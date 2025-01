Tā nedrīkst notikt

“Tas, kā notiek Latvijas Bankas prezidenta izraudzīšana, gudrus, zinošus un pieredzējušus speciālistus aizvien vairāk atturēs no kandidēšanas uz augstiem, atbildīgiem amatiem. Kam viņiem vajadzīga tā jezga, kādu dzirdam, ja viņi ir pieprasīti un labi apmaksāti profesionāļi ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Neesmu tik zinoša, lai spriestu, vai iepriekšējais prezidents Mārtiņš Kazāks strādāja pietiekami inovatīvi, taču to, kā ar viņu izrīkojās, noteikti nebija pelnījis. Turklāt Latvijas Bankas vadītāja izvirzīšanas procedūra, manuprāt, pilnīgi nosvītro to, ka šai amatpersonai jābūt politiski neatkarīgai,” viedokli pauda lasītāja Z.