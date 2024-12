Pensijas, taisnīgums un nopūtas

Tas nu ir izdarīts, no nākamā gada indeksēs lielāku pensijas daļu. Par to trešdien lēma Saeima.

Vienkāršoti grūti uzrakstīt, kā veidojas summa, ko indeksē, proti, tā, kuru katru gadu 1.oktobrī pareizina ar pēc sarežģītas formulas aprēķinātu indeksu. Laikam uzskatāmāk ir atgādināt, cik lielu summu no pensijas indeksēja šogad, un tad stāstīt tālāk. Tie bija 683 eiro jeb 50 procenti no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī, ko pareizināja ar indeksu. Tātad, ja šogad būtu bijuši spēkā nule pieņemtie likuma grozījumi, ar indeksu palielinātu divreiz lielāku summu – 1366 eiro.



Pieļauju, seniori, kam ir mazas un ļoti mazas pensijas, būs neapmierināti. Kāpēc uzlabot dzīvi tiem, kas jau tā saņem krietni vairāk par vidējo vecuma pensiju? Sabiedrisko mediju portāls lsm.lv aprīlī vēstīja, ka Latvijā vidējā pensija ir 567 eiro mēnesī. Savukārt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra likuma grozījumu anotācijā norādījusi, ka šogad jūlijā vecuma pensijas, kas nepārsniedza 600 eiro, saņēma 67 procenti pensiju saņēmēju. Un ir jau arī vēl mazākas pensijas.



Ja sociālās apdrošināšanas budžetā naudas ir pietiekami, lai nākamgad indeksētu lielāku summu nekā šogad, varbūt vajadzētu vairāk pielikt tiem, kam pensijas pieticīgas? ( Te jāpiebilst, ka nerunāju par minimālo pensiju, tas ir cits stāsts.) Tā būtu nevienlīdzības mazināšana, vai ne? Taču šajā mazliet populistiskajā domā atduramies pret citu spriedumu, to, kas rosina vai nerosina darbaspējīgos maksāt sociālās iemaksas. Ja jau nelielās pensijas paaugstina vairāk nekā lielākās, starpība izlīdzinās. Kāpēc tagad maksāt tos lielos procentus no algas sociālajā budžetā, ja var atrast kādu veidu, lai to nedarītu? Beigu beigās vecumdienās tāpat lielās sociālās iemaksas neattaisnosies.



Un ar šo vienkāršo domu jārēķinās jo vairāk tāpēc, ka palielinās arī to pensionāru skaits, kam ir, tautas valodā sakot, pieklājīgas pensijas. Kā ziņo mediji, pērn gandrīz 27 000 cilvēku saņēma līdz 2000 eiro lielu pensiju, 2,5 tūkstoši – līdz 3000 eiro. Arī šie seniori var nopūsties, sak, kāpēc maksāju tik lielus nodokļus, ja tagad no mana ieguldītā indeksē mazāko daļu! Un nopūtas izskan tālu.