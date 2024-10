Prieks un bailes par nezināmo

Komēta ir gandrīz prom. Nākamnedēļ tā jau būs attālinājusies no Zemes un Saules, vairs nevarēs apbrīnot tās spožumu. ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija (NASA) norādījusi, ka Čučiņšanas – ATLAS komēta pilnu orbītu veic apmēram 80 000 gados, bet iepriekšējo reizi mūsu debess jumā to varēja redzēt tie, kuri dzīvoja pirms 30–40 miljoniem gadu.



Zinot komētas dzīvesstāstu, cilvēki nudien nevarēja palikt vien­aldzīgi. Katram savā albumā nākamajām paaudzēm gribējās atstāt paša nobildēto komētu. Vērot komētu – tas bija prieks un satraukums. Vēlāk, uzzinot, ka iepriekš teiktais, ka komēta atgriezīsies pēc miljoniem gadu, vēl vairāk to ierindoja brīnumu kategorijā. Tagad zinātnieki vēsta, ka ļoti iespējams, astes zvaigzne nekad vairs neatgriezīsies. Skumji un reizē var uzsist sev pa plecu – es to redzēju. Bet, pieminot komētu, uzreiz prātā nāk Trollītis Mumins un draugi, viņu bailes no nezināmā. Šodienas cilvēkiem cita saprašana nekā dažādiem dzīvnieciņiem kādreiz. Un tomēr savu reizi gribas sajusties kā “Komēta nāk” varoņiem – būt ziņkāri bailīgiem. Un tam noderēs Halovīns, kas jau tepat vien ir.



Šī nedēļas nogale ne vienā vien ģimenē paies ar, starp un ap ķirbjiem. Pašu izaudzētiem, draugu, radu dotiem un veikalos pirktiem. Tāpat kā apkārt neiztrūkstoši būs dažādu mošķu atribūti. Un tā katru gadu – kāds mošķītis klauvē pie durvīm un pieprasa saldumus, ja ne, izjokos. Vajag atbildēt – lūdzu, izjokojiet! Pēc neilgas minstināšanās bariņš no sliktās tantes durvīm būs prom. Kurš tad nobijās?



Par Halovīnu mūsu notikumu kalendārā tiek runāts katru gadu. Vien nevar saprast – vai kultūras norišu, tradīciju, vai kādā citā sakarā. Attieksme pret to no sajūsmas līdz pilnīgam noliegumam. Priecīgi ir veikalnieki, jo var pārdot daudz krāmu, gavilē bērni, jo pievakares tumsā ar vecāku atļauju var bariņos paklīst apkārt, justies kā briesmoņi, kas spēj nobaidīt cilvēkus.



Halovīns ir arī pasākumu rīkotāju kalendārā. Šausmu parki darbosies Rīgā, Bauskā un Daugavpilī, gan jau vēl kur citur, tāpat kā aicinās Halovīna un Mošķu, Spoku ballītes. Tā, izrādās, ir diena, kad jāsvin uz nebēdu, kad var tā kārtīgi iztrakoties.



Halovīna šausmu parka rīkotājiem Bauskā ticis arī pašvaldības atbalsts. Rīkotāji šogad sola, ka parks būs īpaši draudzīgs mazajiem apmeklētājiem, jo nebūs šaus­minošu dekorāciju, kas viņiem nav piemērotas. Bauskas novada iedzīvotāju iniciatīvas grupa aicināja šogad saglabāt atvērtu Bauskas Pilskalna parku un neatļaut tur sarīkot Halovīna šausmu parku. Vēstuli ar šādu aicinājumu parakstījuši 285 iedzīvotāji. Vēl divas vēstules pret Halovīna parka rīkošanu iesnieguši arī kristīgo draudžu pārstāvji. Tomēr pašvaldība nolēmusi neliegt veidot tādu parku arī šogad. Vienīgais jautājums, vai kāds eiro rīkošanai ir arī no domes kases. Cēsu pusē Halovīnu svinēt aicina Liepā, kur būs ķirbju grebšana un jautras spēles, bet interesantāko tērpu īpašniekiem sola feinas balvas. Pasākumi būs arī Dzērbenes jauniešu centrā, Līgatnes kultūras namā un gan jau vēl kur citur.



Protams, svinēt var jebko, būtiskākais ir, kāds saturs ielikts notikumā. Vai svinētāji zina, kāpēc baida, kāpēc viņiem dod konfektes un, beigu beigās, kā nenodarīt citiem pāri. Lai gan, ja stāsts ir par biznesu, un tāds tas ir mošķu tērpu tirgotājiem, un, ja ir pircēji, un tie ir bērni, kuri vēlas piedzīvot jaunas izjūtas, tad pārējam ir maza nozīme.



Cilvēkam patīk baidīties. Vai gan citādi būtu atrakciju šausmu istabas, šausmu filmas? Var vien iedomāties, kā senatnē cilvēki jutās, piedzīvojot Saules aptumsumu, redzot debesīs ko agrāk nepamanītu. Visticamāk, viņus pārņēma bailes. Šodien nebaidāmies no komētām, meteorītu lietus, bet varbūt, piepildot vēlmi sajusties mazam, nevarīgam, darām tā, lai pārbītos. Jocīgi.



Nākampiektdien mošķi jau būs prom. Varbūt atkal debesīs būs ziemeļblāzma…