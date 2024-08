VALLETA – Latvijas labākais tirgotājs

Vasaras sākumā Latvijas Tirgotāju asociācijas organizētajā ikgadējā konkursā Latvijas labākais tirgotājs no vairāk nekā 600 dalībniekiem tika apbalvoti 37 uzņēmumi. Kategorijā Tirdzniecības centri galveno balvu ieguva VALLETA, kas ir lielākais tirdzniecības centrs ārpus Rīgas un mūsu reģionā. Par savu iepirkšanās vietu to izvēlas ne tikai valmierieši, bet arī reģiona iedzīvotāji un pierobežā dzīvojošie igauņi, jo ikdienā nepieciešamo preču piedāvājums tirdzniecības centrā ir gana daudzveidīgs. Par augsto novērtējumu, šī brīža tendencēm tirdzniecībā un patērētāju paradumos, sarunā stāsta VALLETA direktore Monta Rubene.



-Ko Jums un uzņēmumam nozīmē iegūtā balva?



-Protams, esam priecīgi! Jebkurš pozitīvs novērtējums dod gandarījumu un iedvesmo darboties tālāk – ne tikai veikt pienākumus tirdzniecības centra ikdienas darbības nodrošināšanai, bet arī paskatīties uz procesiem tajā no apmeklētāju puses.



-Kas, Jūsuprāt, ir novērtējuma pamatā?



-Šeit jāvērš uzmanība, ka konkursā pēc slepenā pircēja principa tiek vērtēti apmeklētāju apkalpošanas standarti un kultūra. Līdz ar to balva lielākoties ir mūsu veikalu un to darbinieku nopelns. Lai saprastu, ko vidzemnieki sagaida no apkalpošanas procesa, esam veikuši arī attiecīgus pētījumus. Piemēram, teju ikvienam ir svarīgi, lai ar viņu sasveicinās, taču tūlītēja palīdzības piedāvāšana nav nepieciešama, jo pircēji vispirms paši netraucēti vēlas iepazīties ar piedāvājumu. Pirkuma izdarīšanā būtiskas ir pārdevēja zināšanas par preci. Protams, situācijas var būt dažādas, bet kopumā darbinieki cenšas to ievērot, jo statistika rāda, ka patērētāji pirkumus šobrīd izdara ļoti mērķtiecīgi.



-Ko tas nozīmē?



-Var teikt, ka katrs, kas ienāk tirdzniecības centrā, izdara arī pirkumu. Tāpēc ne tikai no piedāvājuma, bet arī pārdevēja pozitīvisma, empātijas un kompetences atkarīgs, kurā veikalā viņš to veiks. Mūsu pircēji nenāk uz centru pavadīt brīvo laiku vai pastaigāties tāpat vien. Pirkumi ir pārdomāti. Tāpat cilvēki ir gatavi nopirkt dārgāku preci, kas kalpos ilgāk. Jūtam, ka veselīga dzīvesveida kultam pievienojas arī paradumi domāt par ilgtspēju un atkritumu samazināšanu.



-Nevar nepamanīt, ka pie tirdzniecības ēkām ir arvien vairāk pakomātu, kas liek domāt, ka cilvēki iepērkas internetā. Cik liels izaicinājums tas ir tirdzniecības centriem?



-Nenoliedzami, internets ietekmē gan centru apmeklējumu, gan pirkumu izdarīšanu tajos. Internetā šobrīd var nopirkt teju visu, un no jebkuras pasaules valsts, lai vai kur tu atrastos un cik būtu pulkstens. Preču saņemšana ir ērta – pakomāts ir izvietots pa ceļam no darba uz mājām, pie mīļākā pārtikas veikala vai tamlīdzīgi. Arī cenas ir pieejamas, jo tirgotājam ir mazāk izdevumu. Vienlaikus, problemātiska var būt preču atgriešana, kad saproti, ka iepirkšanās uz vietas veikalā tomēr arī var ietaupīt laiku. Tāpat apģērbu gribas pielaikot, redzēt, kā tas pieguļ augumam, sajust materiālu un faktūru.



-Ar kādiem vēl izaicinājumiem šobrīd saskaras VALLETA?



-Tirdzniecības centru pirms vairāk nekā 15 gadiem cēla, rekonstruējot kādreizējo universālveikalu. Toreiz izveidoja daudzas vidējas platības tirdzniecības telpas, lai iegūtu piedāvājuma apjomu un dažādību. Šobrīd, lai veiksmīgi konkurētu gan ar tirdzniecību internetā, gan savstarpēji, veikali pieprasa arvien plašākas telpas. Tas dod lielāku garantiju pirkuma izdarīšanai, kā arī pircējiem patīk netraucēti pazust preču piedāvājumā. Tātad izaicinājums ir atrast, kā no esošajām telpām izveidot pēc iespējas plašākas tirdzniecības zāles, saglabājot arī piedāvājuma dažādību. Tieši tāpēc VALLETĀ šobrīd bieži notiek telpu remonti vai labiekārtošanas darbi. Tie turpināsies arī šogad. Patīkami, ka starptautiski zīmoli arvien vairāk saprot, ka arī reģionos dzīvo maksātspējīgas ģimenes un notiek uzņēmējdarbība.

Pircēju vajadzības un pieprasījums mainās, pielāgošanās tam ir gan izaicinājums, gan izaugsme. Nemainīgi augsts ir pieprasījums pēc telekomunikāciju pakalpojumiem, IT precēm, arī dažādiem “gadžetiem”. Tāpēc gada sākumā pat četras reizes lielāku klientu apkalpošanas centru izveidoja LMT. Savukārt pie jaunpienācējiem gribu pieminēt veikalu SNACK’O LAND, kas piedāvā dzērienus un našķus no visas pasaules, īpaši ASV un Japānas.

Kopumā gan iedzīvotāju skaits samazinās, dzimstības rādītāji ir zemi. Arī pirktspēja nepieaug kopā ar inflāciju, jo darbaspēka izmaksas jau tāpat ir augstas. Tas var rezultēties ar apmeklējuma un pirkumu skaita samazināšanos. Tomēr VALLETAI ir būtiskas priekšrocības, lai negatīvo tendenču ietekme būtu pēc iespējas mazāka. Lepojamies gan ar starptautiski atpazīstamiem, gan Latvijas zīmoliem, arī ar sevi pierādījušiem reģiona uzņēmējiem, kas vienuviet par pieejamu cenu piedāvā preces, kas atbilst reģiona iedzīvotāju prasībām. Pērn lielāki kļuva zīmola BRANCHESS sieviešu un vīriešu apģērbu veikali, kurus izveidojuši uzņēmēji no Alūksnes, un tur tiek šūta daļa no piedāvājuma. Tāpat lepojamies, ka pie mums ir plašākais sporta preču piedāvājums reģionā. Svarīgi, ka no jebkuras Vidzemes pilsētas Valmieru var sasniegst ātrāk un ērtāk nekā Rīgu. Tas nozīmē, ka iepērkoties šeit, var ietaupīt laiku, un mazāk naudas jātērē degvielai.



-Cik ilgi Jūs pati esat saistīta ar VALLETU?



-Tirdzniecības centra mārketinga daļai pievienojos nu jau vairāk nekā pirms 13 gadiem, bet telpu nomas projektu vadību un administratīvās kompetences pārņēmu pirms pieciem gadiem. Šī joma man nebija sveša, jo pirms tam biju strādājusi reklāmas jomā vairākos uzņēmumos, arī klientu apkalpošanā apdrošināšanas nozarē. Visa šī pieredze noderēja, uzsākot darbu VALLETĀ, un tad arī sāku ticēt, ka katrai situācijai un satiktajam cilvēkam dzīvē nav tikai virspusēja nozīme. Man noderēja pat vidusskolas degsme rakstīt uz patiesām sajūtām balstītus sacerējumus. Izglītību tieši mārketingā un tirdzniecības vadībā ieguvu paralēli darbam šeit. Ļoti patika studiju laiks, jo mācības varēju gan reducēt, gan viegli sasaistīt ar saviem darba pienākumiem. Pārliecinājos, ka pieredze jomā, ko studē, mācībām dod pilnīgi citu garšu un interesi.



-Ko tieši nozīmē tirdzniecības centra vadīšana? Kādi ir profesionālie izaicinājumi šajā darbā un kas sagādā gandarījumu?



-Man ļoti patīk, ka tirdzniecības centra vide ir dzīva un mainīga. Savukārt pie lielākajiem izaicinājumiem varētu pieskaitīt spēju salāgot iznomātāja un nomnieka intereses, jo papildus pircēju apkalpošanai katra puse veic uzņēmējdarbību, kurā vēlas iegūt maksimālo labumu. Gandarījumu, protams, sniedz katrs realizētais projekts, kas gan prasa krietni daudz laika, darba un iedziļināšanās. Vienmēr ir prieks arī par to, ka potenciālie nomnieki, tajā skaitā starptautiski zīmoli, paši mūs uzrunā. Tātad ieguldītais darbs ir devis atpazīstamību.



-Kā izdodas atpūsties no saspringtās darba ikdienas?



-Ikdienā ārpus darba mana prioritāte ir fiziskās aktivitātes. Regulāri apmeklēju sporta zāli, paskrienu, jo tikai tā varu gan atbrīvot, gan iegūt skaidrāku prātu. Enerģiju, protams, dod kopīgs laiks ar ģimeni un draugiem. Kaut vai tikai vakariņas, kuru laikā izbaudu sarunas par to, kas kuram jauns un ko kurš paveicis.

SNACK’O LAND veikals tirdzniecības centrā VALLETA FOTO: Uģis Brālēns