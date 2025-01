Atver sajūtas ar mūziku, tēliem un krāsām

Skujenes Tautas namā Kultūras galvaspilsētas gada atklāšanai bija pieskaņots īpašs notikums – vizuālo sajūtu festivāla “Terra”* pasākums “Portal”.

Elektroniskā mūzika, savīta ar spilgtu krāsu veidotām gaismas abstrakcijām, skujeniešiem bija jaunums, atzīst Tautas nama vadītāja Solvita Krastiņa, taču ne viens vien ar interesi izbaudīja neparasto notikumu.

“Portal” bija festivāla “Terra” iepazīšanas pasākums, pastāstīja S.Krastiņa. Vasarā Skujenē iecerēts vairāku dienu festivāls, kura piedāvājums ļauj ieiet unikālā skaņu, krāsu un tēlu pasaulē, kas stimulē iztēli un veicina iespēju uz apkārtējo vidi paraudzīties no jauna skatupunkta.



“Terra” sevi piesaka ne tikai kā mākslas un izklaides pasākums, bet arī jaunu dzīves vērtību nesējs. Skujenes festivālam veltītajā mājaslapā rakstīts: “Domāšana ārpus rāmjiem nav tikai frāze, tā ir mūsu mantra. Mēs apstrīdam konvencijas, pārkāpjam normas un iedvesmojam inovācijas. Kāpēc mēs to darām? Jo mūsu pasaule to pieprasa. No klimata pārmaiņām līdz sociālajam taisnīgumam mums ir vajadzīgas jaunas perspektīvas un drosmīgi risinājumi. Uzlādējiet mūsu enerģiju un iekšējos spēkus un atbrīvojiet no mūsu ķermeņa “baiļu vibrācijas”.”

*Terra – latīniski zeme