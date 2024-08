Svin Piebalgas pamatīgumu

Izstāde – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!” šogad notika Piebalgai 800 zīmē, ar moto “Kam jāiet pie sirds, tam jānāk no sirds!”.

Pasākuma atklāšanā Jaun­piebalgas apvienības pārvaldes vadītāja Dace Bišere-Valdemiere un kultūras centra vadītāja Egita Zariņa visus sirsnīgi sasildīja ar vārdiem par Piebalgu. Egita Zariņa sacīja: “Ar rokām, ar prātu, ar sirdi zemi griezt, ne tikai ar lāpstu. Vienā ritmā ar vēju, lietu, sniegu un ar Dievu. Te ir! Te ir tik daudz, cik katrs spējam paņemt, tik – cik katram ir vajadzīgs. Gudra ir Piebalgas zeme. Dieva mērīta un savējo kopta. Plaša, lai dvēselei ir, kur ieskrieties.”



Dace Bišere-Valdemiere uzsvēra, ka katram ir savas sajūtas par Piebalgu, savs stāsts, ar kuru dzīvo savās mājās, viensētās. “Šodien tiekamies jau 19. reizi zem ozola, zem pamatīga koka, un es zinu, ka gandrīz katrā mājā, Piebalgas sētā ir ozols ar pamatīgām saknēm zemē, tāpat kā cilvēki, kas tajās dzīvo. Piebalga ir ne tikai pamatīgums, bet arī ikviens cilvēks, kas tajā dzīvo, ikviena tradīcija, ikviena cilvēka darbs, ikviena cilvēka sajūta un smaids,” sacīja pārvaldes vadītāja. Sveicienus “Izvēlies Pie­balgu!” apmeklētājiem ar savu dzejoli sūtīja Dzidra Kuzmane, pazīstama kā Ķencis.



Svētki ir arī iespēja atskatīties uz aizvadīto gadu, pauda novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis un atgādināja, ka daudzas lietas ir pašu rokās: “Viena no tām ir ņemt savu dzīves āmuru un kalt savu laimi, un līdzīgi ir arī ar vietu, kurā dzīvojam.” Ievadot nākamo kultūtvēsturiskā novada simtgadi, A.Eg­liņš-Eglītis aicināja uzrakstīt desmit vēlējumus sev, savai Pie­balgai, novadam, valstij: “Sapņo­sim kopā, domāsim kopā, darīsim kopā un svinēsim kopā!” Svētkos sveica arī Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja Lelde Burdaja un deju kolektīvs no Vecpiebalgas.



Atklāšanā notika arī zīmola “Izvēlies Piebalgu” piešķiršana, kas radīta ar mērķi veicināt Piebalgas atpazīstamību. Dace Bišere-Valdemiere atgādināja, ka uzvarētājs saņem cildinājuma rakstu un tiesības uz savas preces lietot preču zīmi “Izvēlies Pie­balgu”. Šogad piešķirtais sertifikāts jau 13. “Ar milzīgu lepnumu ziņoju, ka tiesības lietot zīmolu tiek piešķirtas Jurim Ceram no “Pigoru darbnīcas”. Zinu, ka tavas zvangas pieskandina ne tikai Piebalgu, bet jau ceļo pa pasauli,” sacīja Dace Bišere-Valdemiere. J.Cers, saņemot cildinājuma rakstu, pastāstīja, ka zvangas, metāla mūzikas instruments, kas gatavots no gāzes baloniem, top jau astoņus gadus: “Paldies par novērtējumu un paldies ģimenei par sapratni! Prieks darboties!”



Jau tradicionāli svētkos rosīgi tirgojās amatnieki un mājražotāji, bija goda mielasts ar zupu piebaldzēnu gaumē un gardajām Piebalgas kūkām. Stādu audzētavas “Vidzemes ceriņi” no Zosēniem saimnieks Uģis Pīrs, kurš vienmēr piedalās šajā pasākumā, “Druvai” atzina: “Ja neskaita Siguldas stādu tirgu pavasarī, citviet nebraucam tirgoties. Šeit braucam, lai ar saviem smukumiem atbalstītu. Mēs lielākoties tirgojamies interneta vidē. Visvairāk mums, protams, ir ceriņi, apmēram 90 šķirnes, esam Ziemeļeiropā lielākie audzētāji, bet ir arī filadelfi, hortenzijas. Novērojam, ka tirdziņā cilvēki vairāk ļaujas spontāniem pirkumiem un lielā daļa atbraukusi atpūsties, paklausīties koncertu.”



Īpaša bija Jaunpiebalgas amatnieku un lietišķās mākslas studijas “Piebaldzēni” izstāde “No Prebalge līdz Piebalgai” izstāžu zālē “Velves”. Dalībnieki iepazīstināja ar saviem darbiem, izskaidroja, atbildēja uz jautājumiem. Izstādē viens no Baibas Loginas darinājumiem bija četros mēnešos tapusī Piebalgas vīriešu tautastērpa zīļu josta. Tādas oriģināls fragments glabājas Jaunpie­balgas pagasta “Lācīšos” pie Liģeru ģimenes. Viņa pastāsta: “Nelielo fragmentu nofotografēju, pārzīmēju tehnisko rakstu un tad meklēju pareizās krāsas pērlītes. Visgrūtāk bija ar zilo, jo toņu dažādība ir liela. Izvēlējos spīdīgas, kas iedeva dzīvīgumu. Šī ir mana otrā josta, pirmā bija pirms pieciem, sešiem gadiem.” In­terese par pērļošanu radusies pēc kursu apmeklēšanas, tagad jau arī citiem ir mācījusi radīt pērļu rokassprādzes, kā arī dalījusies zināšanās par pulsa sildītāju adīšanu. “Vērojot izstādi, liels prieks par darbīgajiem ļaudīm.”



Jaunpiebalgas Garajā krogā bija skatāma izstāde “Piebalgas vēsturiskie krogi”. Neiztrūkstoša bija ekskursija pa Piebalgas pakalniem, notika interaktīva pārgājiena spēle “Piebalgas gardibenes ceļš”, bija dažādas nodarbes bērniem un jauniešiem. Tradicionāli aizritēja velomaratons “Pāri Pie­balgas pakalniem”, un apbalvoja uzvarētājus.



Laura Mežule bija atbraukusi no Smiltenes un Baiba Je­rumāne- no Salaspils. Abas atzina, ka pasākums ļoti patīk, ir daudzveidīgas norises, apmeklētājas uzsvēra, ka labi padomāts par aktivitātēm bērniem, viņi var apskatīt un samīļot arī dzīvnieciņus. Bet vakarā ieplānojušas doties uz balli, jo sen nav būts, vērtēja, ka ir ļoti labas mūzikas grupas, kas patīk arī jauniešiem.



Koncerti allažiņ ir neiztrūkstoša svētku sastāvdaļa. Pa dienu priecēja mūziķi Aija Legzdiņa, Inga Lazdiņa, Jānis Žagariņš, kā arī Lizuma lauku kapela, vakarā Jaunpiebalgas Svētā Toma Evan­ģēliski luteriskajā baznīcā notika koncerts “Senatnes valdzinājums”un brīvdabas estrādē “Ta­ces” koncertuzvedums “Piebalgai 800. Burtu spēle”, kurā piedalījās Jaunpiebalgas Kultūras centra amatiermākslas kolektīvi, Jānis Paukštello un citi piebaldzēni. Vēlāk skatītājus priecēja Andris Ērglis ar grupu, Mazais Princis, Patrisha, DJ Roberts Lejas­mei­jers.



Vērtējot pasākumu, kultūras centra vadītāja Egita Zariņa rezumē: “Galvenais vadmotīvs man un visai komandai bija – kam jāiet pie sirds, tam jānāk no sirds – tik vienkārši. Mēs to visi darām no sirds, sevi nežēlojot. Tam spēku dod Piebalga, piebaldzēni un visi, kuriem Piebalga ir sirdī. Jūtu, ka mūsu zeme ir senču domu un darbu svētīta, mums atliek tikai kopt, lolot, pārmantot un turpināt.”