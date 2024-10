Sv. Jāņa baznīcai 740. jubileja

Ar pateicību un uzticību Dievam, ar lūgšanām un cerībām piepildīts bija Cēsu Sv.Jāņa baznīcas 740.jubilejai veltītais dievkalpojums.

Cēsu sirds – tā tiek dēvēts dievnams pilsētas centrā. “Var tikai iztēloties, cik daudzu cilvēku dzīves centrālie notikumi te svinēti, cik gadsimtu gaitā te pie altāra apliecinājuši savu ticību,” uzrunājot cēsniekus, teica Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhidiecēzes palīgbīskaps Rinalds Grants un uzsvēra, ka draudzes kalpotāji gādā, lai baznīca būtu mājīga, atvērta ikvienam

Sprediķī viņš atgādināja, ka baznīcā ir vieta katram un tādam, kāds viņš ir. “Bīstamība, kad sākam salīdzināties, meklējam apliecinājumu savam lielumam vai pārdzīvojam savu mazumu, kad kādu te redzam piederīgāku, kādu ne. Konkurences apstākļos darbā vai biznesā mēs to varam saprast. Baznīcu Jēzus paredzējis citādu, tādu, kur katrs tiek pieņemts kā cilvēks. Baznīcu Jēzus veidoja par vietu, kur varam būt brīvi no salīdzināšanas, no augst­prātības un mazvērtības. Viņš redz mūs citādus, nekā mēs cits citu. Ja nepārtraukti salīdzināmies, paši savu dzīvi padarām par elli, nepārtraukti vērtējot, kurš piemērots, kurš ne, kurš iekšā, kurš ārā,” klāstīja Rinalds Grants un uzsvēra, ka katram ir ietekme uz citu cilvēku dzīvi. Ne tikai tiem, kuri ir amatos. Ar klātbūtni varam ietekmēt, iedvesmot, to bieži neapzinoties. Lieto savu ietekmi atbildīgi, neļauj vaļu savām kaislībām, bet izturies pret tām izlēmīgi,” atgādināja palīgbīskaps.



Svētku dievkalpojumā kalpoja draudzes mācītājs Didzis Kreic­bergs, kā arī bijušais ilggadējais draudzes mācītājs Krists Kal­niņš. “Te redzu daudzus, ar kuriem bijām kopā, kad te kalpoju. Un tas ir stāsts par uzticamību. Mums jāpaliek uzticamiem līdz galam mūsu ticības ceļā,” uzsvēra K. Kalniņš un piebilda: “Ir tik daudz izaicinājumu, un viegli nolaist rokas, bet ir jāsaglabā ticība, jo tajā ir spīts darīt kaut mazas lietas, tad redzēsim, kā briest un nogatavojas augļi. Daudzi auguši ticībā, kļuvuši par nozīmīgiem kalpotājiem. Novēlu palikt uzticamiem misijai, kas draudzei dota, un rādīt Kristus mīlestību. Ir prieks redzēt, ka draudzes dzīve turpinās.”



Jubilejas reizē septiņiem draudzes locekļiem tika pasniegts Cēsu Sv. Jāņa draudzes apbalvojums – Sv. Jāņa Krusta zīme par uzticīgu kalpošanu un ieguldījumu draudzes dzīvē. Šogad to saņēma Inese Vārna, Sarmīte Karsone, Vija Sadovska, Aina Krūmiņa, Santa Augškāpa, Dag­nija un Māris Ozoli. Draudze pateicās viņiem par kalpošanu gadu garumā.



R.Grants uzsvēra, ka šie cilvēki piepilda dievnamu ar saturu un to uztur. Sv. Jāņa Krusta zīme par uzticīgu kalpošanu un ieguldījumu draudzes dzīvē tika iedibināta 2021.gadā. Tā ir piespraude, kurā attēloti krustā savienota nagla un ērkšķis, kas ir arī draudzes karogā iekļautais simbols. To līdz šim bija saņēmuši 12 draudzes locekļi, tagad viņiem piepulcējas vēl septiņi.



Īpašu gaisotni dievnamā radīja Veitneru ģimene – Liene, Krišjā­nis un Voldemārs. Sv.Jāņa draudzi baznīcas 740.jubilejā sveica Cēsu baptistu un Metodistu baznīcu draudzes, luterāņu draudzes no Raunas, Smiltenes, Skujenes, Saldus, Lēdurgas. 740.jubileju nosvinēta. Vēlējumos – uzturēt un lolot Cēsu sirdi, dzīvot Dieva mīlestībā.