdzu gatavojiet! Un aizvien pārliecināmies, ka garšu pasaule ir neizdibināma. Katram, kurš gatavo, sanāk savs, atšķirīgs bazilika pesto”.