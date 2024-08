Agras ciems gaida norādi

“Pie ceļa P14, kas no Drabešu pagasta Zīparkalna ved uz Cēsīm, joprojām nav norādes uz Agras ciemu. Ir uzstādīta zīme, ka sākas ciema teritorija, bet nav norādes, ka būs pagrieziens uz Agru. No šī paša lielā ceļa ir zīme, kur jānogriežas uz Līvu ciemu, pie Vidzemes šosejas ir norāde uz Kārļiem, bet uz Agru nezin kāpēc to neierīko, taču Agrā dzīvo ap pieciem simtiem cilvēku, Kārļos noteikti mazāk,” pauda Agras iedzīvotājs un piebilda, ka ciemiņiem, kas brauc uz ciemu, ir grūti pamanīt, kur jāno­griežas. Tuvu cits citam ir vairāki mazie ceļi, autovadītājam jāmeklē, kurš ir īstais, jo arī uzraksts “Agra”, braucot no Zīparkalna puses, nav ātri pamanāms.