Eiropas Parlamenta vēlēšanas sākušās

Pirmajās divās iepriekšējās balsošanas dienās Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās nobalsojuši 63 157 vēlētāji jeb 4,1% no balsstiesīgajiem.



Kā informēja Centrālajā vēlēšanu komisijā, pirmdien Latvijā iepriekšējās balsošanas laikā EP vēlēšanās nobalsoja 13 127 vēlētāji jeb 0,85% no balsstiesīgajiem. Līdz pirmdienas pēcpusdienai pasta balsošanā no vēlētājiem ārvalstīs tika saņemtas vēl 1603 balsis, līdz ar to pirmdienas pēcpusdienā kopumā EP vēlēšanās bija nobalsojuši 14 730 jeb ap 0,96% vēlētāju. Ceturtdien vēlētāju aktivitāte bijusi lielāka.



Līdz šim divu dienu laikā visvairāk vēlētāju nobalsojuši Vidzemē – 19 917 jeb 5,02%, tālāk seko Rīga – 24 749 jeb 4,29% vēlētāju. Zemgalē nobalsojuši 7 725 jeb 3,82% vēlētāji, Kurzemē 6 412 jeb 3,62% vēlētāji. Vismazāk vēlējuši Latgalē – 4 354 jeb 2,31% balsstiesīgo.



Vislielākā aktivitāte iepriekšējā balsošanā Vidzemē bija Saulkrastu novadā, bet mazākā – Rēzeknes novadā Latgalē.