Kāpēc vajadzētu pieturu

“Lasīju “Druvā”, ka cilvēki grib zināt, kāpēc pārbūvētajā Bērzaines ielā Cēsīs likvidēta sabiedriskā transporta pietura, kas bija zem Zaķu ielas pārvada. Arī man šī pietura bija vajadzīga, bet ne jau tāpēc, ka es tur tuvumā dzīvotu, bet tālab, ka Glūdas ielas pieturā pēdējais reiss piestāj minūtes divdesmit pirms septiņiem. Parasti gāju uz pieturu, kas netālu no pārvada, jo tur apstājās cita maršruta autobuss, kas tālāk brauc uz slimnīcu. Man ir pāri astoņdesmit gadiem, nevaru kājām aiziet ne līdz klīnikai, ne Bērzaines kalnam, kur sabiedriskais transports pietur vēlākās vakara stundās, jo jāiet pa diezgan stāvām vietām. Taču Bērzaines ielā ir ārstu pieņemšana, daža speciālista, īpaši to, kas pie mums nav pieejami ikdienā, apmeklējums ir pavēlu vakarā. Pēc tam man jātiek mājās uz pilsētas otru pusi, bet autobuss vairs nav pieejams,” pastāstīja seniore K. no Cēsīm.