Dabas likumi un selektīvā empātija

Durbes jūras ērgļu ligzdā vairākus gadus pēc kārtas ligzdošana beidzās nesekmīgi, tāpēc nolēmu, ka šo skaisto putnu dzīves gaitām nesekošu. Ir bēdīgi, ka tā arī neizaug jauni ērgļi. Tomēr mākslīgā interneta algoritms manu interesi atceras un ik pa laikam parāda ziņas par putnu vērošanas kamerās redzamo.



Tā uzzināju, ka arī šogad jūras ērgļu Mildai perējums bijis nesekmīgs, jo olu sargāšanas laikā pazudis kavalieris. Milda gan sargājusi olas, bet brīdī, kad bija prom ilgāku laiku, krauklis vienu pēc otras aiznesis abas aizperētās olas. Savukārt pirms pāris dienām parādījās ziņa par Tukuma pusē balto stārķu ligzdā notiekošo. Svēteļtēvs Tuks no ligzdas izgrūda mazāko stārķēnu, bet iepriekš to jau bija mēģinājuši lielākie jaunie putni. Ornitologs skaidroja, ka dabā ir mehānismi, kā nodrošina sugas turpināšanos, viens no tiem – izaug spēcīgākie mazuļi un optimālais skaits, kas atbilst situācijai un barības pieejamībai. Baltajiem stārķiem raksturīgi, ka izdēj lielāku skaitu olu un mazuļi ir dažāda lieluma, mazākie bieži neizdzīvo. Kaut daļa ligzdu vērotāju bija neizpratnē, kāpēc mazulis izgrūsts no ligzdas, un pat vēlas iesaistīties, glābt to, viena komentētāja pastāsta, ka reiz izglābuši no ligzdas izsviestu stārķēnu, bet putnēns tomēr pēc laika nomiris. Fakts apliecina, ka putni ir gudri un zina, ko dara.



Man jāatzīstas nezināšanā. To, ka stārķi dēj vairāk olu, nekā varētu izaudzēt mazuļu, un jaunie putniņi ir dažādā lielumā, tiešām nezināju. Zinu daudzus stāstus no kaķu vai suņu dzīves, kad sākotnēji mazākais kaķēns vai kucēns izrādās pats ņiprākais un vēlāk ir pats dūšīgākais un dzīvīgākais. Bet putniem, lūk, ir citādi. Un mums, cilvēkiem, nezināšanas dēļ rodas greiza izpratne par to, kā būtu jārīkojas. Nerunājot nemaz par to, ka it kā esam humāna sabiedrība, kura pārdzīvo ne tikai par cilvēku bērniem, bet arī putnu mazuļiem, lielākā daļa no mums ir gaļēdāji, tai skaitā neatsakās no putnu gaļas. Tāpēc jāteic, mūsu empātija patiesībā ir ļoti selektīva. Un interesanti, lai gan kādreiz uzskatīja, ka dzīvniekiem nepiemīt spēja būt empātiskiem, zinātnieki noskaidrojuši, ka ir sugas, kurām piemīt arī tādas sajūtas. Mēs esam daļa no dabas, bet tik daudz ko par to arvien vēl nezinām, tajā pašā laikā uzskatām, ka vislabāk zinām, kas un kā jādara.