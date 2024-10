Dzīves piespēlētu ideju īstenotāji

Doma par savu biznesu Lienei un Valtam Bahmaņiem bija jau pirms sava uzņēmuma dibināšanas. Algotā darbā nopelnīto tērējuši nevis ceļojumiem vai tusiņiem, bet lai liktu pamatus ģimenes uzņēmumam.

“Mums vienmēr ir gribējies pašiem noteikt savu dienas kārtību, strādāt sev, būt neatkarīgiem, brīviem. Protams, ja par brīvību var saukt 10 – 12 stundu darba dienu un brīžiem arī darbu brīvdienās,” smaidot izvēli pamato Valts.



Tagad Raiskuma uzņēmums “B-VALT” izgatavo moduļu mājas, pirtis, kublus, bērnu rotaļu laukumus, sniedz īpašumu apsaimniekošanas pakalpojumus un nodarbojas ar kokmateriālu tirdz­niecību. Patstāvīgā biznesa pieredzē Bahmaņi ir pārliecinājušies, ka daudzveidība ir viens no stabilas uzņēmējdarbības stūrakmeņiem, kas pasargā no sāpīgiem kritieniem. Ja kādu iemeslu dēļ sāk buksēt viens darbības virziens, citas nodarbes šo krīzi amortizē.



“Sākām pirms vairāk nekā desmit gadiem ar mobilā gatera pakalpojumiem. Ģeogrāfija bija ļoti plaša – no Liepājas līdz Dau­gavpilij. Pēc gada mums jau bija divas mobilā gatera brigādes. Es pieņēmu pasūtījumus, nodrošināju loģistiku, iemācījos asināt zāģus un šķūnītī ierīkoju pat asinātavu. Liene uzņēmās kārtot grāmatvedību,” “B-VALT” sākumu atceras Valts, bet Liene piebilst: “Savu uzņēmējdarbību attīstījām pakāpeniski no pašu nopelnītā. Algot grāmatvedi nevarējām atļauties, tāpēc līdztekus darbam uzņēmumā apguvu šo jomu un tagad esmu arī diplomēta grāmatvede.”



Ražojot zāģmateriālus, koks un tā izmantošanas iespējas būvniecībā iepazītas pamatīgi, tāpēc saprotams uzņēmuma turpmākās attīstības solis bija savu celtniecības ieceru īstenošana. Valta aizraušanās ar pirtī iešanu arī pateica priekšā, ar ko sākt – ar pārvietojamu pirtu būvniecību. “Pirmo pirti uztaisīju garāžā Cēsīs. Lauzīju galvu, kā optimāli salikt kopā to, ka telpai jābūt pietiekami plašai, lai pirts rituāls būtu baudāms, un to, ka konstrukcijai jābūt pietiekami kompaktai, lai pirti var uzlikt uz auto piekabes un aizvest klientam. Tāpēc pamatni taisīju šaurāku, atbilstošu piekabes platumam, bet sienu slīpumu izvērsu uz āru, lai iegūtu papildu telpu. Šķiet, izdevās, jo mūsu izīrējamās pirtis un kubli ir pieprasīti,” to, kā praktiska nepieciešamība rada oriģinālus dizaina risinājumus, iezīmē Valts. Tagad pievilcīgās piecstūru pirtis kļuvušas par “B-VALT” firmas zīmi. Viena jau aizceļojusi uz Norvēģiju, jo tāda forma labi ieguļ turienes klinšu nogāžu askētiskajā vidē. Tir­gotājs, kurš testē Bahmaņu pirti, plāno kļūt par to izplatītāju šajā ziemeļzemē.

“Aktīvi ar pirtu izīrēšanu nodarbojāmies vairākus gadus, bet ritms bija diezgan skarbs. Darb­dienas aizņemtas, arī brīvdienās vadājam pirtis klientiem pa visu Vidzemi. Vienā brīdī vecākā meita tā stingri noprasīja – kad jūs vienreiz beigsiet strādāt brīvdienās! Tas bija nopietns signāls, ka pienācis laiks pārmaiņām. Au­ciemā, vietā, kur pirms 30 gadiem manam tēvam bija zāģētava, pateicoties Valta prasmēm, pašu spēkiem vecu šķūni esam pārbūvējuši par siltu, plašu ražotni, kurā varam izgatavot arī divstāvu koka karkasu moduļu mājas,” ģimenes biznesa saturiskās un praktiskās priekšrocības apraksta Liene. Abi uzsver, ka bez ģimenes, vecāku iesaistes un atbalsta būtu grūti, jo biznesa pieredze ir vērtība, kas nāk līdz ar gadiem un arī kļūdām.



Pagājušajā gadā nelielais “B-VALT” uzņēmums vēl tikai sāka apgūt Latvijas koka moduļu māju tirgu, bet iekļuva pamatīgā krīzes turbulencē. Lielākā daļa Latvijas lielo karkasa māju ražotāju produkciju pārdod un uzstāda Skandināvijas valstīs. Pērn šo reģionu skāra nopietna būvniecības krīze un lielie Latvijas ražotāji ar ilgstošu pieredzi, resursiem un solīdu budžetu mārketingam sāka cīņu par vietējo tirgu. Saprotot, ka konkurēt ar nozares grandiem būs pagrūti, Bahmaņi lika lietā mazā biznesa lielo priekšrocību – elastību – un sāka īstenot kādu citu savu ideju. Liene saka: “Ideju mums netrūkst, trūkst tikai laika un līdzekļu, lai visas īstenotu. Bet, jā, mēs sākām attīstīt īpašumu apsaimniekošanas virzienu. Reiz ziemā, kad Valts bija izbraukumā, pēkšņi avarēja mūsu mājas apkures sistēma. Ko darīt? Ja daudzdzīvokļu namā gadās ķibele, iedzīvotājiem ir, kam zvanīt, un apsaimniekotājs bojājumu novērš. Bet ko šādā situācijā darīt lauku privātmājas vai viensētas saimniecei? Tā mums dzīve piespēlēja ideju par īpašumu apsaimniekošanu – sākot no remonta darbiem līdz veļasmašīnas pieslēgšanai un zāles nopļaušanai. Interese par tādu pakalpojumu ir.”



Liene un Valts apsver, ka arī turpmāk “B-VALT” firmas zīme būs pamatīgi nostrādātas koka mājas, pirtis, bērnu laukumi. “Taisīt kaut ko un kaut kā, lai tikai turētos virs ūdens, nav mūsu variants. Mums patīk izdarīt tā, lai ir gandarījums pasūtītājam un pašiem. Jā, kvalitāte prasa vairāk laika, dārgākus materiālus, kvalificētus meistarus, bet labāk būvējam un pārdodam mazāk, taču nostrādājam tā, lai pašiem būtu prieks tajā pirtī iet vai mājā dzīvot,” sarunas noslēgumā pauž Liene.

Mūsdienīgi. Koka karkasa moduļu māja.

FOTO: no uzņēmuma arhīva