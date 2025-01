Brīvprātīgie slimnīcā sniedz emocionālo atbalstu

Cēsu klīnika vakar parakstīja līgumu ar labdarības organizāciju “Hospiss LV”, lai brīvprātīgie labdarības akcijā “Svētku galds” apmeklētu pacientus Iekšķīgo slimību nodaļā, ar saslimušajiem aprunājoties, uzklausot un cienājot ar kādu gardumu. Pēc svinīgā pasākuma un sarunas ar potenciālajiem brīvprātīgajiem trīs brīvprātīgās devās uz nodaļu, lai pirmo reizi uzmundrinātu slimniekus ar “Svētku galdu”.



Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa sacīja: “Brīvprātīgo darbs slimnīcā pie smagi slimiem cilvēkiem ir vērtīga prakse. Tā ir viena no sabiedrības brieduma pazīmēm. Uzskatu, ka arī medicīnas iestādei jeb mūsu gadījumā slimnīcai ir liela ietekme kopienas labklājības līmeņa nodrošināšanā un vispārējā attīstības un kultūras pilnveidošanā. Cēsu klīnika, no savas puses atbalstot brīvprātīgo darbu, veicina attīstību. Brīvprātīgie pie mūsu pacientiem nāk, lai viņus uzmundrinātu, uzklausītu, tā atbalstot slimnīcu tās centienos nodrošināt mājīgu vidi un individuālu pieeju katram slimniekam. Savukārt mūsu speciālisti iespēju robežās un atsaucoties uzaicinājumiem brīvprātīgā darba ietvaros dalās zināšanās, pieredzē un padomos ar dažādām Cēsu novada iedzīvotāju grupām.

Tiekamies gan ar senioriem, gan bērnu vecākiem un skolēniem, veicinot veselības pratību. Arī turpmāk Cēsu klīnika visiem spēkiem atbalstīs brīvprātīgā darba iniciatīvas, jo cilvēkiem, kas ārstējas slimnīcā, ir nepieciešams šāds atbalsts. Bieži vien viņu tuvinieki atrodas tālu un nespēj būt kopā tik daudz, cik būtu nepieciešams pacientiem viņu veselības un emocionālā stāvokļa dēļ. Brīvprātīgie savu darbu veic no sirds, misijas apziņas vadīti. Pacienti to jūt un ļoti novērtē.”



“Hospiss LV” līdzdibinātāja un valdes locekle Ilze Zosule pau­da, ka biedrības mērķis ir skaidrot, cik dažādas ir mirstoša cilvēka un arī viņa tuvinieku vajadzības un kā veicināt brīvprātīgo darbu, lai šādiem cilvēkiem palīdzētu. “Gribu iedrošināt ikvienu, ka katrs var atrast kaut divas stundas mēnesī, ko veltīt brīvprātīgā darbam, lai palīdzētu otram un gūtu no tā gandarījumu arī pats. Tas dzīvei dod īsto garšu un vērtību. Slimnieki nereti ir pārsteigti, ka pie viņiem kāds atnāk pasēdēt, ka par to nav nekas jāmaksā un ka brīvprātīgais ir nācis tieši pie viņa. Šī komunikācija, kas pat ne vienmēr ir verbāla, ir ļoti svarīga. Brīvprātīgie sniedz tik nepieciešamo emocionālo atbalstu.”



“Hospiss LV” brīvprātīgā darba koordinatore Sintija Reinberga “Druvai” pastāstīja, ka “Svētku galds” ir lielākais no visiem organizācijas projektiem. Galvenā projekta mērķauditorija ir paliatīvās aprūpes nodaļu pacienti, kas ir smagi slimi un mirstoši, tomēr, tā kā reģionos nereti šādu atsevišķu nodaļu nav, tad brīvprātīgie dodas uz nodaļu, kur ārstējas sasirguši pieaugušie, arī tādi, kuriem slimnīcā jāuzturas tikai neilgu brītiņu, lai pēc tam atgrieztos mājās.



Tā kā nodibinājums ir bāzēts Rīgā, pirmās slimnīcas, kur projekts tika uzsākts, bija galvaspilsētā un tikai pērn tā darbība paplašinājās uz reģioniem – vispirms Vidzemes slimnīcā Val­mierā, tad Ventspilī, Kuldīgā, Bauskā. “Cēsu klīnika ir astotā slimnīca, kur vēlamies ieviest projektu “Svētku galds”,” teic S.Reinberga, “projekts aicina svinēt ikdienas dzīvi arī slimnīcā. Un iepriecina ar kādu našķi.”



Gunita Bārda, kura jau darbojas kā “Hospiss LV” brīvprātīgā Vidzemes slimnīcā un pēc savas iniciatīvas ir viesojusies arī Cēsu klīnikā, aicināja biedrību “Svētku galdu” ienest arī Cēsīs. “Esmu priecīgi satraukta, ka manās mīļajās Cēsīs īstenosies šis projekts, jo nav nekā labāka, kā darīt labu otram,” pirms došanās pie slimniekiem, sacīja G.Bārda, kura pērn ieguva arī “Cēsnieks 2024” titulu. Viņai piebiedrojās brīvprātīgā no Rīgas Gunita Mežnie­ce, kura ieguvusi “Gada brīvprātīgais 2024” titulu, un rīdziniece Kristiāna Hofmane, kurai pēc mācībām šī bija pirmā reize, kad doties pie saslimušajiem.



Cēsīs patlaban par brīvprātīgajiem šajā akcijā pieteikušās arī Ilze Švalbe un Liene Vecgaile. Ilze Švalbe ir fizioterapeite, Lie­ne – sociālā pedagoģe. L.Vec­gaile teic: “Pirms pāris gadiem uzzināju par “Hospiss LV” organizēto “Nāves kafejnīcu”, vēlējos uzzināt par to vairāk un biju pārsteigta, cik brīvi ir iespējams runāt par nāvi. Arī sarunu festivālā “Lam­pa” apmeklēju biedrības organizētās sarunas, manī raisījās doma, ka varētu kļūt par brīvprātīgo.”



Lai brīvprātīgie varētu doties iepriecināt saslimušos, jāaizpilda pieteikums biedrības mājaslapā un jāiziet apmācības, ko iespējams izdarīt no jebkuras Latvijas vietas. Tas sagatavo gan emocionāli, gan praktiski darbam un situācijām slimnīcā. “Atkarībā no brīvprātīgo skaita uz nodaļu dodas četri līdz seši, bet tie var būt arī divi cilvēki. Ja konkrētajā pilsētā ir pietiekami daudz aktīvistu, pie slimniekiem mēdz doties reizi nedēļā, ja tik bieži nav iespējams, tad tas var notikt reizi mēnesī vai svētku reizēs. Bet no daudziem citiem projektiem atšķiramies tieši ar to, ka neesam klātesoši tikai Ziemassvētkos, bet visa gada garumā. Biežums atkarīgs no konkrētā reģiona brīvprātīgo atsaucības un iespējām,” paskaidro S.Reinberga.



Cēsīs brīvprātīgo darbību koordinēs Gunita Bārda. Viņa saka: “Ceru, ka mūsu pulciņam laika gaitā piebiedrosies vēl vairāk brīvprātīgo. Dosimies pie visiem, kas ārstējas Iekšķīgo slimību nodaļā. Kad ejam pie pacientiem, ļoti daudzi jautā, kas šodien par svētkiem. Un es parasti saku, ka katra diena var būt svētki. Mums visiem nereti pietrūkst prieka, īpaši pēdējos gados, tāpēc vēl svarīgāk ir iedot šo prieka mirkli.”