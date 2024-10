Cēsu pansionāta iemītnieki izzina kosmosa noslēpumus

Kosmosa izziņas centrs, atzīmējot savu pirmo pastāvēšanas gadu, ciemos aicināja kaimiņus – Cēsu pilsētas pansionātu, tā reizē atzīmējot iestādes iemītniekiem nozīmīgo Senioru dienu.

Sagaidot viesus, Kosmosa izziņas centra pārstāve Ilze Sestule sacīja: “Jūs ik dienu redzat, ka te, pie centra, piebrauc mašīnas, autobusi, čalo bērni, tāpēc mēs jau ilgāku laiku vēlējāmies uzaicināt ciemos arī jūs, mūsu kaimiņus, lai jūs varētu uzzināt, ko atbraucēji te uzzina, kas te notiek. Esam ļoti priecīgi jūs satikt un visu izrādīt!”

Edunaute Ilze Andersone nesteidzīgi un aizraujoši senioriem izrādīja visus trīs centra stāvus. Pirmajā stāva ciemiņi iepazina vēstures ekspozīciju, kas atklāj, kā cilvēce attīstījusies, lai no laikiem, kad senajā Romā dieviem izlūdzās labus laikapstākļus, nonāktu līdz šodienai, kad ar satelīta palīdzību nosakām gan laikapstākļus, gan caur pasaulē mazāko satelītu, ko edonaute uzskatāmi nodemonstrēja, nosūtām ziņas telefonos.



Pansionāta iemītniekiem bija daudz atklājumu – gan ka precīzākās laika mērīšanas iekārtas tiek ražotas tieši Latvijā, gan ka mūsu valstī ir jau vairāk nekā 20 uzņēmumu, kas strādā kosmosa industrijā. Seniori izmēģināja orbitālo staciju “Auseklis” un uzzināja, kādā veidā nākotnē cilvēkiem būs iespējams apdzīvot Marsu. Iz­rā­dās, vieglāk iedzīvoties būs tiem, kam garšo zivis, jo paredzams, ka tās būs vienas no galvenajām ēdiena sastāvdaļām. Daudzi ciemiņi atzina, ka labprāt ēd zivis un ar humoru piebilda, ka varētu diez­gan labi iejusties dzīvē uz Marsa.



Pansionāta iemītnieki ar lielu interesi arī pildīja dažādus uzdevumus, lai pārliecinātos, vai varētu būt astronauti, darbojās interaktīvajās ekspozīcijās, kurās tuvāk iepazina kosmosa norises. Ilze Andersone atzina, ka šī ir viņas labākā skolēnu grupa, visi ļoti uzmanīgi klausījās, uzdeva jautājumus un ļoti rūpīgi izturējās pret centrā uzstādītajām iekārtām.



Ekskursijas noslēgumā seniorus uzaicināja uz centra kafejnīcu “Orbīta”. Pie kafijas tases un medus kūkas pansionāta iemītnieki dalījās iespaidos par redzēto un dzirdēto. Centra ciemiņi bija patiesi iedvesmoti un pārsteigti par redzēto. Seniore Konstancija Kon­dratjeva arī “Druvai” atzina, ka bija ļoti interesanti apmeklēt ēku, kas atrodas kaimiņos pansionātam: “Ilgi vērojām, kā to cēla, domājām, kas tajā būs, un ļoti vēlējāmies uzzināt, kā šeit iekšā ir, jo no ārpuses tumšā un lielā ēka bez logiem izskatījās pat drūma. Bet te ir tāda brīnumaina pasaule – zinātne, darbošanās, izpratne par to, kur bijām un kur būsim, un mums tik interesanti par to visu stāstīja – vienreizēji! Esmu tik pateicīga, ka to varēju redzēt, un pateicos visiem, kas pielikuši roku, lai kaut kas tāds taptu! Bija brīnišķīgi un ļoti jauki, šis būs notikums, ko man atcerēties!”

Ilze Sestule pastāstīja, ka cilvēki pensijas gados uz Kosmosa izziņas centru parasti nāk kopā ar mazbērniem, biežāk skolas brīvlaikā vai brīvdienās. “Vecāka gadagājuma cilvēki labprāt izmanto arī bezmaksas pasākumus, lai ieskatītos, kā izskatās centrā, bet arī ikdienā ienāk senioru pāri un ģimenes, kur kopā trīs paaudzes. Laiku pa laikam pie mums atbrauc arī senioru tūristu grupas no citām Latvijas pilsētām. Seniori ir ļoti patīkama un pateicīga publika – ieinteresēti, pacietīgi, zinātkāri un, galvenais, nesteidzīgi, iedziļinās tekstos un pilnībā izzina katru eksponātu.”