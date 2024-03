Mūsu slēpotājiem veiksmīgas pavasarīgi saulainās stafetes

Izteikti pavasarīgos laika apstākļos, saulei spīdot un gaisa temperatūrai sasniedzot vairākus

grādus plusos, Cēsu Olimpiskā centra slēpošanas – biatlona kompleksā aizvadīta Latvijas čempionāta

slēpošanā otrā posma otrā diena.

Ja parasti viena posma sacensības notiek divās dienās pēc kārtas vienā trasē, šoreiz, ņemot vērā dažādus apstākļus, otrais posms tika sadalīts divās nedēļas nogalēs. Sākotnēji otrās dienas sacensības bija paredzētas Madonā, bet rezultātā tika pārceltas uz Cēsu pusi. Šis trasei un tās uzturētājiem bija liels pārbaudījums, jo sestdien dienas pirmajā pusē tur notika Lietuvas čempionāts, pēc tam par medaļām un tituliem cīnījās Latvijas čempionāta dalībnieki. Prog­rammā stafešu slēpojumi brīvajā stilā, katrā komandā trīs dalībnieki. Siltais laiks atstāja jūtamu ietekmi uz sniega kvalitāti, distances bija mīkstas, kas prasīja no slēpotājiem daudz spēka. Visi atzina, ka distances grūtas, piebilstot, ka visiem gan situācija vienāda un visu nosaka katra fiziskā sagatavotība. Jautāti par to, vai siltā laikā vieglāk startēt, daudzi atbildēja apstiprinoši, neesot jāsalst, bet kāds piebilda, ka tomēr nedaudz par siltu, jo šis tomēr ir ziemas sporta veids.

Dalībnieku netrūka, vairākās vecuma grupās cīņa par uzvaru notika līdz pēdējiem distances metriem, uzvaras garšu padarot vēl saldāku. Iespējams, ka nopietnākais pārbaudījums bija vīriem, kuri startēja V150 grupā (komandas dalībnieku vecuma kopsummai jābūt vismaz 150 gadi). Uz starta stājās divas komandas, un savstarpējā cīņā pārāki izrādījās SSK “Bebra” slēpotāji, pārspējot Cēsu puses komandu “Rol­lertour”, kurā startēja Uldis Lapsa, Uģis Dančauskis un Mariss Zariņš.

Ar daudzām komandām startēja Cēsu Pilsētas sporta skolas (CPSS) slēpotāji, gandrīz katrā pārstāvētajā vecuma grupā kāpjot uz goda pjedestāla. 3×3,4km stafetē V16 grupā mājnieki parādīja, ka komandā ir spēks. Pēc pirmā posma Ernests Skride stafeti nodeva trešajā vietā, bet Emīls Spolītis jau pirmajā aplī apdzina sāncenšus, otrajā aplī pārsvaru palielināja un stafeti Rūdolfam Raudziņam nodeva ar būtisku pārsvaru. Kā Emīls teica pēc finiša, viņš apzinājies, ka var to paveikt, jo konkurenti nav bijuši tālu, un to arī īstenojis. Spēku tas prasījis daudz, bet arī otrajā aplī neesot taupījies, lai sagādātu Rūdolfam iespējami lielāku pārsvaru. R. Raudziņam atlika tikai noslēpot līdz finišam, bet viņš, savos apļos uzrādot ātrāko laiku, finišēja lepnā vientulībā, tuvāko sekotāju no Madonas BJSS apsteidzot par aptuveni divarpus minūtēm.

“Paldies Emīlam, kurš paveica lielu darbu, man atlika tikai to noturēt, to arī izdarīju,” teica R. Raudziņš. Zelta medaļass CPSS komandai arī S grupā. Ja pēc pirmā posma Elizabete Slotiņa stafeti nodeva otrajā vietā, zaudējot 33 sekundes pieredzējušajai kluba “Bebra” slēpotājai Andai Muižniecei, divos nākamajos posmos cēsnieces pierādīja, ka ir ātrākas. Otrajā posmā Stella Bleidele jau iekrāja vairāk nekā desmit minūšu pārsvaru, un Letīcijai Skridei atlika vien noturēt pirmo vietu, ko viņa arī bez problēmām izdarīja.

Trešais zelts mājniekiem 3×0,9km stafetē S10 grupā. Alise Krastiņa, Tīna Groševa, Luīze Spalviņa svinēja drošu uzvaru, par gandrīz minūti apsteidzot tuvākās sekotājas. Šajā grupā tūlīt aiz goda pjedestāla vēl divas CPSS komandas. Ceturtajā vietā: Marta Klauģe, Karlīna Kalēja un Adele Apine, bet tūlīt aiz viņām: Adele Millere, Maija Apine un Marta Bašķere.

3×2,4km stafetē S16 grupā sudraba medaļa Annijai Krie­viņai, Amēlijai Zaķei un Laurai Alziņai. Galvenā cīņa bija ar Madonas BJSS komandu, bet madonietes tomēr izrādījās ātrākas, par 11,5 sekundēm apsteidzot CPSS komandu.

Sudraba godalgas cēsniekiem V14 un S14 grupās. Puiši pēc pirmā etapa bija trešie, otrajā izvirzījās vadībā, bet trešajā nācās atzīt sporta skolas “Arkādija” slēpotāju pārākumu, finišā zaudējot 12,8 sekundes. Komandā startēja Armands Gulbis, Artūrs Zaķis, Gustavs Bērziņš. Piektajā vietā šajā grupā Klāvs Gavars, Endijs Liepiņš un Kristers Bašķers.

S14 grupā sudraba medaļu izcīnīja Sendija Dūmiņa, Nellija Puriņa, Adele Šlēziņa 22,7 sekundes aiz Madonas BJSS komandas.

Sudraba godalgas arī jaunākajiem puišiem V10 grupā. Pēc diviem pirmajiem etapiem, ko veica Rafaels Ruā un Renārs Zaķis, cēsnieki bija trešie, bet Miks Klimovičs spēja apsteigt sāncensi no Alūksnes Sporta skolas, izcīnot savai komandai otro vietu. 5.vietā CPSS 2.komanda: Emīls Volkovs, Rūdolfs Liepiņš un Gustavs Kalējs.

Bronzas medaļas izcīnīja V12 un S12 grupu CPSS komandas. Puišu konkurencē startēja 13 komandas. Mājnieki Otto Gaiss, Jānis Lingarts un Gustavs Spolītis finišēja trešajā vietā, bet tūlīt aiz viņiem vēl viena CPSS komanda: Adrians Avens, Miķelis Klimovičs un Rūdolfs Spulle.

Meiteņu konkurencē trešajā vietā Rebeka Martinova, Marta Brence, Elza Krastiņa, bet 5.vietā Jasmīna Treikmane, Paula Jaunzema un Melisa Petroviča.

V18 grupā 6.vietā: Mārtiņš Lancs, Ernests Jekimovs un Patriks Pužulis.

Vēl varam atskatīties uz Latvijas čempionāta otrā posma pirmo dienu, kas pirms nedēļas notika Siguldā, tajā slēpotāji sacentās sprintā. V16 grupā čempiona titulu izcīnīja Rūdolfs Raudziņš, bet 5.vietā Ernests Skride.

V14 grupā finālā no CPSS iekļuva tikai Armands Gulbis, izšķirošajā braucienā finišējot 6.vietā. Līdzīgi arī S14 grupā, kur finālā tikai viena CPSS slēpotāja Adele Šlēziņa, arī viņai 6.vieta.

Jaunākajās grupās vietu sadalījumu noteica divos kvalifikācijas braucienos, ņemot vērā labāko rezultātu. Līdzvērtīga spēkošanās S12 grupā, kur ātrāka bija Talsu Sporta skolas slēpotāja, bet divas nākamās vietas CPSS audzēknēm: otrā Rebeka Martinova, trešā Elza Krastiņa. V12 grupā bronzas medaļa Gustavam Spolītim.

S10 grupā cēsniecēm dubult­uzvara, pirmā Luīze Spalviņa, otrā Alise Krastiņa, bet V10 grupā čempiona titulu izcīnīja Miks Klimovičs, otrās vietas ieguvēju apsteidzot par 0,57 sekundēm.

Latvijas čempionātā paredzēts vēl trešais posms 16. un 17.martā, bet, vai laika apstākļi ļaus to izdarīt, rādīs laiks.