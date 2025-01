Nesatikās. Negadījums vai sistēma

Valdība ne ar ko nespēj tikt galā, pat ar pašas lēmumiem! Tādi izteikumi pagājušajā nedēļā parādījās sociālās saziņas vietnēs, kad atklājās, ka no gandrīz tūkstoš pensijām aprēķināts pārāk liels ienākuma nodoklis, nav ņemts vērā jaunais neapliekamais minimums – tūkstoš eiro. Izrādījās, nav saskaņotas divu institūciju – Valsts ieņēmuma dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras – datu bāzes. Dienesti atvainojās, Ministru prezidente prasīja paskaidrojumus. Un, protams, nesamaksāto daļu pensionāri saņems ja ne šajā, tad nākamajā mēnesī.



Taču sabiedrības sašutums, protams, gulst uz premjeres un valdības pleciem. Skatoties no putna lidojuma, protams, tā arī ir. Nolaižoties zemāk, tomēr jāsaka – jāierauga arī detaļas. Pirmām kārtām, manuprāt, tā ir izteiktā institūciju savstarpējā greizsirdība, nespēja sadarboties un paskatīties soli uz priekšu. Un to laikam būs grūti vai pat neiespējami panākt ar Ministru kabineta noteikumiem vai rīkojumiem. Šķiet, būtu pieticis tikai ar katra dienesta vienu darbinieku, lai izrunātu, vai visi dati sader, lai ar pensionāru jauno neapliekamo minimumu nebūtu ķibeļu, un kas jāpamaina, lai to no pirmās dienas piemērotu atbilstoši.

Kāpēc darbinieki nesatikās?



Un tā jau nav tikai valsts institūciju problēma. Līdzības pavīd daudz mazākās lietās. Piemēram, tepat Cēsu novadā. Pašvaldības interneta vietnēs par barikāžu atceres pasākuma norises sākumu Līgatnē bija norādīti trīs dažādi laiki – pulksten 12.00, 14.00 un 16.00. Tik ļoti maza vietvaras darba daļa, bet kāds te nesatikās. Notikuma rīkotājs un ziņas publiskotājs?



Varam jau teikt – kur skatās dome! Taču saprotams, ka tādās detaļās ne vajadzīga, ne iespējama vadības kontrole, vien bija jāsazinās darbiniekiem, kuru ziņā ir šādas informācijas sniegšana iedzīvotājiem.

Laikam jau viensētnieku gēns mums joprojām stiprs un savu vietu sargājam, negribot, ka citi tajā, kā tautā saka, bāž savu degunu, un tikpat nemainīgi arī apstiprinām tā otru pusi, proti, ka ērtāk dzīvot pēc senā teiciena – ne mana cūka, ne mana druva. Un beigās atrodam to, ko visvienkāršāk vainot, – vadību.