Gadu sāk ar labu darbu – asins ziedošanu

Gada pirmajā darba dienā donori bija gaidīti Cēsu 2. pamatskolas aktu zālē, kur Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Vidzemes komitejas Cēsu birojs organizēja tradicionālo Donoru dienu. Asinis ziedot vēlējās 61, to darīt varēja 56. No tiem pirmo reizi par donoru kļuva četri cilvēki.



Lai pēc garajām svētku brīvdienām palīdzētu atjaunot asins krājumus, bija un joprojām ir gaidīti visu asinsgrupu donori, bet īpaši O+, B+ un A-. Valsts asinsdonoru centrs (VADC) katru nedēļu dodas arī izbraukumos pie donoriem. Šī gada pirmais izbraukums notika Cēsīs, 2. pamatskolas telpās, un Rīgā pie tirdzniecības centra. “Svētku laikā bija daudz brīvdienu, bet ārstniecības iestādes darbu turpināja. Asins krājumi sarukuši, daudzām asins grupām krājums ir ļoti zems, donori nepieciešami dubultā. Tāpēc no sirds pateicamies ikkatram, kurš šodien atnāca ziedot asinis,” “Druvai” sacīja VADC pārstāve Sintija Kleinhofa.



LSK Vidzemes komitejas Cēsu biroja administratore Marina Orlova teic: “Daudzi ir regulārie ziedotāji, viņu sejas pazīstamas. Un prieks arī par katru, kurš vēlas palīdzēt, ziedojot pirmo reizi. Salīdzinājumā ar citām izbraukumu reizēm šoreiz ir mazāk ziedotāju, parasti ziedot asinis vēlas ap simts cilvēkiem. Mazāk ir jauniešu, laikam 2. janvārim ir nozīme. Lai visiem laba veselība arī jaunajā gadā!”



Cēsniece Marta Liepiņa asinis nodevusi vairākkārt, pastāstot par motivāciju, viņa teic: “Ja man ir iespēja, tad šādu labu darbu izdaru. Asins ziedošanu panesu viegli, bet pāris reižu esmu saņēmusi atteikumu, jo hemoglobīna līmenis asinīs bijis par zemu, man tam jāseko. Tāpēc katru reizi ir jautājums – vai varēšu būt donors. Dažkārt gan pati jau jūtu, ka nevarēšu.” M.Liepiņa parasti ziedot asinis izvēlas braukt uz Valmieru, kur Vidzemes slimnīcā ir viena no pastāvīgajām asins ziedošanas vietām. “Tur asinis nodod arī draudzene, ejam reizē, jo kopā labāk. Oktobrī saņēmu atteikumu, dzēru vitamīnus un ,redzot, ka Donoru diena ir Cēsīs, izlēmu atnākt. Laba sajūta iesākt gadu ar labu darbu.”



Liene, Ainārs un Emīls Pīlēģi uz Donoru dienu atbrauca no Līgatnes. Deviņpadsmitgadīgais Emīls to darīja pirmo reizi, Ainārs otro un Liene jau piecpadsmito reizi. Liene Pīlēģe atzīst, ka vienmēr seko, kad un kur notiek donoru dienas: “Man patīk būt donoram, un tā arī Ainārs un Emīls izlēma pievienoties.” Emīls pastāsta, ka gribēja izmēģināt, kā ir nodot asinis. Viņš vērtē, ka sajūta ir laba, un secina: “Gan jau nākšu vēl.” Ainārs padalās, ka pirmajā ziedošanas reizē viss bijis ļoti labi un arī tagad otrā reize ritējusi bez aizķeršanās. Savukārt Liene, vērtējot, kāpēc sākusi ziedot asinis, teic: “Visticamāk, domājot, ka varu kādam palīdzēt. Turklāt arī pati jūtos labāk, pašsajūta ir īpašāka.” Ģimene vērtē, ka šogad šis ir pirmais lielais labais darbs. “Devāmies prom no radu mielasta, lai varētu šodien nodot asinis. Pie mums, Līgatnē, iespēja ziedot asinis ir retāk, braucam uz Siguldu vai Cēsīm. Ļoti labi, ka šī reize iekrita brīvlaikā, kad visi esam mājās, varējām atbraukt visi.”



Viena asins nodošanas reize palīdz glābt dzīvību trīs cilvēkiem. Skaidrojot, kādos gadījumos visvairāk nepieciešamas ziedotās asinis, Sintija Kleinhofa pastāsta, ka 28% vajadzīgi kardioloģijā, asinsvadu ķirurģijā, uroloģijā, ginekoloģijā, dzemd­niecībā. Piemēram, ja dzemdībās bijusi smaga asiņošana, pēc tam vienu līdz trīs reizes mēnesī jaunajai māmiņai nepieciešama eritrocītu masas pārliešana. Savukārt, ja cilvēks guvis plašus un smagus apdegumus, viņam ir nepieciešams līdz 65 donoru asins devām. Bet autoavārijās cietušajiem var būt nepieciešamas līdz 25 donoru asins devām. Asins vēža slimniekiem nepieciešamas no vienas līdz trīs donoru asins devām dienā.



LSK Vidzemes komitejas Cēsu birojs Donoru dienu Cēsīs organizē četras reizes gadā.