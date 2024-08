Kad spilventiņš tāds maziņš

Gana bieži dažādas amatpersonas un institūcijas atgādina, ka katram pašam jārūpējas, lai būtu savs drošības spilvens. Protams, kam gan citam par sevi jāgādā, ja ne pašam. Taču ir tikai viens, bet – ar sapratni un vēlēšanos ir par maz. Vajadzīga nauda. Un tās kā vienmēr ne katram ir tik, lai piepildītu kaut maziņu spilvenu.



Viens ir čubināt šo spilventiņu, lai tas kļūst aizvien stingrāks, pavisam kas cits- ikdienas vajadzības, kas reizē arī ir paša drošībai. Un tā ir apdrošināšana.



Ja iedzīvotājiem būtu iespēja un nepieciešamie līdzekļi, lai iegādātos jebkādu sev vēlamo apdrošināšanu un justos pasargāti, visbiežāk jeb 48% gadījumu tā būtu veselības apdrošināšana, kam seko nelaimes gadījumu un īpašuma apdrošināšana. To iedzīvotāju aptaujā noskaidrojis finanšu pakalpojumu sniedzējs “IPF Digital Latvia”. Savukārt 34% atbildējuši, ka noderīga būtu arī īpašuma apdrošināšana. 29% iedzīvotāju vēlētos sev arī dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu, kā arī KASKO apdrošināšanu savam spēkratam.



Analizējot atbildes, aptaujas veicēji secina,ka tieši veselības apdrošināšana visās vecuma grupās bijusi līdere, taču īpaši to vēlētos cilvēki vecumā no 60 līdz 74 gadiem, kuri šo atbildi nosauca 53% gadījumu. Savukārt jaunāki respondenti, vecumā no 18 līdz 29 gadiem, biežāk nekā citi labprāt iegādātos ienākumu apdrošināšanu, paužot to 23% gadījumu. Daudziem droši vien šķitīs neierasti, arī mazsvarīgi, bet 16% aptaujas dalībnieku vecumā no 18 līdz 29 gadiem izvēlētos apdrošināt savus mājdzīvniekus, tāpat darītu vien 3% vecāki cilvēki. Un nav runa par produktīviem dzīvniekiem.



Vēlmes tā arī paliek vēlmes, ja nav naudas. Aptaujā arī noskaidrots, lai iegādātos sev visus nepieciešamos apdrošināšanas veidus, 29% respondentu tērētu līdz 100 eiro, savukārt 24% norādīja – no 101 līdz 200 eiro. Līdz 500 eiro būtu gatavi atļauties 18% Latvijas iedzīvotāju.



Ko var apdrošināt par 100, 200 eiro? Ne jau iegādāties veselības polisi un justies drošs, ka varēs saņemt dažādus medicīnas pakalpojumus. Pietiks tikai pašam minimumam. Ieskatoties apdrošinātāju piedāvājumos, saprotams, ka veselības apdrošināšanas cena privātpersonām ir atbilstoša polisē piedāvātajam pakalpojumu limitam. Un vēl atkarīga no apdrošināmās personas vecuma.



Cik cilvēku cienījamos gados var atļauties iegādāties veselības apdrošināšanas polisi? Katrs pats par sevi zina labāk. Bet šos simts līdz 200 eiro cilvēki gatavi tērēt, lai iegādātos sev visus nepieciešamos apdrošināšanas veidus!



Analizējot datus, aptaujas veicēji secinājuši, ka sievietes apdrošināšanai ir gatavas tērēt mazāk, biežāk norādot summas līdz 100 un līdz 200 eiro, vīrieši aptaujā mēdza izvēlēties arī lielākus ieguldījumus, piemēram, 21% pauda, ka gatavi tērēt no 201 līdz 500 eiro, bet 11% norādīja, ka atļautos līdz pat 1000 eiro.



“Iespējams, vīrieši ir tieši tie, kuri apdrošināšanu iegādājas biežāk, piemēram, rūpējoties par automašīnu vai nekustamo īpašumu, tāpēc arī labāk orientējas cenās un piedāvājumos. Savukārt sievietes vairāk rūpējas, lai būtu apdrošināšana ceļojot, taču ierasts, ka šīs polises ir lētākas, tāpēc arī aptaujā norādītās summas ir mazākas,” piebilst “IPF Digital Latvia” vadītājs Toms Vandāns.



Tā, lūk, dzīvojam. Ar saprašanu, vēlēšanos ir par maz, jābūt iespējai. Arī lai justos droši.