Sabiedrības iniciatīva ir atbalstīta

Es patiesi biju priecīga, izlasot ziņu, ka valdība pieņēmusi grozījumus noteikumos par higiēnas prasībām izglītības iestādēs, kas paredz, ka, lai uzlabotu meiteņu fizisko un emocionālo labsajūtu, kā arī veicinātu regulāru mācību apmeklējumu, turpmāk visās Latvijas skolās būs jānodrošina pieejamība bezmaksas higiēniskajām paketēm. Vienīgi, kā jau tas nereti notiek, pagaidām papildus finansējums tam netiek dots, katrai iestādei tās jānodrošina atbilstoši skolas budžeta iespējām – vismaz minimālā apmērā, bet ja resursi ļauj, arī lielākā skaitā.



Veselības ministrija vērtē, ka šobrīd piedāvātā iespēja neradot ietekmi uz iestādes un pašvaldības budžetu un to varot nodrošināt, pārplānojot izglītības iestādei nodrošināmo preču klāstu. Savukārt, ja tomēr atradīsies papildus finansējums valsts maciņā, Veselības ministrija vērtēs nepieciešamību veikt atkārtotus grozījumus noteikumos, lai apstiprinātu, ka higiēnas paketes nodrošināmas brīvā pieejamībā visām izglītības iestādes audzēknēm.



Labklājības ministrija jau iepriekš ir informējusi, ka vismaz 15% meiteņu jeb viena no sešām meitenēm ir kavējusi skolu, jo nav varējusi iegādāties higiēnas paketes ģimenes finansiālo apstākļu dēļ, 17% meiteņu šādu iemeslu dēļ ir kavējušas izglītības iestādi. Pēc Veselības ministrijas datiem jau šobrīd iespēju nepieciešamības gadījumā saņemt šīs higiēnas preces nodrošināja 36% skolu jeb 199 izglītības iestādes dažādā apjomā, lai arī līdz šim tā nebija obligāta prasība. Arī grozījumi izglītības iestādēm ļauj rīkoties elastīgi, taču jau tagad daļa no skolām radušas iespējas higiēnas līdzekļus izsniegt meitenēm ne tikai pēc pieprasījuma, bet arī izvietot tualetēs, lai tie būtu diskrēti pieejami un meitenei nebūtu jāvēršas pie medicīnas māsas vai cita skolas personāla, apzinoties, ka bērni ir dažādi, ir arī tik kautrīgi, ka neuzdrīkstēsies paust savu vajadzību. Iestādēs, kur šobrīd higiēnas paketes nodrošina pēc pieprasījuma, tās tiek izmantotas tikai krīzes situācijās, tāpēc to patēriņš ir ļoti zems (bet domāju, ka arī šādās situācijās būtu labi kaut vai informatīvi atgādinājumi labierīcībās, ka nepieciešamības gadījumā var vērsties pie konkrēta iestādes darbinieka un saņemt sev nepieciešamo). Ir skolas, kur atbalsts tiek nodrošināts pēc skolas valdes, vecāku biedrības, skolas pašpārvaldes vai skolēnu padomes lēmuma, attiecīgi tam nodrošinot finansējumu. Man tas šķiet tiešām brīnišķīgi, jo zināms, ka situācijas, kādās dzīvo skolēni, ir ļoti dažādas, brīžiem skaudras un grūti aptveramas. Tāpēc ir labi, ja skola, kur skolēns pavada daudz laika, var palīdzēt – gan šādā, gan citos jautājumos, gadījumos, kad ģimenē elementāras vajadzības netiek nodrošinātas. Un diemžēl kādreiz, pat ja atbalsts ģimenei tiek nodrošināts, tas nenonāk līdz konkrētajam bērnam. Atbalsta saņemšana skolā palīdz izvairīties arī no šādiem gadījumiem.



Jau esmu rakstījusi, ka šai iniciatīvai sekoju līdzi. Un jāteic, esmu pārsteigta par progresu, jo pērn marta sākumā ātri, divu nedēļu laikā, portālā “Mana­balss.lv” tika sasniegts vajadzīgais parakstu skaits iniciatīvai par bezmaksas higiēnas precēm izglītības iestādēs, tādēļ priekšlikumu varēja sūtīt izskatīšanai Saeimai. Un jau 4. aprīlī šo jautājumu skatīja Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā. Vēl šogad maijā vairākās skolās turpinājās pilotprojekti, lai saprastu, cik daudz līdzekļu šādai iniciatīvas īstenošanai nepieciešami, un, lūk, oktobrī valdība ir pieņēmusi grozījumus.



Es, protams, uzskatu, ka līdz ar grozījumiem būtu jāparedz tam arī finansējums, jo diez vai skolām ir tā vienkārši pārplānot izglītības iestādei nodrošināmo preču klāstu. Tomēr jebkurā gadījumā redzams, ka, ja iedzīvotāji un dažādas organizācijas parāda, ka kāds jautājums ir būtisks un risināms, izmanto iespējas paust savu nostāju un ir aktīvas, šajā gadījumā arī daļa izglītības iestāžu izrādīja iniciatīvu, pārmaiņas tiešām ir iespējamas.