Ak, pavasari! Tu esi atnesis līdzi “zaļumu”!

Klāt pavasaris. Gandrīz klāt – vēl jau mazliet jāpaciešas līdz siltākam laikam, kad varēs ar pilnu krūti ievilkt smaržīgo, vējaino pavasara gaisu. Un tomēr jau tagad daudzi sāk palēnām rušināties piemājas dārziņā, uzkopt teritoriju. Varbūt kāds sāk ķerties pie gumijas cimdiem un logu tīrīšanas atribūtiem, lai no rūtīm noraustu nu jau aizgājušās ziemas putekļu nosēdumus un rudens mušu izmisīgo centienu tikt atpakaļ .

Līdz ar priekpilno satraukumu pakrūtē redzam atgriežamies gājputnus, pamanām pirmos dzeltenos tauriņus. Gandarīti sarindojam maisus, pilnus ar pērnajām lapām, pie eko atkritumu novietnēm. Atgriežas arī citas parādības, kas raksturīgas vien gada siltajiem mēnešiem. Nē, ne vasaras kafejnīcu terases, saldējuma ratiņi publiskās vietās vai ziedošas pilsētvides puķu dobes. Daudziem tik iemīļotie vai mazliet pat nīstie (noteikti tikpat daudziem!) zaļie braucamie – caur mobilo aplikāciju izīrējamie skrejriteņi.

Šo braucamo populārais operators “Bolt” no 5. marta pakāpeniski uzsācis skrejriteņu sezonu. No otrdienas skrejriteņu mīļi varēja sākt pārvietoties ar šiem traucošajiem brīnumiem Rīgā, no 6.marta šis prieks atgriezīsies pie ātrummīļiem arī Cēsīs un Jelgavā, tā informē uzņēmumā. Pārējās pilsētās – Daugavpilī, Liepājā, Jūrmalā, Valmierā, Ogrē, Ventspilī, Rēzeknē, Siguldā, Ikšķilē, Tukumā un Jēkabpilī – skrejriteņu sezonu uzsāks līdz ar vēl siltāka laika iestāšanos. Kā ziņo “Bolt”, tad šajā sezonā viņu pakalpojumu saņems arī Saulkrastos, Salaspilī, Ķekavā, Lielvārdē un Ādažos. Tur gan “zaļās sērgas” sezonu uzsāks pakāpeniski.

Kamēr vieni par šo iespēju priecājas, kādam varbūt arī pamatoti šis transporta līdzeklis noder, tomēr nav noslēpums, ka ķibeļu ar šo braucamo rīku izmantošanu netrūkst. “Bolt” oficiālajā paziņojumā gan “aicina lietotājus būt atbildīgiem un ievērot visus skrejriteņu lietošanas noteikumus, kā arī atcerēties, ka skrejriteņu noma ir pieejama lietotājiem tikai no 18 gadu vecuma”. Par spīti aicinājumiem būt apzinīgiem, saprātīgiem, un visvairāk jau neapdraudēt arī citus – gan gājējus, gan satiksmes braucējus -, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā (RAKUS) vasarās ik dienu nonāk vairāki cilvēki, kuri guvuši traumas, pārvietojoties ar elektriskajiem skrejriteņiem.

Slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs pastāstīja: “Pārsvarā ir sejas kaulu, galvaskausa un galvas smadzeņu traumas, bet ir bijuši arī gadījumi, kad braukts ar lielāku ātrumu, tad nācies cietušajam operēt, piemēram, vēderu, jo ir liesas plīsums vai nopietni krūšu kurvja ievainojumi, kuri jāārstē ķirurģiski.”

Līdzīgi satraucoša un skumja aina ir arī Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS). Dati rāda, ka līdz pagājušā gada jūlija beigām tur saistībā ar elektriskajiem skrejriteņiem bija nonākuši 54 bērni – par 12 vairāk nekā vēl gadu iepriekš. Te nu bija “Bolt” norādījums, ka ar zaļajiem braucamajiem var traukties vien tie, ka sasnieguši 18 gadu vecumu! BKUS virsārste Renāte Snipe norāda: “Labākajā gadījumā, iespējams, tie ir izsisti zobi un ir jāšķiras no daudziem desmitiem tūkstošiem eiro lielas naudas summas, lai tos implantētu. Kādu brīdi tas ir tikai kosmētisks defekts, bet, sliktākajā gadījumā, tās var būt sekas uz visu dzīvi.”

Šajā gadā gan ir cerīgas ziņas tiem, kas nav šo braucamo fani. Proti, “Bolt” jau pērn pavasarī vairākās pilsētās ieviesa skrejriteņu ātruma ierobežojumus naktīs nedēļas nogalēs, maksimālo ātrumu no ierastajiem 25 km/h samazinot uz 20 km/h. Jau šīs nedēļas nogalē, naktī no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu, no pulksten 22 līdz pieciem no rīta ierobežojums stāsies spēkā automātiski. Kā vēsta “Bolt”, lēmums par ātruma samazināšanu pērn pieņemts, lai pievērstu gan pašu skrejriteņu vadītāju uzmanību uz drošu pārvietošanos, gan paaugstinātu pārējo satiksmes dalībnieku drošību. Vienlaikus atsevišķās pilsētu zonās paliek spēkā iepriekš noteiktais limits 10-15 km/h.

Lai veicinātu pārgalvīgo skrejriteņu lietotāju paradumu maiņu un drošu pārvietošanos, “Bolt” arī šogad turpinās īstenot un analizēt pārgalvīgas braukšanas rādītāju. Tas tiks mērīts visiem tiem “Bolt” skrejriteņu lietotājiem, kas veikuši vismaz piecus braucienus. Tomēr še nu jādomā, vai tas palīdzēs samazināt ātruma cienītāju gūtās un citiem izraisītās traumas un pārdzīvojumus. Kur gan teikts, ka nepietiek ar vienu dullu braucienu, lai uz mūžu nepaliktu par invalīdu vai, labākajā scenārijā, bez paša zobu rindas?

“Bolt” gan mierina, ka, pateicoties skrejriteņu sensoru klāstam, būšot iespējams noteikt, piemēram, vai uz skrejriteņa notiek brauciens divatā vai strauja bremzēšana, izslīdēšana, sadursme, kā arī skrejriteņa novietošana aizlieguma zonā. “Ja rādītājs būs negatīvs, lietotājs vispirms saņems paziņojumu lietotnē kopā ar izglītojošu informāciju, kā uzlabot savu braukšanas kultūru,” tā vēsta paziņojums, uzsākot jauno braucamo sezonu. Gadījumā, ja pēc iepazīšanās ar materiāliem lietotāja sniegums turpmākajos piecos braucienos neuzlabosies, maksimālais skrejriteņa ātrums šim lietotājam tiks samazināts līdz 15 km/h. Savukārt tiem, kuri arī pēc tam turpinās braukt bezatbildīgi, piekļuve “Bolt” skrejriteņiem tiks liegta uz vienu nedēļu.

Taču palīdzēs ne tikai ierobežojumi. Būtiska ir paša lietotāja attieksme. Jācer, ka jaunie cilvēki ( lielākoties zaļo brīnumu lietotāji ir jaunākā paaudze) ieklausīsies veselajā saprātā un traumatisma statistika saistībā ar skrejriteņiem šajā sezonā būs daudz mazāka, ļaujot ticēt, ka varam sabiedrībai uzticēt par elektriskajiem skrejriteņiem nopietnākus rīkus. Piemēram, tiesības lemt par tiem ļaudīm, kuri mūsu valsti pārstāvēs Eiropā nākamos piecus gadus.