Smadzeņu fitness aizrautīgām sarunām

Interesantiem jaunuzņēmumiem biznesa idejas rašanās vietas mēdz būt visai prozaiskas. Kungi biežāk min garāžu vai šķūnīti, dāmas virtuvi vai frizētavu.

SIA “Toodler&Gopher” jeb TOOG English dibinātāja Ieva Rence-Praliča ieceri par izglītojošo izklaidi, tiešsaistes diskusiju grupās pilnveidojot angļu valodas sarunu prasmi lieliem un maziem, izauklēja…, auklējot mājās jaunāko ģimenes atvasi.



“Man ir 16 gadu pedagoga darba pieredze skolā un bērnudārzā, un jau iepriekš novēroju, ka viena lieta ir zināt gramatiku un vārdus, bet droši runāties angliski ir kas cits. Arī man pašai, kaut ik dienu nodarbojos ar valodas mācīšanu, bija brīži, kad, sākot sarunu, iestājās pauze, jo vārdi kaut kur pazuduši.



Viens impulss sarunu grupu veidošanai nāca kovida laikā. Mācības notika attālināti , lai noturētu audzēkņu uzmanību un interesi, dalīju skolēnus diskusiju grupās, un viņi tiešsaistē angliski sarunājās par piedāvātajiem tematiem. Sapratu, ka šāds formāts ir labs. Jaunieši, esot drošā vidē, savās mājās, bija atbrīvotāki, drošāki, un mācību stunda pagāja smejot, jokojot un arī aktīvi runājot.



Vēlāk, kad devos trešā bērna kopšanas atvaļinājumā, man piezvanīja vienas audzēknes mamma, prasīja, vai nezinu kādus kursus, kuros viņas meita varētu trenēt angļu sarunvalodu. Pārlikām dažādus variantus, bet beigās secinājām, ka tādu nav. Pēc brīža, virtuvē stāvot pie plīts un vārot zupu, iedomājos – bet es taču varētu!” Tēlaini TOOG English idejas dzimšanu pirms trim gadiem apraksta Ieva. Par ieceri izstāstīja iespējamiem diskusiju grupu vadītājiem, un atbilde bijusi vienprātīga – o, laba ideja, taisām!



Uztaisīja tik labi, ka Cēsu uzņēmēju forumā pērn saņēma balvu nominācijā – Gada radošais pārsteigums. TOOG English piedāvā angļu valodas mācības dažāda vecuma un zināšanu līmeņa dalībniekiem. Mazākajiem, vecumā no pieciem līdz septiņiem gadiem, tā ir valodas pamatu apgūšana kustoties un dauzoties. Skolas vecuma bērniem ir lasīt – runāt nodarbības. Proti, Ieva vai cits pasniedzējs lasa priekšā tekstu, un tad to diskusiju grupās atkārto, apspriež. Tādējādi dalībnieki trenē lasīt, uztvert un runāt prasmi. Jauniešiem un pieaugušajiem ir diskusiju grupas, kurās pamatā ir runāšanās ar nelielām gramatikas atkāpēm. Nodarbības vada pasniedzēji, kuri dzimuši un auguši angļu valodas vidē, bet nu jau kādu laiku kļuvuši par cēsniekiem, ir arī Ievas bijušie audzēkņi 1. pamatskolā kā Filips Ras­musens.



TOOG English odziņa ir tā, ka visi materiāli ir oriģināli pašu radīti un ierunāti. Tajos atspoguļota pasniedzēju personīgā pieredze, un, pateicoties tiešai piesaistei, runātais pielīp. Ir arī pašu veidoti tēli – Maija, Emīls un viņu brīnišķīgie piedzīvojumi -, tos apspriežot, raisās jautras un aizrautīgas sarunas jeb, kā saka paši dalībnieki, – smadzeņu fitness. Tēmas mainās ik mēnesi, kursiem nav noteikta sākuma un beigu laika, gribas parunāt angliski – droši piebiedrojies!



“Bieži ir tā, ka piesakās dalībnieki ar labām valodas zināšanām, bet drīzāk psiholoģiskām grūtībām brīvi lietot svešvalodu sarunā. Viena dalībniece, kurai ik palaikam jāpiedalās ārvalstu pieredzes apmaiņas braucienos, stāstīja, ka iepriekš vizītes pirmajās dienās turējusies maliņā, lai tikai nebūtu jārunā ar citu valstu kolēģiem. Jo bail, ka neizdosies, kaut ko nemācēs izteikt, kļūdī­sies… Tagad viņa priecājas, ka spēj spert pirmo soli un uzrunāt kolēģus. Prasme droši un brīvi baudīt sarunu ir svarīgāka par vārdiņu iekalšanu un gramatikas mācīšanos. Tāpēc mūsu nodarbībās galvenais ir prieks būt kopā, dalīties un nepārdzīvot, ja gadās kļūda. Nezinu, vai bailes kļūdīties mums ir tāda nacionāla iezīme, bet tas noteikti ir nopietna pētījuma vērts fenomens. Vēl var saprast, ka pusaudži vai pieaugušie, baidoties kļūdīties, klusē. Bet ja tā ir arī piecgadniekam! Par kļūdām jāpriecājas, tās ir labākais skolotājs, un arī to mēs apgūstam,” rezumē Ieva.

TOOG English nodarbības notiek tiešsaistē un grupās ir dalībnieki no dažādām Latvijas pilsētām, pagastiem. Sperot nākamo soli izaugsmē, uzņēmums startē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras programmā eksporta spēju attīstīšanai. Iesaistīt dalībniekus no citām valstīm savās diskusiju grupās ir nākamais lielais mērķis Cēsu radošajam pārsteigumam.