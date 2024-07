“Nespļauj akā, no kuras pašam būs jādzer”

Pirms Eiroparlamenta vēlēšanām ne viens vien deputāta kandidāts solīja palīdzēt Latvijai, glābt to. Latvijas politiķu izteikumi reizēm folklorizējas, kļūst par tādiem kā sakāmvārdiem.

Neapšaubāmi, viens no tādiem politiķiem ir nupat ievēlētais Eiroparlamenta (EP) deputāts, kurš ne reizi vien nosaucis Latviju par “muļķu zemi”, nu jau bijušais 14. Saeimas deputāts, gan Saeimā, gan EP ievēlēts no Šlesera partijas “Latvija pirmajā vietā” – Vilis Krištopans. Bijušais sportists, uzņēmējs, pēc tam politiķis, kurš pat divas reizes paziņojis, ka aiziet no politikas, bet atkal atgriezies, viņš zināms kā kvēls golfa cienītājs un spēlētājs.



Pēc deputāta domām, golfs ir kā mēraukla tam, cik cilvēks ir mūsdienīgs, gudrs un spējīgs. Drīz pēc ievēlēšanas Eiroparlamentā intervijā žurnālam “Privātā Dzīve” Krištopans sacīja: “Kamēr zviedriem ir 500 golfa laukumu, somiem un dāņiem – pa 200, Latvijā tie ir tikai divi, lai gan vajadzētu būt vismaz simts. Tik atpalikuši mēs esam. Zviedrijā golfu spēlē pusmiljons cilvēku, Latvijā – pāris tūkstoši. Mēs esam nabagi un duraki (durak – krievu val.muļķis – aut.) Es esmu izņēmums.”



Tajā pašā intervijā Vilis Krištopans stāsta par saviem bērniem, ar kuriem lepojas – dēliem Kristapu un Kasparu, meitu Nikolu: “Es viņiem atvēru durvis uz pasauli. Ja dzīvo tikai Latvijā, tu paliec par ārprātīgu sūnu ciema provinciāli. Neglābjami. Šī vide velk uz leju un vienkārši neļauj atplest spārnus, tādēļ priecājos, ka visi bērni ir mācījušies labās skolās.”



Kā zināms, Saeimā ievēlēja arī Krištopana dēlu Kristapu, un intervijā politiķis saka īsi un kodolīgi: “Mūsu ģimenei pieder divi procenti no Saeimas. Es un Kristaps – mēs esam deputāti,” un papildināja: “Es drīzāk nesaprotu, kā var cilvēku neievēlēt, kā var zaudēt vēlēšanās. Tā man nekad nav bijis. Esmu startējis piecās Saeimas vēlēšanās un piecreiz arī ievēlēts. Tagad startēju Eiroparlamentā, un te tas pats. Tas notiek kaut kā pats no sevis. Es nepārcenšos.” Vēl var piebilst, ka aģentūrai LETA pēc ievēlēšanas Krištopans sacīja, ka pret viņa pārstāvēto partiju “karoja visi” un ka partija turpināšot “glābt Latviju” no pēdējās vietas Eiropas Savienībā.



Vai tiešām Vilis Krištopans ir par sevi pārliecināts, nu jau pensijā esošs uzņēmējs un atkal aktīvs politiķis, kura karjera ir pierādījums viņa sacītajam? Un, ja jau Latvija ir “muļķu zeme”, kurā nav vērts dzīvot, tad kādēļ to glābt?



Savulaik, pirms gadiem divdesmit četriem, aizbraucot dzīvot uz ASV, Floridu, lai dzīvotu un spēlētu golfu, Krištopans sacīja, ka negrib Latvijā dzīvot, nav vērts un vismaz ziemās dzīvos Floridā. Savas domas viņš nebija mainījis arī pēc vienpadsmit gadiem: “Tagad man reizēm ir sajūta, ka ar šo teicienu esmu šai zemei kaut kādu lāstu uzlicis. Dažkārt domāju, kas man būtu jāsaka, lai šo lāstu noņemtu un valsts uzplauktu? Jau vienpa­dsmit gadu dzīvoju ārzemēs un katru gadu arvien vairāk un vairāk redzu, ka tā drausmīgā plaisa starp Latviju un pārējo pasauli nevis samazinās, bet palielinās.” Kāpēc Vilis Krištopans izlēma pārdot savu elitāro īpašumu, kas atradās slēgtā teritorijā Floridā? Nu, jaatceras, ka vēl 2018. gadā publiski viņa intervijā izskanēja, ka kopā ar Donaldu Trampu plāno Latvijā uzbūvēt golfa laukumu.



Tagad pārdošanā jau vairākus gadus ir izlikts Krištopanu ģimenes īpašums Berģos. Kā zināms, sākumā par 4,9 miljoniem eiro, tagad cena samazināta. Izrādās, jau vairākus gadus Krištopaniem neveicas ar nekustamā īpašuma biznesu, lai gan savulaik Vilis Krištopans apgalvoja, ka būtu ne tikai miljonārs, bet miljardieris, ja būtu varējis aizbraukt no Latvijas jau divdesmit piecu gadu vecumā.

2021.pavasarī tiesu izpil­dītāji iz­solīja eks­prem­je­ra dēlam Kas­param piederošos ekskluzīvos dzīvokļus, kas atrodas Rīgā, Ausekļa ielā. Savulaik šajā īpašumā tika uzsākts projekts ar ļoti ekskluzīvu dzīvokļu veidošanu, mērķis bija tos tirgot uzturēšanās atļaujas nopirkušajiem ārvalstu pilsoņiem. 2021. gada rudenī Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā saņēma bijušā premjera Viļa Krištopana dēla Kristapa Krištopana maksātnespējas pieteikumu. Tiesa atzina arī tagadējā 14. Saeimas deputāta Kristapa Krištopana maksātnespēju jeb bankrotu.



Jā, savulaik Vilis Krištopans visai veiksmīgi darbojās banku biznesā, tad nodarbojās ar politiku, no tās aizgāja 2000. gadā, tad nekustamo īpašumu bizness, un 2008. gadā Krištopans tika iekļauts Latvijas miljonāru sarakstā. Toreiz viņš pamācīja, ka ziemā pareizi ir dzīvot vietā, kur nav vajadzīgs mētelis, un nekautrējās no sava teiciena, kurā Latviju nodēvē par “muļķu zemi”. Fakti un Krištopana paša sacītais laika gaitā liek domāt, ka atgriešanās “muļķu zemē” un skaļi paustā vēlme to glābt ir saistīta ar ģimenes ļoti grūto finanšu situāciju.



Atliek piebilst, ka Krištopans un Šlesers neslēpj, Eiroparlamenta vēlēšanas viņiem bija vajadzīgas, lai celtu partijas popularitāti un nākamajā gadā pašvaldību vēlēšanās “iekarotu” Rīgu. Kāpēc? Vai tiešām lai atkal būvētu “savu biznesu”?



Tautas sakāmvārdi ir senāki un laika gaitā, nereti pat vairākos gadsimtos, daudz vairāk pārbaudīti nekā politiķu dažkārt sacītie izteicieni ar negatīvu pieskaņu. Viens no tautas sakāmvārdiem vēsta: “Nespļauj akā, no kuras pašam būs jādzer.”