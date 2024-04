Dzīve ar suni

Pieņemt ģimenē suni ir atbildīgs lēmums, tam nav jātop emociju virpulī, bet gan ar prātu, apdomātu attieksmi. Vispirms ir jāapsver daudzi faktori, piemēram, vai ir pietiekami daudz finanšu resursu, lai nodrošinātu dzīvnieka veselību un labklājību. Manam četrkājainajam mīlulim nesen radās veselības problēmas, un katrs ārstēšanās solis prasa diezgan lielus izdevumus. Svarīgi saprast, ka suns nav tikai īslaicīga spēļmantiņa, bet gan dzīvs radījums, par kuru jārūpējas vismaz nākamos desmit gadus vai pat ilgāk.



Man ir divas suņu mīlules. Viena, taksis, nonāca pie mums no ģimenes, kas bija paņēmusi dzīvnieku no patversmes. Diemžēl saimnieki nevarēja atrast kopīgu valodu ar šo suņuku un meklēja tam jaunas mājas. Otru suni, haskija un kaukāzieša krustojumu, atvedām no Daugavpils. Sākumā bija satraukums, kā abi suņi sadzīvos , bet tagad esmu priecīga, redzot, ka abas sunītes viena bez otras nevar pat iztikt.



Cik suņu nonāk un pat ilgi uzturas patversmēs? Tik daudzi izvēlas ņemt kucēnu, bet nav retums, ka drīz no tā cenšas tikt vaļā vai slikti aprūpē. Ir suņi, kas dzīvi nodzīvo pie ķēdes. Ir žēl noskatīties uz šādiem scenārijiem. Man jāsaka – nu, nevajadzēja suni pieņemt un dot cerību, ka būs laimīga dzīve.



Abi mūsmājas dzīvnieki kļuvuši par svarīgiem ikdienas līdzgaitniekiem, rūpes par suņu labklājību es uzskatu par svarīgu pienākumu. Manuprāt, šādai sajūtai ir jābūt ikvienam, kas paņem mājdzīvnieku. Priecājos par jaunajiem labturības noteikumiem, ko pieņēma pagājušā gada izskaņā, ka suņus, kas dzimuši pēc 2023. gada 31. augusta, aizliegts turēt pie ķēdes.



Daži var žēloties, ka ņemt suni no patversmes ir dārgi, bet pirk­šana no audzētāja vēl dārgāka. Tāda attieksme liek domāt, vai topošais saimnieks vispār ir gatavs un spēj uzturēt dzīvu būtni. Ja jau sākotnējās izmaksas šķiet pārāk lielas, tad vajadzētu rūpīgi padomāt par to, kas notiks neparedzētā dzīves situācijā vai ja sunim būs nepieciešama steidzama medicīniskā palīdzība, kas prasīs papildu finansiālus resursus. Ko tad saimnieks darīs? Tāpēc, pirms pieņem kādu mājas mīluli, apdomā kārtīgi!