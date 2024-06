Azartiski, zinātkāri un mākslinieciski

Ar autoorientēšanos, radošām darbnīcām, izzinošiem eksperimentiem, koncertu un svētku balli aizvadīti desmitie Vaives svētki. Tie bija kupli apmeklēti, cilvēkiem dienas garumā izbaudot svētku programmu.

Svētkus sadarbībā ar Vaives tautas namu rīkoja biedrība “Kiwanis Cēsis”. “Tā kā šie ir desmitie pagasta svētki, gribējām tos sarīkot tā, ka jūt. Tāpēc pēc ilgāka pārtraukuma organizējām autoorientēšanos. Bija jāizbrauc viss pagasts un jāatrod 14 punkti, iekļāvām arī golfa laukumu, par kuru daudzi nezina, autotrasi. Tā veicinājām arī pagasta daudzveidības un vietējo uzņēmumu atpazīstamību. Kontrolpunktus apzīmējām ar spēka zīmēm, tās krāsojām uz akmeņiem, bet, tā kā visu nakti un rītu lija un arī tad, kad startēja pēdējā komanda, sāka pamatīgi gāzt, baidījāmies, ka lietus zīmes noskalos, bet, par laimi, viss bija labi. Iedzīvotāji rosināja turpināt autoorientēšanas tradīciju, iesakot arī citus punktus. Tas ir vislabākais, ka rodas idejas un cilvēki vēlas iesaistīties, ka rodas kopējas, iedzīvotājus vienojošas intereses. Kāda ģimene, kas pārceļas uz dzīvi Vaives pagastā, jau teica, ka jūtas kā vaivēnieši. Tā kā savu mērķi esam sasnieguši,” saka Alvīne Muceniece, biedrības “Kiwanis Cēsis” valdes priekšsēdētāja.

Autoorientēšanās piedzīvojumā trīs stundu garumā piedalījās deviņas komandas, 29 cilvēki. Bija ne tikai jāmeklē spēka zīmes, bet arī jāpilda četri uzdevumi: jāizbrauc ar katamarānu, jāpaceļ riepa, jāizšķiro pupiņas un jāuzspēlē golfs. Pirmo vietu ieguva komanda “Lupīnas”, kurā startēja Monta Beinerte, Elza Kļaviņa, Solvita Deičmane un Renārs Zālītis. Monta un Solvita pastāsta, ka ir piedalījušās autoorientēšanās sacensībās, bet ne Vaivē, un vienmēr to dara kopā ar bērniem. Arī šoreiz visi kopīgi devās pļavā pēc lupīnām un dekorēja mašīnu, saskaņoja apģērbu. Renārs pastāsta, ka viņam visvairāk patika izbraukt ar katamarānu. Dāmas atzīst, ka sacensības bija lielisks piedzīvojums. Viņām spontānās idejas šķiet vislabākās, tāpēc bieži vien uz jautājumu, vai piedalāmies, vispirms ir atbilde jā un tikai pēc tam tiek noskaidrots, kur jāpiedalās.



2.vietas ieguvēji Eva, Ģirts, Elīna un Aiva Mellēni startēja ar nosaukumu “Vellēni”. Autoorientēšanās sacensībās ģimene piedalījās pirmo reizi, bet dažādos pasākumos kopā darbojas ne pirmo reizi, komandas nosaukums nav jāizdomā, viņiem tas ir jau daudzus gadus. Tētis Ģirts gan atzīst, ka pirmajā brīdī, ieskatoties kartē, licies sarežģīti, bet tad visi sapratuši, ka nav tik traki, brauciens bijis ļoti interesants un patīkams un tikai vienu punktu bijis grūtāk atrast. Jaunākā ģimenes dalībniece Eva pastāsta, ka viņai patikušas kūciņas, ar kurām pacienāti pēc pupiņu šķirošanas.



Radošajās darbnīcās ģimenes varēja apgleznot stikla burciņas, darboties ar mālu, locīt papīra figūras, izmēģināt aušanu āra stellēs, iziet Kaķupītes taku, kā arī atbildēt uz jautājumiem par Vaives pagastu. Dalībnieki ar interesi vēroja Pētera Kalniņa rādīto eksperimentu šovu, kāds Vaivē notika pirmo reizi. Daudziem bija iespēja eksperimentos piedalīties arī pašiem. Četrpadsmitgadīgais Gustavs Skrastiņš piedalījās eksperimentā, kur uguns apņem rokas. Viņš eksperimentu jau bija redzējis, bet nekad nav bijusi iespēja to pašam izmēģināt: “Bija nedaudz bailīgi, bet viss izrādījās labi, tik jutu lielu siltumu.” Atbraukt uz svētkiem ieinteresējuši vecāki, bet, kad uzzināts, ka būs eksperimentu šovs, abi ar brāli tieši to visvairāk gribējuši redzēt. Šova beigās ikviens varēja pagatavot raķeti, ielikt tajā zīmīti ar vēlējumu un palaist gaisā.



Pirms vakara koncerta pasākuma dalībniekus uzrunāja Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova, kura vaivēniešus sirsnīgi sveica ar apaļo jubileju: “Pagastu un novadu veidojam mēs katrs un visi kopā. Šajos svētkos no sirds gribu teikt lielu paldies ikvienam, kas rada darbavietas, piedalās pagasta kultūras, sporta, sociālajā dzīvē, kas rūpējas par līdzcilvēkiem un vidi, jo Vaive ir viens no skaistajiem, zaļajiem pagastiem novadā, paldies jums par to. Es gribu novēlēt visiem priecīgu svētku vakaru, izbaudīt koncertu un lai jums ir krāšņa, skaista un piedzīvojumiem bagāta vasara. Savs laiks darbiem, savs laiks atpūtai – šodien ir atpūtas brīdis.” Vakara daļā koncertēja pūtēju orķestris “Cēsis”, Vaives Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Tieši tāpēc”, deju kolektīvs “Vaive” un koklētājs Namejs Kalniņš. Pasākums noslēdzās ar grupas “Silueti” koncertu.