Slēgs autobusu maršrutus

Autotransporta direkcija, izvērtējot reisu piepildījumu un rentabilitāti reģionālajos autobusu maršrutos, plāno slēgt vairākus mazāk pieprasītos reisus. Cēsu novadā plānots slēgt trīs autobusu maršrutus.

Maršrutā Zaube–Griķīši–Bērzs–Zaube piektdienās un skolēnu brīvdienās slēgt divus reisus no Zaubes: pulksten 07.20 un pulksten 15.55. Maršrutā Rauna–Drūģi–Rauna (Rauna–Akmeņ­kal­ni–Rauna) darba dienās un skolēnu mācību laikā slēgt divus reisus no Raunas: pulksten 07.50 un pulksten 15.50.

Maršrutā Līgatne–Nītaure–Zaube reisus pulksten 05.35 no Līgatnes visās nedēļas dienās, izņemot svētdienas, un pulksten 18.40 no Zaubes visās nedēļas dienās, izņemot svētdienas. Rīta reiss no Līgatnes līdz Zaubei turpinās kursēt kā tehniskais maršruts, lai veiktu braucienu Zaube – Rīga.



Kā pastāstīja Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja Inita Ozoliņa, pasažieru skaits maršrutos, ko plānots slēgt, ir ļoti minimāls, viens divi cilvēki visā reisā. Nereti ir arī dienas, kad autobusā neiekāpj neviens braucējs. Viens no svarīgiem kritērijiem, izvērtējot maršrutu lietderību, ir skolēnu iespējas nokļūt mācību iestādēs. Minētie slēgšanai paredzētie reisi skolēnu pārvadājumus neietekmē.



Pasažieru trūkuma dēļ netiek saglabāts arī uz eksperimenta laiku ieviestais rīta reiss autobusu maršrutā Jaunpiebalga-Drusti, kurā autobuss plkst.8.40 izbrauca no pieturas Jaunpiebalgas vidusskola. Izmaiņas stājušās spēkā no 30.novembra. Reiss tika atklāts šī gada 1.septembrī uz trīs mēnešiem un pasažieriem bija pieejams mācību laikā no pirmdienas līdz trešdienai un piektdienā. Statistika rāda, ka septembrī 14 reisos kopumā tika pārvadāts 41 pasažieris, savukārt oktobrī – 12 reisos pārvadāti 24 pasažieri.