Jāmācās pateikt un saņemt paldies

Latvijā 47% darba ņēmēju no sava tiešā vadītāja atzinīgus vārdus saņem reti vai nesaņem nekad, 45% regulāri vai bieži. Tā vēsta pētījumu kompānijas “Kantar” nesenā aptauja.

Biežāk atzinību dzird jaunākā paaudze, 45 līdz 54 gadu veci aptaujātie atzinuši, ka labu novērtējumu par darīto saņem reti, daļa pat uzskata, ka nekad. Viņu skaitā ir diezgan daudz cilvēku, kas neapmierināti ar darbu, ko dara, un nejūtas novērtēti kā darbinieki.

To vērtēt var dažādi. Piemēram, cilvēkam, gadiem strādājot profesijā, par to vairs nav gandarījuma, nav entuziasma, tāpēc viņš labos vārdus nesadzird. Taču var būt arī tā, ka darba devējs, vadītājs pieredzējušā teicami paveikto uzskata par pašsaprotamu. Viņam pat nenāk prātā, ka tas pelnījis atzinību.

Mans priekšstats, nepamatots ar pētījumiem, ka mums, īpaši vidzemniekiem, pateikšanās un pateicību pieņemšanas prasme klibo. Ja paldies sadzīves situācijās sakām gandrīz automātiski, tad atzinību par ko labi paveiktu diezgan reti. It kā saprotams, tas, ko esi uzņēmies, par ko saņem atalgojumu, ir jādara teicami. Un tomēr tikai atzinīgs vārds būs tas, kas ļaus saprast – mans darbs ir svarīgs.

Taču nācies redzēt arī citas situācijas. Par pateiktu paldies noburkšķēšana, ka labāk jau pielikt pie algas, ka nav jau par ko, ka… Gan jau atzinība bijusi patīkama, tikai cilvēks nezina, kā tai atsaukties. Bet varbūt pateicība bijusi pārāk saldos, lipīgos vārdos izteikta, ka šķebināja un šķita nepatiesa?

Manuprāt, nemaz ne viegli uzslavas raisās arī kolēģu starpā, tāpēc “Kantar” aptaujas dati liekas pārāk optimistiski. Tā atklāj, ka 61% Latvijas darba ņēmēju kolēģiem atzinīgus vārdus saka regulāri (17%) vai pat bieži (44%), tikai 31% atzīst, ka tos saka reti (28%) vai nekad (3%). Gan jau aptaujas dalībnieki atbildes sniedza pēc sajūtām, ne rīcības. Secinājums gan cerīgs – tātad vismaz paša vēlmēs ir pateikt darba biedriem labus vārdus.

Sociālpsihologi, antropologi un citi pētnieki ir vērtējuši un vērtēs, kāpēc esam tādi, kādi esam. Katrs tik atšķirīgs, tomēr ar kopējām vērtībām, iezīmēm, tradīcijām un saskarsmes kultūru. Lai kāds katrs būtu, pateikties un pieņemt paldies ir vērts turpināt mācīties. Ne tikai darba attiecībās, jebkurās.