Bezmaksas sieriņa vilinājums

Preses konferencē, ko pagājušajā nedēļā rīkoja Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vadība, liela uzmanība bija pievērsta krāpniecībai un tās daudzveidīgajām izpausmēm. Šogad no iedzīvotājiem izkrāpti jau vairāk nekā 600 tūkstoši eiro! Plašāk jau izskanējušas ziņas par krāpnieku tehnoloģisko nodrošinājumu un prasmēm, iesaistot līdzdalībniekos arī mākslīgo intelektu un tā spēju kopēt balsis. Aicinājums ātri, ātri pārskaitīt naudu nelaimē nonākušam radam vai paziņam kļūst ticams, jo izskan pazīstamā balsī.



Ir krāpnieki, kuri vēršas pie lasošas un izpratni par pasaules lietu norisēm meklējošas publikas. Kāds, teiksim tā – grāmatu draugs -, regulāri apmeklējis ciema bibliotēku, kur fotografējis populāru autoru retākus izdevumus. Pēc tam licis attēlus soci­ālajos tīklos ar piedāvājumu iegādāties šīs grāmatas. Protams, iepriekš atsūtot naudu. Grāmatu draugiem, kuri uzticējās viltus piedāvājumam, nācās sāpīgi vilties. Droši vien šajā kategorijā ierindojami arī vīraka dūmos labi iedeguši sludinātāji, kuri piedāvā komfortablus un līksmus pārvadājumus vienvirziena maršrutā Bēdu ieleja – Laimes klēpis. Tikai notici, samaksā un kļūsi brīvs no pasaulīgām raizēm, stresa un nemazgātiem traukiem.



Iemantot allaž līksmu prātu un bezbēdīgu dzīvi saviem klientiem piedāvā arī kriptovalūtas piramīdu platformas. Vien daži datorpeles klikšķi, uzticot savus iekrājumus brašajiem piramīdu celtniekiem, un, skat…, bez jelkādas piepūles (nauda strādā jūsu vietā) jau pēc dažiem mēnešiem būsi šīs pasaules bagāto un veiksmīgo pulciņā, kas, malkojot kokteili siltzemju pludmalē, laiski vēro… kā ieguldītā nauda turpina strādāt. Dažkārt, ja cilvēks laikus attopas, ka ir apkrāpts, un vēršas pie tiesības sargiem, policijas darbiniekiem izdodas izsekot garajai pārskaitījumu ķēdei un kādā no, piemēram, Balkānu valstu bankām daļu naudas atgūt. Taču vēlme, lai nauda strādā manā vietā, mēdz būt tik liela, ka cilvēks savu tikko sūri grūti atgūto aizklikšķina citai finanšu piramīdu platformai, “šoreiz gan drošai un riktīgi labai!”, lai pēc dažiem mēnešiem atkal dotos uz policiju ar iesniegumu un kautru lūgumu – palīdziet!



Var pabrīnīties par lētticību un spēju aizmirst, kā saucas tā vieta ar burtu s…, kurā siers dabūjams bez maksas. Tomēr jāatzīst, ka krāpnieki ir trenēti manipulatori un izmanto upuru uzticēšanos, līdzcietību, apjukumu vai vājības. Uzticēšanās var radīt lielas labas lietas un var nest lielu vilšanos. Vai tāpēc būvēt – nevienam nedrīkst ticēt – sētu? Un vēlmes ir tās, kas ceļ spārnos vai arī ved slazdos. Vai tāpēc atteikties no vēlmēm? Zinoši ļaudis teic – atbrīvošanās no vēlmēm nozīmē pārcelšanos uz dzīvi mirušo valstībā. Vai ir vērts steigties, ja samērā droši zināms, ka nokļūšana tur garantēta visiem. Tāpēc, kamēr ir tāda iespēja, labāk būt dzīvam un, par savu uzticēšanos apbalvotam vai sodītam, pieņemt savas vājības un arī to, ko neuzkrītoši atgādina budisma klasiķi – gribi gribēt, gatavojies ciest…