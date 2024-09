Cēsiniekus aicina pieteikties bezmaksas mācībās "Iepazīsti tehnoloģijas"

Jau piekto gadu interesenti tiek aicināti pieteikties “Riga TechGirls” bezmaksas tiešsaistes mācībām “Iepazīsti tehnoloģijas”. Šogad programma, uz kuru tiek aicināti arī Cēsu pilsētas un novada iedzīvotāji, tiek piedāvāta atjaunotā un uzlabotā formātā ar jaunu, profesionālā studijā ierakstītu saturu. Šī ir viena no populārajām programmām, kas ikvienam, neatkarīgi no vecuma, dzimuma un profesionālās pieredzes, piedāvā unikālu iespēju – iepazīt informāciju tehnoloģiju pasauli, iegūt noderīgas zināšanas un apgūt jaunas prasmes. Šis ir jau otrais apmācību cikls šogad, mācības norisināsies latviešu valodā un tām iespējams pieteikties līdz 8. oktobrim, aizpildot anketu mājaslapā. Līdz šim mācību programmu absolvējuši jau 25 000 dalībnieku.



Pateicoties partneru atbalstam, apmācības ir pieejamas bez maksas, un tajās var piedalīties gan sievietes, gan vīrieši, gan jaunieši, gan seniori. Lai nodrošinātu maksimālu pieejamību, visas apmācības būs pieejamas arī ar surdotulkojumu.



Apmācību programma “Iepazīsti Tehnoloģijas” ir piemērotas cilvēkiem, kuri vēlas paplašināt redzesloku un iegūt jaunas zināšanas sev ērtā laikā un vietā, kā arī iepazīties ar dažādiem informācijas tehnoloģiju (IT) virzieniem un izprast, kādas iespējas rada tehnoloģijas un kā zināšanas par tām var noderēt ikvienā citā nozarē. Programmas ietvaros būs iespējams arī uzzināt, kā rīkoties, ja rodas interese un vēlme pārkvalificēties darbam IT nozarē, kā arī dzirdēt dažādus IT jomā strādājošus speciālistus, kuri ne vien dalās ar zināšanām, bet arī sniedz programmas dalībniekiem nepieciešamo atbalstu un motivāciju.

“Esam priecīgi šogad jau otro reizi izsludināt pieteikšanos mūsu programmai. Ir ieguldītas lielas pūles un piesaistīti nozares profesionāļus, kuri dalīsies savās zināšanās. Joprojām saglabājam dalībnieku iesaisti gan tiešsaistes pasākumos, gan klātienē, sniedzot savu atbalstu mācību procesā un organizējot dažādus tīklošanās pasākumus, gan brīvā dabā, gan arī pie mūsu sadarbības partneriem, veidojot atbalstošu vidi un parādot nākotnes iespējas. Turpinām sadarboties ar Labklājības ministriju un Latvijas Nedzirdīgo savienību, nodrošinot mācību surdotulkojumu. Esam pateicīgi visiem atbalstītājiem, kuri palīdzējuši šai programmai sasniegt tik lielu auditoriju un nodrošināt dalībnieku digitālo izaugsmi,” saka “Riga TechGirls” operacionālā vadītāja un projektu direktore Elvīra Zaltāne.



“Riga TechGirls” vadītāja Anna Andersone stāsta: “Esam gandarīti, ka, pateicoties partneru atbalstam, jau piekto gadu varam organizēt programmu “Iepazīsti Tehnoloģijas” un to kopumā ir absolvējuši jau 25 000 dalībnieku. Programma ir ietveroša un paredzēta ikvienam interesantam, neatkarīgi no vecuma vai dzimuma. Mūsu līdzšinējā statistika liecina, ka jaunākajam programmas dalībniekam ir 15 gadi, bet vecākajam – 76 gadi. Turklāt programma nav paredzēta tikai sievietēm, mēs ar prieku gaidām arī dalībniekus – vīriešus, un esam gandarīti, ka vīriešu īpatsvars programmā ar katru gadu turpina pieaugt, un pavasara uzsaukumā tas sasniedza 9,5%. Vienīgais priekšnoteikums ir vēlme mācīties un iepazīt tehnoloģijas.”



Programma ir izstrādāta tā, lai tā būtu pieejama ikvienam interesentam. Nodarbību ietvaros iespējams skatīties jomas speciālistu video lekcijas sev ērtā laikā un vietā. Tas nozīmē, ka lekcijām nav jāpieslēdzas konkrētos laikos, kas būtiski atvieglo mācību savienošanu ar darbu, studijām vai citām lietām. Organizatori informē, ka programmas saturs ir atjaunots ar profesionāli ierakstītām video lekcijām un aktuālāko informāciju nozarē. Programma sniedz visaptverošu ieskatu dažādos IT virzienos, kā arī praktiskas zināšanas, kas var noderēt gan profesionālajā darbībā, gan ikdienas dzīvē. Populārākās tēmas, kas tiek apskatītas programmā, ir UX/UI (lietotāj pieredzes dizains/lietotāj pieredzes izstrāde), DevOps (izstrāde un vadība), Kiberdrošība, IT projektu vadība, programmēšana, mākslīgais intelekts un daudzas citas.

Mācības norisināsies no 9. oktobra līdz 26. novembrim. Dalībniekiem būs iespēja piedalīties arī dažādos klātienes pasākumos. Programmas noslēgumā dalībnieki, kuri būs veiksmīgi pabeiguši apmācības un izpildījuši visus nosacījumus, saņems sertifikātu.



Lai pieteiktos dalībai programmā, interesenti tiek aicināti apmeklēt mājaslapu www.iepazistitehnologijas.lv un aizpildīt pieteikuma anketu līdz 8. oktobrim.



Par Riga TechGirls:



Riga TechGirls ir pirmā iekļaujošā IT kopiena Latvijā, kas sniedz iespēju visiem interesentiem apgūt digitālās prasmes. Organizācija veicina dažādību un maina stereotipus, piedāvājot digitālo prasmju apmācības, mentoringa programmas un iedvesmojošus tīklošanās pasākumus. Plašāka informācija pieejama vietnē http://rigatechgirls.com.