Mīti, kas turpina apvīt cigaretes

Neviens vairs nav jāpārliecina par to, ka cigaretes nogalina. To apstiprina arī dažādi informatīvi attēli un paziņojumi uz cigarešu paciņām. Tomēr pats nelāgais ieradums nemaz neplāno iet mazumā, un laika gaitā ap to ir izveidojušies arī dažādi mīti, pret kuriem regulāri jācīnās zinātniekiem un mediķiem.



Mīts: cigaretes varot palīdzēt tikt galā ar stresu

Joprojām visai spēcīgs ir mīts par to, ka cigaretes palīdz atbrīvoties no stresa, kas lielā mērā ir radies tāpēc, ka tās tiek uzsmēķētas atpūtas brīžos. Jāņem vērā arī tas, ka smēķēšanas laikā uzņemtais nikotīns var radīt īslaicīgu apmierinājumu. Tomēr pētījumi parāda, ka smēķēšana kopumā paaugstina stresa līmeni, un bijušie smēķētāji ļoti bieži atzīst, ka pēc atmešanas jūtas mazāk saspringti nekā tad, kad viņi smēķēja.



Smēķējot cigaretes un ieelpojot dūmos esošās vielas, tiek traucēta elpošanas orgānu darbība, palielinās sirdsdarbības ātrums un asinsspiediens. Smēķēšana palielina stresu brīžos, kad ilgāku laiku nav iespējams uzsmēķēt cigareti. Papildu stresu rada smēķētāja vainas apziņa un kauns, kā arī bažas par ietekmi uz veselību. Turklāt nikotīns ir stimulators, kas atbrīvo stresa hormonus, piemēram, adrenalīnu.



Mīts: tikai dažas cigaretes dienā neko sliktu nenodara



Daļa neregulāro smēķētāju maldīgi uzskata, ka pāris cigaretes dienā neko īpaši kaitīgu organismam nenodarīs. Tomēr jau 1–4 cigaretes dienā var trīskāršot risku nomirt no sirdslēkmes un 3–5 reizes palielināt risku nomirt no plaušu vēža. Arī divu cigarešu izsmēķēšana dienā var palielināt nāves risku par 57 %, salīdzinot ar nesmēķētājiem. Būtiski palielinās kuņģa un zarnu trakta vēža, apakšējo elpceļu infekciju, kataraktas risks, samazinās auglība vīriešiem un sievietēm, kā arī kaulu minerālais blīvums.



Mīts: ilgstošiem smēķētājiem ir par vēlu palīdzēt

Aptaujas parāda, ka turpat 95 % bijušo smēķētāju jūt pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē jau divas nedēļas pēc atmešanas. Lai gan dažas plaušu slimības var nebūt pilnībā izārstējamas, arī ilggadējiem smēķētājiem atmešana var sniegt lielu labumu veselībai. Atmetot smēķēšanu, pēc 5 gadiem uz pusi samazinās risks saslimt ar plaušu vēzi, bet pēc 10 gadiem risks nomirt ar plaušu vēzi jau ir tāds pats kā cilvēkam, kurš nekad nav smēķējis.



Mīts: smēķētāji mirst no nikotīna

Lai arī nikotīns ir atkarību izraisošā viela cigaretēs, tomēr tas nav galvenais cēlonis ar smēķēšanu saistītajām saslimšanām. Galvenais cigarešu kaitīgums slēpjas dūmos, kas rodas, tabakai sadegot. Šī procesa laikā izdalās vairāki tūkstoši dažādu ķīmisko vielu, no kurām vairāk nekā 100 ir kancerogēnas (darva, oglekļa monoksīds u. c.) un var izraisīt vēzi. Tomēr jāņem vērā, ka arī nikotīns nav bez riska un izraisa atkarību. Tāpat tas īslaicīgi var palielināt cilvēka sirdsdarbības ātrumu un asinsspiedienu.



Mīts: nikotīna aizstājterapija ir tikpat kaitīga kā smēķēšana

Nikotīna samazināta uzņemšana var palīdzēt atbrīvoties no cigarešu smēķēšanas atkarības. Nikotīna aizstājterapija (nikotīna plāksteri, košļājamās gumijas, ledenes u. c.) vienmēr ir daudz drošāka nekā cigarešu smēķēšana, un tai ir maz blakusparādību. Aizstājterapijas līdzekļi palīdz mazināt smēķēšanas atmešanas simptomus. Lietot šos līdzekļus ir mazāk riskanti nekā turpināt smēķēt, jo galvenais ar smēķēšanu saistīto slimību cēlonis ir dūmos esošās ķīmiskās vielas, kas ieelpojot nonāk cilvēka organismā.



Mīts: visi tabakas produkti ir vienādi

Prakse un pētījumi parāda, ka smēķēšanas atmešana ir ļoti izaicinoša un daudziem tas neizdodas arī pēc vairākkārtējiem mēģinājumiem. Tāpat ir arī cilvēki, kuri nemaz nevēlas atmest nikotīna lietošanu, bet meklē risinājumus, kas ir mazāk riskanti nekā parastās cigaretes. Piemēram, Zviedrijā kā šāda alternatīva plaši tiek izmantota zelējamā tabaka jeb snus, kas ir maisiņos iepakots pulverveida tabakas produkts. Tas netiek dedzināts un nerada kaitīgos dūmus. Savukārt Japānā populāra cigarešu alternatīva ir karsējamā tabaka.

Latvijā cigarešu alternatīvas ieviešas pakāpeniski, tomēr lielu popularitāti tās pagaidām tā arī vēl nav guvušas. Jaunākie Eirobarometra dati liecina, ka Latvijā cigaretes joprojām ir pats populārākais tabakas un nikotīna produkts, ko katru dienu lieto 80 % smēķētāju, un kopējais smēķētāju skaits 2023. gadā salīdzinājumā ar 2020. gadu pat ir palielinājies par vienu procenta punktu.