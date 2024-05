Par sajūtām, ne naudu

Piedāvā darbu

Autoservisa pakalpojumu sniedzējs, uzņēmums AK12 aicina pievienoties tās komandai kravas automobiļu atslēdzniekus! Piedāvājam: -dinamisku darbu auto un tehnikas centrā Cēsīs; -atalgojumu no 1600 līdz 3000 EUR (bruto)/mēnesī (atkarīgs no kandidāta prasmēm); -darba dienu grafiku no 8:00 līdz 17:00; -veselības apdrošināšanas polisi; -individuālu pieeju ikvienam darbiniekam; -atsaucīgu un profesionālu komandu. No Jums sagaidām: -darba pieredzi profesijā […]