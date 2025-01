Psihiatrija mazāk sataustāma, bet sabiedrībai ļoti vajadzīga

Garīgās veselības jautājumi sabiedrībā aizvien aktualizējas, tāpēc aizvien būtiskāk ir nodrošināt ārstu psihiatru pieejamību. Līdz ar paaudžu nomaiņu kādu laiku šo speciālistu pieejamība Cēsu klīnikā bija mazinājusies, bet kopš decembra nogales klīnikas Garīgās veselības centra komandai pievienojies vēl viens sertificēts, pieredzējis psihiatrs – daktere Juta Jaudzema.

Ārsta grādu Juta Jaudze­ma ieguva 2011. gadā, absolvējot Rīgas Stradiņa universitāti. Pēc tam rezidentūras laikā guva pieredzi Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrā (tagad – Nacionālajā psihiskās veselības centrā), pārsvarā strādājot nodaļās, kurās ārstējas smagu slimību pacienti, kā arī ārste darbojusies pirmreizējo pacientu un ekspertīžu nodaļā. Pēc rezidentūras J.Jaudzema psihiskās veselības centrā darbu turpināja vēl četrus gadus.



Studējot medicīnu, līdz psihiatra specialitātes izvēlei ārste nonāca pakāpeniski. Vispirms tika atsijātas specialitātes, kas Jutu piesaistīja mazāk. Pēc tam sakrita vairāki apstākļi. Jauno speciālisti iedvesmoja harizmātiski pasniedzēji psihiatrijas prakses ciklā. Ārste atzīst, ka izvēli ne mirkli nenožēlo, jo no pirmās dienas rezidentūrā izraudzītajā specialitātē jutusies īstajā vietā.



“Mani fascinē tas, kas notiek cilvēka prātā, garīgajā plāksnē, kaut varbūt šie procesi nav tik sataustāmi un pat līdz šim brīdim nav pilnībā izpētāmi. Tāpēc, iespējams, daudziem psihiatrija var radīt skepsi, jo tā nav tā racionālā zinātne, kura var izmeklēt slimnieku un strikti definēt situāciju. Turklāt arī katram pacientam reakcija uz medikamentiem var būt atšķirīga. Protams, arī psihiatrijā ir ārstēšanas algoritmi, ir daudz pētījumu. Līdz šim vairāk esmu strādājusi ar šizofrēnijas, psihožu pacientiem. Esmu bijusi ar viņiem saskarsmē diendienā. Manā profesionālajā izaugsmē ļoti daudz devusi un iemācījusi nodaļas vadītāja psihiatrijas centrā, kuru dēvēju par savu “darba mammu”, daktere Ingrīda Cera. Tāpat esmu ļoti pateicīga profesoram Caunem, kuru uzskatu par vienu no Latvijas psihiatrijas dižgariem. Šie profesionāļi ir varējuši un gribējuši dalīties dziļās zināšanās, kas ļoti palīdzēja darbā ar pacientiem slimības akūtajās stadijās. Pašlaik esmu gatava jaunam posmam dzīvē un darbā, lai Cēsu klīnikā strādātu ar pacientiem ambulatori. Tā man būs jauna pieredze,” saka Juta Jaudzema.



Psihiatrija Latvijā pašlaik nestāv uz vietas, bet attīstās, tā vērtē Juta Jaudzema. “Psihiatru vidē, asociācijā ir pietiekami daudz profesionāļu, kuri cenšas nozarē ienest attīstību un jaunas vēsmas. Arī sabiedrība, īpaši jaunākā paaudze, kļūst atvērtāka psihiatrijai – sarunai par cilvēku psihoemocionālo pusi, garīgo veselību. Lielā mērā to veicināja kovida pandēmija, jo cilvēks pēkšņi nonāca saskarsmē pats ar sevi, bija ilgstoši izrauts ārpus darba un ikdienas ritma, kas iepriekš ļāva nedomāt par eksistenciāliem jautājumiem. Diemžēl joprojām ir daudz arī tādu cilvēku, kuri pašārstējas ar nevēlamām metodēm, piemēram, ārkārtīgi liels ir alkohola patēriņš. Bet alkohols ir apmāns, tas neko neatrisina,” atgādina ārste.



Uz jautājumu, kas pamudināja izvēlēties darbu Cēsu klīnikā, Juta Jaudzema atbild: “Tas, ka mani šeit gaidīja. Turklāt ilgi, kamēr biju bērna kopšanas atvaļinājumā. Man šis lēmums bija labi pārdomāts un izsvērts. Pagāja laiks, kamēr no Rīgas varējām pavisam pārcelties uz Cēsīm. Ģimenē bijām izlēmuši celt māju. Un izvēlējāmies Cēsis. ”



Tā kā Juta līdz šim ir bijusi rīdziniece, pārcelšanās bija nozīmīgs pavērsiens visas ģimenes dzīvē. Ārstes ģimenē aug nu jau trīs atvasītes.

UZZIŅAI

Garīgās veselības centrs Cēsu klīnikā

Cēsu klīnikā uzlabojusies pacientu piekļuve pie ārsta psihiatra. Pašlaik pacientus ambulatori pieņem trīs reizes nedēļā, paralēli strādā divi speciālisti. No 2. janvāra ir pagarināts arī Garīgās veselības centra māsu kabineta darba laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.00 līdz 18.00, piektdienās 8.00 – 17.00. Konsultācijai pie psihiatra iepriekš jāpiesakās, zvanot uz Garīgās veselības centra tālr.: 64123567 vai 64120338.



Pacientiem ar garīgās veselības traucējumiem Cēsu klīnikā ir iespēja saņemt ambulatoru palīdzību ne tikai pie psihiatra vai narkologa, bet arī klīniskā psihologa un funkcionālajiem speciālistiem, lai paātrinātu, uzlabotu ārstēšanas efektu.



Konsultācijas pie klīniskajiem psihologiem Ivetas Lukjanovas un Pārslas Bukšas ir pieejamas ar psihiatra nosūtījumu. Psihologi strādā gan ar pieaugušajiem, gan bērniem. Iveta Lukjanova atzīst, ka pieprasījumam pēc psihologa konsultācijām ir tendence pieaugt gan bērnu, gan pieaugušo vecuma grupās. Tā kā valstī kopumā speciālistu trūkst, uz Cēsīm pie psihologiem pacienti brauc arī no citām Vidzemes pilsētām.

Ja ārstēšanas procesā nepieciešams piesaistīt vairākus speciālistus, ārsts psihiatrs savus pacientus var nosūtīt arī konsultācijai, nodarbībām pie funkcionālajiem speciālistiem. Ir pieejama fizioterapija, ergoterapija, mākslas terapija un uztura speciālista konsultācijas. Tā paveras plašākas iespējas medikamentozo terapiju apvienot ar rūpēm par fizisko veselību un pacienta kopējo labsajūtu.