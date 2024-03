Tikai savā ratiņkrēslā

“Cik viegli cilvēkam ar kustību traucējumiem nokļūt pie ārsta Cēsu klīnikā? Ja nav bijusi nepieciešamība, visticamāk, atbildi nezināt. Nupat radinieku nācās aizvest uz steidzamu vizīti pie ārsta klīnikā. Cilvēks ir pirmās grupas invalīds ar pārvietošanās grūtībām, bet ikdienā iztiekam bez ratiņkrēsla. Uz klīniku devāmies pārliecībā, ka varēsim dabūt ratiņkrēslu, ar ko pacientu no automašīnas līdz ārsta kabinetam ērti un droši aizvest. Tāda iespēja mūsdienās pastāv teju katrā lielākā iestādē – tostarp Rīgas lidostā, nemaz nerunājot, protams, par ārvalstīm. Pašsaprotami šķiet, ka arī lielākajās medicīniskajās iestādēs par to būtu padomāts, tostarp Cēsu klīnikā. Par vilšanos – vienīgais ratiņkrēsls, ko slimnīca šādam gadījumam nodrošina, bija jau aizņemts. Ko darīt? Prieks gan par to, ka atsaucīgais uzņemšanas nodaļas personāls palienēja savu ratiņkrēslu, lai cilvēks laikus veiksmīgi varētu nokļūt ārsta kabinetā. Var jau būt, ka vajadzība pēc ratiņkrēsla ir iepriekš jāpiesaka , lai šāda situācija negadītos, tomēr šā vai tā – atkal nākas pārdomāt par to, cik pieejami pakalpojumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem,” iespaidos dalījās cēsniece.