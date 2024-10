Aktualizējam. Daudzdzīvokļu namu pagalmi

Padomju gados celto daudzdzīvokļu māju liela problēma ir iekšpagalmi. Tie nereti ir ļoti kritiskā stāvoklī – bedraini un grūti izbraucami. Atjaunošana prasa lielus līdzekļus, visbiežāk asfalts aizvien vairāk sabrūk, bet naudas atjaunošanai no ēkas uzkrājumiem nepietiek.



Lai atbalstītu iedzīvotājus, pašvaldība reizi gadā rīko projektu konkursu “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Cēsu novadā”. 2023. gadā tam budžetā bija paredzēti 50 tūkstoši eiro, šogad – 35 tūkstoši. Pērn naudu piešķīra sešiem projektiem, šogad līdzfinansējumu saņēma trīs.



Lai pretendētu uz atbalstu, dzīvokļu īpašniekiem nedrīkst būt nekustamā īpašuma nodokļu parāds, mājas iedzīvotāju balsojumam ir jāsasniedz 50% slieksnis. Tas nozīmē, ka visiem jāvienojas par prioritātēm, bet tās mēdz būt atšķirīgas, jo dzīvokļa īpašniekam, kuram nav auto, arī iekšpagalma sakārtošana nav tik svarīga. Jāņem arī vērā, ka pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt tikai pēc projekta īstenošanas un pārskata par to iesniegšanas. Ja uzkrājuma ēkas apsaimniekošanai nav, ieceri realizēt ir sarežģīti.

Sarežģīti, bet vajadzīgi

Daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašnieku pārstāvji, kas organizējuši pašvaldības finansējuma piesaisti pagalmu un iebraucamo ceļu sakārtošanai, atzīst, ka šis atbalsts motivējis iedzīvotājus ieguldīt arī savu daļu un visi ir gandarīti par uzlabojumiem. Taču katram ir sava pieredze un atziņas, kas bijis sarežģītākais un ko vajadzētu uzlabot.

Nosacījumi nav pielāgojami konkrētai situācijai

No šogad apstiprinātajiem projektiem septembrī pabeigta asfalta seguma atjaunošana Priekuļos, Raiņa iela 9 daudzdzīvokļu ēkas pagalmam. Atjaunoti 606 m2 asfalta. Mājas pārstāvis Jānis Dzelme pastāsta, ka iedzīvotāji pozitīvi novērtējuši paveiktā darbu kvalitāti, uzsverot būtiskus infrastruktūras uzlabojumus. Kad “Druva” sazinājās ar J.Dzelmi, tika gaidīta projekta pārskata apstiprināšana, tāpēc pašvaldības līdzfinansējums vēl nebija saņemts.



“Tā kā mājas apsaimniekošanai bija un ir uzkrājums, varējām piedalīties konkursā, un jau esam par paveikto pilnībā samaksājuši darba izpildītājam. Tagad gaidām pārskata apstiprināšanu. Projektu uzsākām tikai tāpēc, ka tam bija paredzēts 50% līdzfinansējums,” saka J.Dzelme, piebilstot, “mūsu iekšpagalma asfaltu izmanto arī ZAAO smagsvara tehnoloģiskais transports, tāpēc mājai bija jāizvēlas un jāapmaksā paaugstinātas kravnesības segums. Bet atlaides tam nav paredzētas.” Pati projekta īstenošana esot bijusi viegla. “Par izpildītāju “Imberteh” varu teikt tikai to labāko – atsaucīgs, pretimnākošs, strādā ātri un kvalitatīvi,” uzsver J.Dzelme. Tomēr viņš pastāsta, ka visām mūsu pagalma mājām ir kopīga bēda: nav izbūvēta lietus ūdens kanalizācija.



Runājot par nolikuma nosacījumiem, J.Dzelme atzīst, ka pieteikuma sagatavošanu sarežģī tas, ka ir atsauces uz normatīvajiem aktiem kopumā, nav konkrētības, kas attiecas uz konkrēto projektu, kas nē. Tāpat viņš uzsver, ka prasības ir neelastīgas, projektā nevar ietvert reālās situācijas nosacījumus. “To, cik neelastīgi ir noteikumi, var redzēt pēc iebrauktuves remonta, asfalts atjaunots tikai pusei. Jāatzīmē, ka nolikumā ir paredzēta objektu izstrāde, iesaistoties tikai daļai dzīvokļu īpašnieku (ir pat atlaide 10%), bet praksē tas nozīmē gatavot atsevišķu dokumentācijas paketi tikai šiem pāris metriem.”



Jānis Dzelme norāda, ka arī kaimiņu daudzdzīvokļu mājās ir rosība. Tā Dārza ielas 8 pagalmā notiek renovācija, pielietojot progresīvus risinājumus, Izmēģi­nātāju ielā 2 maina jumtu, siltina bēniņus, arī Dārza ielā 6 šogad labots asfalts, bedrītes. “Pie mums viss notiek,” secina J.Dzelme.



Ja ēkā ir pašvaldības dzīvokļi, arī tai jārūpējas par pagalmu

Vaives pagasta Rīdzenē, izmantojot vietvaras līdzfinansējumu, pērn salaboja nama Nā­kotnes ielā 4 piebraucamā ceļa segumu un kanalizācijas aku vākus. Mājas pārstāvis Aldis Pokulis pastāsta: “Iebraucamais ceļš bija kritisks, var teikt, tā nebija. Gadiem bērām bedrēs šķembas, kanalizācijas aku vāki bija iebrukuši, tās vietas iezīmējām, lai neiebrauktu un nelauztu mašīnu. Projektā ielēcām spontāni pēdējā brīdī, kad kaimiņu mājas iedzīvotāji pastāstīja par tādu iespēju. Sākumā bijām sapratuši, ka paš­valdība, projektu apstiprinot, arī uzreiz sniegs līdzfinansējumu. Kad piedzīvojām, ka tā nav, meklējām iespējas šo daļu aizņemties, lai sākotnēji paši varētu nosegt visas izmaksas. Labāk būtu, ja līdz ar projekta apstiprināšanu būtu pieejams arī līdzfinansējums.”



Situāciju sarežģīja arī tas, ka parasti daļa no teritorijas ap māju pieder dzīvokļu īpašniekiem, daļa pašvaldībai. “Saprotami būtu, ja iebraucamais ceļš piederētu paš­valdībai, lai nav tā, ka katru reizi mums jālūdzas, lai ceļu iztīrītu.” A.Pokulis arī pastāsta, ka nebija vēl pagājis gads pēc paveiktā darba, kad asfaltā parādījās maza bedrīte. Tagad dzīvokļu īpašnieki vēlas panākt, lai darbu izpildītājs faktu konstatē un bedri salabo.



Nākotnes ielas 4 nama dzīvokļu īpašnieki mājas apsaimniekošanai ir izveidojuši biedrību, veido uzkrājumu un katru gadu veic ieguldījumus mājas uzlaboša­nā. “Cenšamies gan paši darīt, gan, ja vajag, pieaicinām speciālistus,” saka A.Pokulis.

Bezceļš kļuvis par ceļu. Rīdzenē, Nākotnes ielā 4, salabots mājas piebraucamais ceļa segums un sakārtoti kanalizācijas aku vāki.

Visu uzreiz nekad nevar izdarīt

Arī Veselavas pagasta Bērzkrogā daudzdzīvokļu mājai “Āres” pērn atjaunots piebraucamā ceļa segums. Situācija līdzīga kā namam Rīdzenē, arī “Ārēs” stāvoklis bija dramatisks, būtībā ceļa vairs nebija. Armands Krivickis, viens no aktīvajiem nama iedzīvotājiem, kas iesaistījās projekta pieteikuma gatavošanā un organizēja tā īstenošanu, saka: “Lai startētu projektā, ir jābūt iedzīvotāju vēlmei un piekrišanai, kā arī kādam, kurš uzņemas to darīt. Starp Bērzkroga daudzdzīvokļu mājām bijām celm­lauži, pirmie piedalījāmies projektā, apkārtējie vēl domāja, analizēja visus juridiskos jautājumus. Jārēķinās ar visu nepieciešamo projekta iesniegšanai, atskaitēm. Nav vienkārši arī tas, ka vispirms par visu darbu jāsamaksā pašiem, tikai pēc tam var saņemt 50% pašvaldības līdzfinansējumu. Un, protams, ja atbalsts būtu 100%, vispār būtu ideāli. Bet pozitīvi, ka vispār šāda palīdzība ir. Tas, kā māja tiek uzturēta, ir atkarīgs tikai no pašiem iedzīvotājiem, cik viņi ieinteresēti darīt, ieguldīt, kādas ir vēlmes un iespējas, kādas ir prioritātes. Nekad jau visu uzreiz nevar izdarīt, jādarbojas pakāpeniski.”

UZZIŅAI

2024.gadā pašvaldības līdzfinansējums piešķirts:

Cēsīs mājas Zaķu 12A un mājas Turaidas ielā 3 piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai;

Priekuļos Raiņa ielas 9 iekšpagalma asfalta atjaunošanai.

Viens pieteikums noraidīts, jo mājas nekustamā īpašuma nodokļa parāds pārsniedza pieļaujamos 15% (57%).

2023.gadā ar pašvaldības līdzfinansējumu īstenoti:

Cēsīs: Lenču 48 iekšpagalma asfaltbetona seguma atjaunošana un remonts;

Lenču iela 42 ietves un automašīnu stāvlaukuma atjaunošana;

Vaives ielā 2A brauktuves un stāvlaukuma pārbūve;

Leona Paegles 8b piesaistītā zemesgabala labiekārtošana;

Vaives pagasta Rīdzenē mājas Nākotnes ielā 4 piebraucamā ceļa seguma un aku vāku remonts;

Veselavas pagasta Bērzkrogā mājas “Āres” piebraucamā ceļa virskārtas seguma atjaunošana.

Līdzfinansējumu piešķir brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, saņemot 50% no izmaksām, bet ne vairāk kā 8 500 eiro.



Iekškvartālu apgaismojuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai – finansējums 50% apmērā, bet ne vairāk kā 4000 eiro.



Mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, velosipēdu novietņu jaunbūvei vai atjaunošanai u.c.) – 50% apmērā, bet ne vairāk kā 5000 eiro.

Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma remontam – 50% apmērā, bet ne vairāk kā trīs tūkstoši eiro.