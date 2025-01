Vajag arī rīta pusē

“Raunā pasta nodaļa tagad atrodas pagasta centrā. Ir ērti ieiet, nav jākāpj pa kāpnēm, kā bija pasta mājā.

Taču pasta darba laiks gan ir neizprotams – darba dienās no plkst. 13.30 līdz 16.30. Laucinieki taču uz pagasta cen­tru brauc no rīta, ne pēcpus­dienā. Arī centrā dzī­vojošie seniori lietas kārto rī­ta pusē. Bet, ja cilvēks strādā, kad viņš lai tiek uz pastu. Ne­piekrītu, ka tikai veci cilvēki vēl izmanto pasta pakalpojumus, ne visa sabiedrība ir digitalizējusies un pakomātojusies,” pārdomās dalījās I. no Raunas.