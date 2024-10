Mākslā apvieno modernās tehnoloģijas un dabas izjūtu

Nācis no Madonas puses, Rūdolfs Balcers savas jaunās mājas veido Skujenē un sauc šo pagastu par piemērotāko vietu dzīvei un savai radošajai darbībai. “Esmu pārvākšanās procesā. Kādu laiku jau dzīvoju pie draugiem Skujenē, tagad iekārtoju pats savas mājas,” teic Rūdolfs.

Viņa profesija saistīta ar programmēšanu – pirmie darbi bijuši mājaslapu un lietotņu izstrāde, vēlāk sācis darboties virtuālās realitātes spēļu veidošanā, bet pēdējos piecus gadus Rūdolfs aizraujas ar audio vizuālo mākslu. “3D animācija un projection mapping (video projekciju kartēšana- aut.), proti, strādāju ar jebkāda veida projekciju, ko pielāgoju attiecīgam priekšmetam, tādējādi projicēju mākslu uz objektiem. Parasti tas iet kopā ar mūziku, visbiežāk ar techno, psytrance mūzikas žanriem, bet var izmantot jebkāda stila mūziku,”stāsta Rūdolfs.



“Projekcijas var pielāgot dažādiem priekšnesumiem: izrādēm, koncertiem, uzvedumiem. Varu izstrādāt dizainus pēc savas vīzijas, projicēt tos uz dažādiem objektiem. Tas būtībā ir lielisks veids, kā mākslā vienlaikus sniegt piepildījumu vairākām maņām.” Rūdolfs neslēpj, ka lielu daļu viņa mākslas veikumu aplūkojami interneta vidē, tieši tur arī guvis pirmo atskārsmi, ka viņam šī lieta ļoti labi padodas. “Internetā darbojos ar pseidonīmu “Bear­fromVoid”. Šogad uzstājos festivālā “Valnis” , kas norisinājās Rīgas tuvumā. Otrs festivāls, kurā piedalījos, bija “Terra”. Jāsaka, tas bija pirmais šāda veida notikums Latvijā. Tāpat ar saviem darbiem sanāk piedalīties ballītēs, privātos pasākumos.”



Inovatīvais mākslinieks pastāsta, ka daudzi tehnoloģiski – radoši darbi top arī paša priekam. “Ir aizraujoši darboties ne tikai virtuāli, bet arī ielikt procesā fizisko darbu – strādāt ar koku, piemēram,” pastāsta Rūdolfs. “Pēc 9.klases beigšanas jau zināju, ka gribēšu nodarboties ar spēļu veidošanu. Tas bija kaut kas tāds, kur var izpausties – nav nekādu limitu. Sākumā strādāju ar 3-D spēlēm. Vēlāk, vairāk laika pavadot pie dabas un kopā ar iedvesmojošiem cilvēkiem, sapratu – nē, ar to man ir par maz. Gribas radīt ko vairāk! Tā izdomāju pamēģināt uztaisīt saucamo “motion graphic” (kustības grafika -aut.) darbu, video failu, kas būtībā ir animācija bez precīza pielietojuma. Ieliku to savā “Reddit” un “Instagram” profilā. Nākamajā dienā saņēmu ļoti daudz pozitīvu atsauksmju, ka man šī lieta padodas un jādara vairāk!” stāsta Rūdolfs.

Viņš šo nodarbošanos sauc par savu vistiešāko izpausmi, kur iespējams projicēt savu prātu, vīziju, radošumu. “Tas ir process, kas no idejas smadzenēs pārtop par fizisku objektu realitātē. Ja man nav intelektuālas stimulācijas, man nav interesanti.”



Spēļu izstrādi Rūdolfs izvēlējies arī tādēļ, ka darboties tikai vienā jomā viņam nav interesanti, tāpēc darbs ar video projekciju kartēšanu viņam ir ideāls – tas ietver gan tehnisko pusi ar, piemēram, projekciju skicēšanu, kas jāmodelē arī 3D, un tam visam jāpievieno animācija, kam fonā ir arī darbs ar dažādiem materiāliem.



Patlaban gan skujeniešiem nav bijusi iespēja iepazīties ar Rū­dolfa darbiem, jo, kā pats saka, viņa dzīve tur tikai pamazām sākas. Plānā gan esot izveidot kādu instalāciju, kas priecētu arī vietējo ļaužu acis. “Latvijā mākslas nozare vismaz man ir samērā garlaicīga. Esmu runājis ar daudziem populāriem modernajiem māksliniekiem, tas savā ziņā mainīja manu vērtējumu pret mākslu kā tādu. Rodas jautājums, kāpēc cilvēki Latvijā šo lietu maz dara,” atklāj mākslinieks.



Lielākajai daļai dizainu Rūdolfs iedvesmu guvis dabā. “Manos darbos dominē dabā atrodamā ģeometrija, arī dabas kustība. Daudz iedvesmojos no okeāna dzīves – ūdens kustības, plūsmas. Man ir sajūta, ka mēs kā cilvēki ļoti integrējamies dabā, bet vienlaikus arī radām cilvēku pasaules infrastruktūru. Šī mijiedarbība arī atspoguļojas manos darbos. Pēdējā laikā top tādas kā citplanētiešu puķes. Arī turpmāk noteikti manos darbos dominēs dabas tematika. Piemēram, ja dekorācija atrodas meža vidē, tad visam darbam arī jāakcentē – ideja arī no meža nākusi. Tas ir tas, kā es iedvesmojos radošajam procesam. Visi mēs esam dabas daļa, un visam, ko radām, arī būtu jābūt daļai no dabas,” tā Rūdolfs. Viņš piebilst, ka tieši tāpēc pēc studiju laika Valmierā un dažiem Rīgā nodzīvotiem gadiem sapratis, dzīve pilsētā ar visu tās steigu nav domāta viņam. “Ma­nas smadzenes pilsētā tiek aizņemtas ar ikdienas skriešanu tik daudz, ka man tas traucē kreatīvi izpausties. Nejūtos ne vesels, ne priecīgs. Lauku mierā un klusumā ir daudz, daudz labāk. Skujene ir lieliska vieta, te ir skaista daba, atvērti un draudzīgi cilvēki. Priekšrocība ir tā, ka tuvu ir pilsēta – jebkurā brīdī var aizbraukt, ja to ievajagas,” piemetina radošais mākslinieks. “Mani draugi šeit ir ļoti izpalīdzīgi, uzskatu, ka tā mūsu sabiedrībā ļoti trūkst. Cilvēks ir sociāla būtne, mums vajag citam citu, vajag panākt pretī un sniegt palīdzīgu roku.”