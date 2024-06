Manifestēt savu realitāti. Kas tas par zvēru?

Pēdējā laikā arī mūsu zemē populārs kļuvis vārds “manifestēt”! Anglicisms, kas daudziem nerada skaidrību – ko gan tas īsti nozīmē? Izrādās, kaut ko manifestēt nozīmē padarīt savus sapņus, mērķus un centienus par realitāti, ticot, ka tos patiešām iespējams sasniegt. Visam pamatā ir ideja, ka, ticot, ka patiešām varat kaut ko izdarīt, un koncentrējot savas domas un enerģiju šajā virzienā, jūs faktiski varat to īstenot. Piemēram, tā vietā, lai domātu “Šī ir mana sapņu māja, bet es nekad nevarēšu to atļauties”, mainot savu domāšanas procesu uz “Šī ir mana sapņu māja, un es smagi strādāšu, lai kādu dienu varētu tajā dzīvot”, palīdzēs pārvērst šo sapni par realitāti.



Kā atzīst ezoteriķi, stingra pārliecība, ka spējat sasniegt savus mērķus, var palīdzēt ikvienam koncentrēt savu enerģiju un darbības uz tiem. To var izmantot jebkurā dzīves jomā, vai tā ir karjera, ģimene, draudzība, attiecības, finanses, prasmes, ceļojumi, veselība vai mājas. Manifestācijas pamatā ir pozitīvas domāšanas spēks un pievilk­šanās likums. Domāju, ikviens jau savas dzīves laikā, lai cik tā īsa vai gara, ir sapratis – mūsu domas ir neticami spēcīgas un tām var būt liela nozīme dzīves gaitas noteikšanā.



Garīgo ceļu skolotāji ir vienisprātis, ka pozitīva attieksme var palīdzēt jums pārvarēt raizes un bailes, lai jūs varētu sasniegt to, ko vēlaties. Turklāt stingra pārliecība, ka varat sasniegt mērķus, var nudien palīdzēt koncentrēt enerģiju un darbības uz tiem. Šī pārliecība var palīdzēt pārvarēt visas bailes vai šaubas par sevi, kas var atturēt vai, vēl ļaunāk, neļaut jums pat mēģināt uz sapņu īstenošanu pavirzīties kaut par soli tuvāk. Skaidrs, nekādu garantiju nav – tomēr tad, ja nudien ticat, ka kaut kas izdosies un to ir iespējams paveikt, ar apņēmību uz to ejat, – ir daudzkārt lielākas izredzes arī gūt cerētos panākumus!



Viedie ļaudis arī teic, ka svarīgs dzīves likums ir pievilkšanās likums, proti, tas, kam veltāt lielu daļu savas enerģijas, visticamāk, materializēsies jūsu dzīvē arvien vairāk. Piemēram, ja domas virzās uz drūmo, slikto, negatīvo, tad visdrīzāk dzīvē visas likstas, nebūšanas, ķibeles arī secīgi turpināsies. Vēl viens piemērs – ja jūs patiesi kāda lieta, parādība, joma interesē, jūs, iespējams, pilnīgi nejauši izlasīsit vai uzzināsit par to arvien vairāk. Veidosies kontakti ar cilvēkiem, kas jūs iedvesmo, kas ir ar līdzīgu domāšanu, interesēm. Pēkšņi pasaule vairs nešķiet tik liela – ceļi ir vaļā. Tāpēc jūsu fokuss un interese par kaut ko — vai tas ir saistīts ar darbu vai vienkārši vaļasprieku — var palīdzēt attīstīt zināšanas, veidot tīklus un piesaistīt iespējas, kas palīdzēs sasniegt jūsu mērķus.



Ārvalstu pētījumi rāda, ka, vizualizējot mērķus, varbūtība tos sasniegt patiešām pieaug. Katru dienu veltiet nedaudz laika, lai vizualizētu to, ko vēlaties, un to, kā jūs gatavojaties to sasniegt. To varot darīt katru rītu, apziņa, ka strādājat, lai sasniegtu savus mērķus, var palīdzēt motivēt jūsu rīcību šajā dienā. Vai arī varat to darīt pirms gulētiešanas un pārdomāt, ko darījāt, lai palīdzētu jums tuvoties mērķiem.



Tāpat vērtīgs manifestēšanas paņēmiens ir atgādņu vai attēlu piespraušana redzamā vietā – pie tāfeles, piezīmju blokā, kaut kur, kur tas būs redzams ik dienu. Tas vizuāli atgādinās, kurp jāvirzās. Var uzturēt dienasgrāmatu, pierakstīt sapņus, vēlmes. Savukārt savu baiļu pierakstīšana var palīdzēt noteikt trauksmes izraisītājus, lai jūs varētu meklēt risinājumus. Regulāri atjauniniet piezīmes par sasniegto, paveikto, tas viss kalpos kā atgādinājums, ka nejaušību dzīvē nav! Viss piepildās, ja vien tam tic un uz to mērķtiecīgi iet!