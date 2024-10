Zaubē ugunsnelaime

Zaubes pagastā, Cēsu novadā, trešdienas, 23.oktobra rītā cieta cilvēks, ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD). Dienests informē, ka izsaukumu uz ugunsnelaimi saņēma no rīta pulksten 6.09. Vienstāva daudzdzīvokļu ēkā dega istaba 15 m2 platībā un starpstāva bēniņu pārsegums vēl 15 m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki. Plkst. 8.24 ugunsgrēks ierobežots, darb turpinājās. Nevienā no ēkā esošajiem dzīvokļiem dūmu detektora brīdinošo signālu ugunsdzēsēji glābēji nesaklausīja.