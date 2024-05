Mazās laikmeta liecinieces - pastmarkas

Šodien, 24. maijā, “Latvijas Pasts” izdod pastmarku, veltītu Latvijā reti sastopamam un aizsargājamam augam – bezdelīgactiņai. Tas ir neliels, ļoti skaisti ziedošs augs, kas diemžēl daudzviet Eiropā, arī pie mums, ir izzūdoša suga. Bezdelīgactiņa ir viena no divām savvaļas prīmulu sugām Latvijā un dabisko kaļķaino zāļu purvu un slapjo zālāju simboliem. Sugu apdraud šādu vietu nosusināšana, aizaugšana, aparšana un apbūve.



Tā kā arvien vismaz reizi mēnesī sūtu kādu vēstuli, esmu no tiem, kas pievērš uzmanību arī pastmarkā attēlotajam. “Latvijas Pastam” no 2022. gada ir arī pastmarku sērija, kurā attēloti mājdzīvnieki. Janvārī šajā sērijā izdeva trīs jaunas markas – ar suņa, aitas un pīles attēlu. Vienā no pēdējām vēstuļu sūtīšanas reizēm nopirku pastmarku ar suņuku un nopriecājos par jauko attēlu.



Bērnībā vēstules sūtīju bieži, man bija arī vēstuļu draugi ārzemēs, bija interesanti vērot, kas attēlots arī uz citu valstu aploksnēm un markām. Vienu brīdi pat krāju saņemto vēstuļu markas un aploksnes kladītē, reizēm ar interesi to pārlapojot.



Lai arī ne markas, ne aploksnes vairs nekrāju, interese par tajās attēloto saglabājusies. Bieži vien markas ir kā laikmeta liecinieces. Tā pērn izdeva Dziesmu un deju svētkiem veltītas pastmarkas , bet, godinot vīriešu basketbola izlases panākumus Pasaules kausa izcīņā, bija pat pastmarku bloks – Latvijas sporta leģendas – Basketbols. Protams, arī hokejistu sniegums Pasaules čempionātā, izcīnot bronzas medaļas, tika atspoguļots markā. Tā bija veltīta līdzjutējiem. Par to, ka hokejistiem ir ļoti daudz līdzjutēju, droši vien nevienam nav šaubu. Arī šogad līdzjutēji devās uz Čehiju, lai atbalstītu savējos. Un, lai arī šoreiz nebija tik spožu rezultātu kā pērn, mūsu komandas vārtsargs Kristers Gudļevskis sacījis: “Līdzjutēji bija čempionāta labākais spēlētājs. Mums bija pāris smagu maču, bet viņi mūs turpināja atbalstīt, spītējot rezultātam. Deva spēku cīnīties līdz galam un darīt, ko varam.”



Arī šogad markas turpina apliecināt mūsu valstij svarīgus notikumus un jubilejas. Tā aprīlī izdota marka par godu Latvijas 20.gadskārtai NATO, martā – Brīvdabas muzeja 100.gadadienai, kā arī Viļa Plūdoņa 150 gadu jubilejai, februārī – komponista Emiļa Melngaiļa 150 gadu jubilejai.